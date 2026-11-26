Der Machtkampf um die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, FSE: CBK) ist entschieden, und die Börse reagiert mit Verkäufen. UniCredit hat am Donnerstag auch die letzte Genehmigung erhalten, verlangt eine außerordentliche Hauptversammlung und will Konzernchef Andrea Orcel an die Spitze des Aufsichtsrats setzen. Die Commerzbank-Aktie sackt am Mittag um rund 3% auf etwa 33 Euro ab. Was bedeutet das für die Commerzbank Aktie Prognose?
Commerzbank Aktie: Orcel greift nach dem Aufsichtsrat, Kurs fällt auf 33 Euro - Kaufchance oder Falle?
UniCredit hat alle Genehmigungen und will Andrea Orcel an die Spitze des Commerzbank-Aufsichtsrats setzen. Die Aktie fällt auf rund 33 Euro. Die Commerzbank Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und Gesamtbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Commerzbank AG
- Börse / Ticker
- Xetra, CBK
- ISIN
- DE000CBK1001
- Kerngeschäft
- Privat- und Unternehmerkunden, Mittelstandsfinanzierung, Polen-Tochter mBank
- Großaktionäre
- UniCredit (Zugriff auf knapp 50%), Bund (gut 13%)
- Nächste Termine
- Umtausch in UniCredit-Aktien bis 7.12.2026, außerordentliche Hauptversammlung voraussichtlich Anfang Januar 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs: Donnerstagmittag laut dpa-AFX
Die aktuellen News
Orcel will die Kontrolle - und zwar sofort
UniCredit hat sich über ihr Angebot im Mai den Zugriff auf knapp 50% der Commerzbank-Aktien gesichert. Nun fehlt nur noch die Macht im Kontrollgremium. Die polnische Finanzaufsicht hat als letzte Behörde zugestimmt, zuvor hatten bereits die EU-Kommission, die EZB und die US-Notenbank Fed grünes Licht gegeben. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung sollen neun der zehn Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat abberufen werden. Orcel soll als Kandidat für den Vorsitz antreten und den bisherigen Chef Jens Weidmann ablösen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Die Versammlung könnte dem Vernehmen nach Anfang Januar 2027 stattfinden.
Vorstand unter Druck
Laut Berichten soll auf der Hauptversammlung auch einzelnen Vorständen das Vertrauen entzogen werden, falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarungen vorlegt. Vorstandschefin Bettina Orlopp hatte sich gegen die Übernahme gewehrt.
Der Bund gibt nach
Die Bundesregierung hat sich mit Orcel geeinigt und verzichtet auf zwei Aufsichtsratsposten. Der Bund hält gut 13%. Die Commerzbank bleibt eine börsennotierte AG mit Sitz in Frankfurt.
Umtausch läuft
Aktionäre, die ihre Aktien angedient haben, sollen spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Papiere erhalten.
Signal an die Belegschaft
Die Commerzbank versichert intern, dass sich im Tagesgeschäft zunächst nichts ändert. Weidmann betont, nun gehe es darum, die Stabilität der Bank zu sichern.
Die Übernahme der Commerzbank ist besiegelt.
Börse und Chartbild
Kursrutsch statt Übernahmefantasie
Die Commerzbank-Aktie schloss am Mittwoch bei 34,17 Euro und lag damit 8,3% unter dem Wert der Vorwoche und mehr als 21% unter dem Jahreshoch vom 16. September bei 43,37 Euro. Am Donnerstag rutscht sie laut dpa-AFX um bis zu 3,5% auf 33 Euro, den tiefsten Stand seit Mitte März. Die Korrektur der vergangenen sieben Börsentage summiert sich auf fast 17%, die Aktie ist DAX-Schlusslicht. Dazu kommt Gegenwind aus dem Sektor: Nach Zählung von Investing.com verloren in der Woche bis Mittwoch alle 47 geprüften großen Bankaktien Europas, im Schnitt 5,4%.
Aus Sicht der Redaktion schmilzt die Übernahmeprämie: Der Machtwechsel ist beschlossene Sache, offen bleibt aber, was Orcel mit der Bank vorhat, etwa bei Personal, Kapitalrückgabe und Eigenständigkeit. Dieser Unsicherheitsabschlag trifft auf einen schwachen Bankensektor.
Charttechnisch bleibt das Bild angeschlagen. Am 17. November nannten Chartanalysten die Unterstützung bei 36,43 Euro und die Nackenlinie bei 40,20 Euro als entscheidende Marken. Die Unterstützung ist inzwischen deutlich unterschritten. Nach unten rückt die Marke von 33 Euro in den Fokus, danach das Märztief. Nach oben wäre ein Rücklauf an 36,43 Euro zunächst ein Widerstandstest und kein Befreiungsschlag (Einschätzung der Redaktion).
