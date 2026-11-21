Am 16. November erhielt UniCredit die Zustimmung der US-Notenbank Fed für den Vollzug des Umtauschangebots. Am 18. November einigten sich UniCredit und der Bund auf Bedingungen: Der Hauptsitz bleibt als börsennotierte Einheit in Frankfurt, das Mittelstandsgeschäft soll ausgebaut werden. Im Gegenzug verzichtet der Bund laut ad-hoc-news auf zwei Sitze im Aufsichtsrat. Orlopp sprach laut Reuters von „Klarheit“ für ihr Institut.