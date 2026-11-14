Die Commerzbank-Aktie steht vor einer der spannendsten Phasen ihrer jüngeren Börsengeschichte. Rekordgewinne, steigende Profitabilität, milliardenschwere Ausschüttungen und die mögliche Übernahme durch die italienische UniCredit sorgen für eine außergewöhnliche Ausgangslage. Mit einem Schlusskurs von 39,88 Euro und einem Tagesplus von 0,605 Prozent behauptet sich die Commerzbank-Aktie knapp unter der psychologisch wichtigen 40-Euro-Marke. Gleichzeitig hat Deutschlands zweitgrößte börsennotierte Privatbank mit ihren Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt: Das Nettoergebnis kletterte um 41 Prozent auf den Rekordwert von 2,7 Milliarden Euro. Doch wie viel Potenzial steckt nach diesem Gewinnsprung noch in der Aktie? Die Commerzbank-Aktie Prognose wird zunehmend von drei entscheidenden Faktoren geprägt: der operativen Ertragskraft, den hohen Kapitalrückflüssen an die Aktionäre und dem milliardenschweren Übernahmepoker mit UniCredit.
Commerzbank-Aktie Prognose 2026: Gewinnmaschine auf Rekordkurs - warum die 40-Euro-Marke jetzt elektrisiert
Commerzbank-Aktie vor der nächsten Neubewertung
Commerzbank Quartalszahlen 2026: Rekordgewinne liefern starke Argumente für die Aktie
Die Commerzbank hat in den ersten neun Monaten 2026 eindrucksvoll demonstriert, wie erfolgreich ihre Transformation inzwischen voranschreitet. Das operative Ergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 4,037 Milliarden Euro. Noch dynamischer entwickelte sich das Nettoergebnis, das um 41 Prozent von 1,888 Milliarden Euro auf 2,669 Milliarden Euro stieg.
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im dritten Quartal. Hier verbesserte sich das operative Ergebnis um 25 Prozent auf 1,312 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sprang sogar um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro.
Diese Zahlen zeigen, dass die Commerzbank inzwischen deutlich profitabler arbeitet. Allerdings profitierte der Gewinnanstieg auf Neunmonatssicht auch davon, dass das Vorjahresergebnis durch Restrukturierungsaufwendungen belastet gewesen war. Die operative Verbesserung bleibt dennoch beachtlich.
Die Erträge stiegen in den ersten neun Monaten um acht Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig gelang es dem Management, die Kosten weitgehend unter Kontrolle zu halten.
Für die Commerzbank-Aktie Prognose ist diese Kombination besonders wichtig: Steigende Erträge bei vergleichsweise stabilen Kosten ermöglichen überproportionale Ergebnisverbesserungen. Genau dieser Effekt ist derzeit einer der wichtigsten Treiber der fundamentalen Neubewertung.
Profitabilität auf Rekordniveau: Commerzbank wird zur Gewinnmaschine
Ein entscheidender Fortschritt zeigt sich bei der Cost-Income-Ratio. Diese Kennzahl beschreibt, wie viel eine Bank ausgeben muss, um einen Euro Ertrag zu erwirtschaften.
In den ersten neun Monaten 2026 verbesserte die Commerzbank ihre Cost-Income-Ratio einschließlich Pflichtbeiträgen von 56 auf 53 Prozent. Ohne Pflichtbeiträge sank die Kennzahl sogar von 54 auf 50 Prozent.
Damit benötigt die Bank inzwischen nur noch rund 50 Cent operativen Aufwand, um einen Euro Ertrag zu erzielen, wenn die Pflichtbeiträge ausgeklammert werden.
Auch die Eigenkapitalrendite liefert überzeugende Argumente. Die Nettoeigenkapitalrendite stieg auf 12,4 Prozent, nachdem sie im Vorjahreszeitraum noch bei 8,2 Prozent gelegen hatte. Ohne damalige Restrukturierungsaufwendungen betrug der Vergleichswert 10,1 Prozent.
Für Investoren ist das ein wesentliches Signal. Eine dauerhaft zweistellige Eigenkapitalrendite erhöht grundsätzlich die Fähigkeit einer Bank, Kapital aufzubauen, Dividenden auszuschütten und Aktien zurückzukaufen.
Die entscheidende Frage für die mittel- bis langfristige Commerzbank-Aktie Prognose lautet deshalb, ob sich diese Profitabilität auch unter veränderten Zinsbedingungen und bei einer möglichen wirtschaftlichen Abschwächung behaupten lässt.
3,2 Milliarden Euro für Aktionäre: Der nächste Kurstreiber der Commerzbank-Aktie
Besonders attraktiv erscheint die angekündigte Kapitalrückgabe. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt die Commerzbank Ausschüttungen und Aktienrückkäufe im Gesamtumfang von rund 3,2 Milliarden Euro an.