Die Quartalszahlen
Rekord im Geschäft - aber ein gesenktes Zinsziel
Operativ läuft es für die Commerzbank so gut wie nie. Nach neun Monaten steht das beste Ergebnis der Konzerngeschichte, im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 25% auf rund 1,3 Milliarden Euro. Beim Nettogewinn von 859 Millionen Euro lagen Analysten allerdings mit 864 Millionen Euro minimal höher.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026
|Operatives Ergebnis
|1,31 Mrd. € (+25%)
|4,04 Mrd. € (+17%)
|Erträge
|3,20 Mrd. € (+9%)
|-
|Nettoergebnis
|859 Mio. € (+45%)
|2,67 Mrd. € (+41%)
|RoTE (netto)
|11,9%
|12,4%
|CET1-Quote
|14,2%
|-
RoTE = Nettorendite auf das materielle Eigenkapital. Die CET1-Quote bezieht sich auf das dritte Quartal.
Quelle: Commerzbank AG, Pressemitteilung vom 5.11.2026; aktiencheck.de
Für 2026 bestätigte die Bank ihr Ziel eines Nettoergebnisses von mindestens 3,4 Milliarden Euro und plant eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro, wobei der Dividendenanteil auf mindestens 50% steigen soll. Der Wermutstropfen: Wegen des Einlagenwettbewerbs senkte die Commerzbank ihr Ziel für den Zinsüberschuss 2026 auf 8,5 Milliarden Euro. Langfristig strebt sie eine Nettoeigenkapitalrendite von 21% bis 2030 an.
Analysten
Die Profis sind abwartend
Die jüngsten Einstufungen fallen überwiegend neutral aus: Deutsche Bank (6.11.) mit "Hold", RBC (5.11.) mit "Sector Perform", DZ Bank (5.11.) mit "Halten" und Barclays (22.10.) mit "Equal Weight". Laut boerse-global.de lagen die Kursziele von sieben Analysehäusern Mitte November zwischen 39 und 42 Euro, die DZ Bank senkte ihren fairen Wert nach den Zahlen auf 40 Euro. Eine Einschätzung der Analysten zur neuen Lage nach dem Machtwechsel liegt noch nicht vor. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Von der Commerzbank zur europäischen Großbank
Orcel will eine europäische Großbank formen und sieht Einsparpotenzial in Milliardenhöhe. Nach Berichten plant er den Abbau von etwa 7.000 Stellen und ein kleineres Auslandsnetz der Commerzbank, das die UniCredit für überdimensioniert und ineffizient hält. Erwartet wird eine Verschmelzung mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank, die Orcel laut Börsen-Zeitung für 2028 anpeilt, mit Frankfurt als Sitz. Für Anleger der Commerzbank-Aktie wird damit weniger die Übernahme selbst entscheidend als ihre Umsetzung: Wie viel Synergie bleibt nach den Umbaukosten, und wie geht es mit der Kapitalrückgabe weiter?
Prognose
Commerzbank Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist in dieser Lage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodenbildung oder weitere Verkäufe
Kurzfristig bestimmen die Nachrichtenlage und der Sektor. Klarheit über Vorstand und Strategie sowie eine Stabilisierung der Bankenwerte könnten die Commerzbank-Aktie im Bereich um 33 Euro stützen. Fällt die Marke, droht ein Test des Märztiefs.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Umsetzung entscheidet
Hält die Bank ihren Gewinnkurs und bleibt die Kapitalrückgabe auf hohem Niveau, kann die Bewertung wieder in den Fokus rücken. Belasten Integrationskosten oder ein dauerhaft niedrigeres Zinsergebnis, bleibt die Aktie eher ein Spielball des Machtwechsels.
Langfristig (ab 2028): Fusion mit der HypoVereinsbank
Langfristig zählt, ob die Verschmelzung die versprochenen Synergien hebt und ob die Commerzbank-Aktie börsennotiert bleibt und weiter attraktive Ausschüttungen bietet. Scheitert die Integration, drohen Belastungen bei Kosten und Kunden.
Termine
Was Anleger der Commerzbank-Aktie jetzt beobachten
Bis 7.12.2026: Umtausch der angedienten Commerzbank-Aktien in UniCredit-Papiere.
Anfang Januar 2027: außerordentliche Hauptversammlung (dem Vernehmen nach, Termin nicht bestätigt).
Laufend: aufsichtsrechtliche Eignungsprüfung für Orcel und Entscheidungen zur Zukunft des Vorstands.
Laufend: Reaktion der Analysten und der Politik auf den Machtwechsel.
FAQ
Häufige Fragen zur Commerzbank-Aktie
Warum fällt die Commerzbank-Aktie? Die Aktie verliert am Donnerstag rund 3% auf etwa 33 Euro. Auslöser ist der angekündigte Machtwechsel im Aufsichtsrat, dazu kommt ein schwacher europäischer Bankensektor.
Wann ist die außerordentliche Hauptversammlung? Sie könnte dem Vernehmen nach Anfang Januar 2027 stattfinden. Die Commerzbank will sie einberufen, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Was plant Orcel mit der Commerzbank? Laut Berichten sind der Abbau von etwa 7.000 Stellen, ein kleineres Auslandsnetz und eine Verschmelzung mit der HypoVereinsbank vorgesehen.
Wie lautet die Commerzbank Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine nervöse Bodensuche, mittelfristig entscheidet die Umsetzung, langfristig die Fusion. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Commerzbank-Aktie ein Kauf? Dieser Beitrag gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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