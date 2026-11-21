Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Handelssymbol Xetra: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY, OTC) hat am Freitag, 20. November 2026, im Xetra-Handel 2,47 Prozent auf 36,35 Euro verloren. Und das an einem Tag mit guten Nachrichten: Vorstandschefin Bettina Orlopp hob das Gewinnziel für 2026 an. Die Woche war zugleich die entscheidende im Übernahmekampf mit UniCredit.
Commerzbank Aktie: Rekordgewinn in Sicht, UniCredit vor der Tür – und trotzdem minus. Wer zahlt den Preis?
Die Commerzbank Aktie gibt am Freitag nach, obwohl Chefin Orlopp das Gewinnziel anhebt. Bund und UniCredit haben sich auf Bedingungen geeinigt, die US-Notenbank hat zugestimmt. Was jetzt bleibt.
Der Ausblick
Orlopp wird noch optimistischer
Auf der Finanzkonferenz von Jefferies sagte Orlopp laut finanzen.at, das Ergebnis werde nicht nur mindestens 3,4 Milliarden Euro erreichen, sondern „klar“ 3,5 Milliarden. Als Gründe nannte sie eine bessere Kostenentwicklung als erwartet und steuerliche Vorteile. Im Vorjahr hatte die Bank 2,6 Milliarden Euro verdient.
Die Übernahme
Was sich bei UniCredit in dieser Woche bewegt hat
Am 16. November erhielt UniCredit die Zustimmung der US-Notenbank Fed für den Vollzug des Umtauschangebots. Am 18. November einigten sich UniCredit und der Bund auf Bedingungen: Der Hauptsitz bleibt als börsennotierte Einheit in Frankfurt, das Mittelstandsgeschäft soll ausgebaut werden. Im Gegenzug verzichtet der Bund laut ad-hoc-news auf zwei Sitze im Aufsichtsrat. Orlopp sprach laut Reuters von „Klarheit“ für ihr Institut.
Dass die Commerzbank Aktie dennoch nachgab, lag vor allem am Gesamtmarkt. Der DAX setzte seine Verlustserie fort. Auch UniCredit fiel am Freitag um 2,2 Prozent, belastet laut boerse-express von Berichten über strengere Kapitalanforderungen für italienische Banken.
Einordnung der Redaktion: Die Commerzbank Aktie entwickelt sich zunehmend zum Spiegel der UniCredit-Bewertung. Für Anleger zählt neben dem eigenen Gewinn das Umtauschverhältnis des Angebots.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Commerzbank Aktie
Was hat die Commerzbank für 2026 angekündigt?
Einen Nettogewinn von rund 3,5 Milliarden Euro, nach zuvor mindestens 3,4 Milliarden.
Wie steht es um die Übernahme durch UniCredit?
Die Fed hat zugestimmt, und Bund und UniCredit haben sich auf Bedingungen geeinigt. Der Sitz bleibt in Frankfurt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Commerzbank Aktie?
ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, Xetra-Kürzel CBK, US-Handelssymbol CRZBY (OTC).
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