Allein das Anfang September gestartete Aktienrückkaufprogramm umfasst bis zu 1,2 Milliarden Euro. Anfang November waren bereits rund 70 Prozent des angestrebten Volumens umgesetzt.
Das Management plant, 100 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses nach Abzug der AT1-Kuponzahlungen an die Aktionäre zurückzugeben. Gleichzeitig soll der Dividendenanteil auf mindestens 50 Prozent steigen.
Für die Commerzbank-Aktie ergeben sich daraus zwei wichtige Perspektiven. Einerseits können Aktienrückkäufe die Anzahl der ausstehenden Aktien reduzieren und damit den Gewinn je verbleibender Aktie erhöhen. Andererseits können höhere Dividenden die Attraktivität des Unternehmens für einkommensorientierte Investoren steigern.
Allerdings dürfen Anleger nicht übersehen, dass die Kapitalrückgabe von der tatsächlichen Gewinnentwicklung, den regulatorischen Anforderungen und den endgültigen Unternehmensentscheidungen abhängt.
Dennoch ist die geplante Ausschüttungspolitik ein starkes Argument für die fundamentale Commerzbank-Aktie Prognose.
UniCredit-Übernahme: Der Milliardenpoker könnte die Commerzbank-Aktie neu bewerten
Neben den Rekordgewinnen sorgt ein zweites Thema für erhebliche Spannung: die geplante Übernahme durch UniCredit.
Am 15. Oktober 2026 erteilte die Europäische Zentralbank der italienischen Großbank die aufsichtsrechtliche Genehmigung, ihre Beteiligung an der Commerzbank über die bisherige regulatorische Schwelle hinaus zu erhöhen.
Damit wurde eine wichtige Hürde überwunden. Allerdings stehen weitere regulatorische Freigaben aus. Der Abschluss des Übernahmeangebots wird im vierten Quartal 2026 oder spätestens Anfang 2027 erwartet.
Für die Commerzbank-Aktie Prognose besitzt dieser Vorgang erhebliche Bedeutung. Ein Übernahmeangebot kann den Aktienkurs durch eine mögliche Übernahmeprämie unterstützen. Entscheidend sind jedoch die konkreten Angebotsbedingungen, die Gegenleistung und die weiteren Genehmigungen.
Auch strategisch könnte ein Zusammenschluss weitreichende Folgen haben. Eine größere europäische Bankengruppe könnte Skaleneffekte erzielen, Kostenstrukturen optimieren und zusätzliche Ertragspotenziale erschließen.
Gleichzeitig bestehen Integrationsrisiken. Unterschiedliche Unternehmenskulturen, mögliche Restrukturierungskosten und regulatorische Auflagen könnten die erwarteten Synergien reduzieren.
Die Commerzbank-Führung unter Vorstandschefin Bettina Orlopp betont inzwischen ausdrücklich die Chancen einer Zusammenarbeit mit UniCredit.
Für Anleger entsteht damit eine besondere Situation: Neben der eigenständigen Ertragskraft der Commerzbank spielt zunehmend der potenzielle Wert einer grenzüberschreitenden Bankenfusion eine Rolle.
Commerzbank-Aktie bei 39,88 Euro: Die 40-Euro-Marke rückt in den Mittelpunkt
Mit einem Schlusskurs von 39,88 Euro und einem Tagesgewinn von 0,605 Prozent bewegt sich die Commerzbank-Aktie unmittelbar unter der runden Marke von 40 Euro.
Aus charttechnischer Sicht besitzt diese Schwelle eine besondere psychologische Bedeutung. Runde Kursmarken stehen häufig im Mittelpunkt kurzfristiger Handelsentscheidungen und können die Aufmerksamkeit zusätzlicher Marktteilnehmer auf sich ziehen.
Die Commerzbank-Aktie notiert zudem unter ihrem jüngsten 52-Wochen-Hoch von rund 43,37 Euro. Ein Anstieg über 40 Euro könnte deshalb den Blick der Anleger wieder stärker auf den Bereich der bisherigen Jahreshöchststände lenken.
Allerdings lässt sich aus dem aktuellen Kursniveau allein noch kein bestätigter technischer Ausbruch ableiten. Dafür wären eine nachhaltige Kursbewegung und eine entsprechende Bestätigung durch die Handelsaktivität erforderlich.
Für die kurzfristige Commerzbank-Aktie Prognose sind damit zwei Kursbereiche besonders interessant: die psychologische Schwelle von 40 Euro und das bisherige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 43,37 Euro.
