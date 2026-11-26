Orcel will eine europäische Großbank formen und sieht Einsparpotenzial in Milliardenhöhe. Nach Berichten plant er den Abbau von etwa 7.000 Stellen und ein kleineres Auslandsnetz der Commerzbank, das die UniCredit für überdimensioniert und ineffizient hält. Erwartet wird eine Verschmelzung mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank, die Orcel laut Börsen-Zeitung für 2028 anpeilt, mit Frankfurt als Sitz. Für Anleger der Commerzbank-Aktie wird damit weniger die Übernahme selbst entscheidend als ihre Umsetzung: Wie viel Synergie bleibt nach den Umbaukosten, und wie geht es mit der Kapitalrückgabe weiter?