Ein nachhaltiger Anstieg über diese Bereiche könnte das positive Börsensentiment unterstützen. Bleibt der Ausbruch dagegen aus, sind Gewinnmitnahmen und eine erneute Konsolidierung möglich.
Commerzbank-Aktie Prognose kurzfristig: Drei mögliche Kurs-Szenarien
Analytische Szenarien für die kommenden Wochen, keine garantierten Kursziele
Positiv Neutral Negativ
43–46 € 38–42 € 34–37 €
+7,8 bis +15,3 % −4,7 bis +5,3 % −14,7 bis −7,2 %
Ausgangspunkt: 39,88 Euro. Die Spannen sind redaktionelle Szenarioannahmen, keine aus einem Bewertungsmodell abgeleiteten fairen Werte.
Im positiven Szenario könnten die Rekordergebnisse, Fortschritte beim UniCredit-Übernahmeprozess und die angekündigten Kapitalrückgaben die Nachfrage nach der Commerzbank-Aktie erhöhen. Ein nachhaltiger Anstieg über 40 Euro würde dann die Voraussetzungen für eine Annäherung an die bisherigen Höchststände verbessern.
Im neutralen Szenario dürfte sich die Aktie zunächst zwischen positiven Geschäftszahlen und bereits eingepreisten Erwartungen bewegen. Die Übernahmefantasie könnte den Kurs unterstützen, während Anleger auf konkrete Entscheidungen zur weiteren Integration warten.
Im negativen Szenario könnten enttäuschende Nachrichten zur Übernahme, steigende Kreditrisiken oder eine schwächere Ertragsentwicklung für Gewinnmitnahmen sorgen. Gerade nach einer starken Gewinnentwicklung besteht das Risiko, dass hohe Erwartungen bereits im Aktienkurs enthalten sind.
Commerzbank-Aktie fundamental: Wie attraktiv ist die Bewertung noch?
Eine zentrale Frage für die langfristige Commerzbank-Aktie Prognose betrifft die Bewertung. Trotz des starken Gewinnwachstums ist eine Aktie nicht automatisch günstig.
Die Commerzbank erwartet für 2026 einen Nettogewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro. Bezogen auf eine Börsenbewertung in der Größenordnung von 43 Milliarden Euro ergibt sich daraus rechnerisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ungefähr 12,6.
Diese Größenordnung erscheint angesichts einer angestrebten Eigenkapitalrendite von rund 12 Prozent grundsätzlich vertretbar. Sie bedeutet allerdings nicht, dass die Aktie zwangsläufig unterbewertet ist.
Bei Banken sind insbesondere die nachhaltige Eigenkapitalrendite, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, die Qualität des Kreditportfolios und die Kapitalausstattung für die Bewertung entscheidend.
Positiv fällt die harte Kernkapitalquote von 14,2 Prozent auf. Sie liegt komfortabel oberhalb der regulatorischen Mindestanforderungen und schafft grundsätzlich Spielraum für Kapitalrückgaben.
Auf der Risikoseite steht eine leicht gestiegene Quote problembehafteter Kreditengagements. Die NPE-Quote erhöhte sich auf 1,2 Prozent, nachdem sie im Vorjahresquartal bei 1,0 Prozent gelegen hatte.
Damit bleibt die Kreditqualität insgesamt solide, doch eine weitere Verschlechterung könnte die Risikovorsorge erhöhen und zukünftige Gewinne belasten.
Zinsüberschuss unter Druck: Hier liegt ein unterschätztes Risiko
Trotz der überzeugenden Quartalszahlen gibt es einen Punkt, den Anleger nicht ignorieren sollten: die Entwicklung des Zinsüberschusses.
Die Commerzbank hat ihre Prognose für 2026 leicht von rund 8,6 Milliarden Euro auf rund 8,5 Milliarden Euro reduziert. Als Ursache nennt das Management den zunehmenden Wettbewerb um Kundeneinlagen.
Das ist für die Commerzbank-Aktie Prognose relevant, weil der Zinsüberschuss weiterhin einen wesentlichen Teil der Erträge ausmacht.
Zwar konnte die Bank ihren Provisionsüberschuss deutlich steigern. Im dritten Quartal legte dieser um neun Prozent auf 1,072 Milliarden Euro zu. Besonders das Wertpapiergeschäft entwickelte sich dynamisch.
Eine stärkere Diversifizierung der Erträge könnte die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft langfristig reduzieren. Dennoch bleibt die Entwicklung der Einlagenmargen ein wichtiger Risikofaktor.
Commerzbank-Aktie Prognose 2027 bis 2030: Das langfristige Potenzial
Langfristig besitzt die Commerzbank mehrere interessante Wachstumstreiber. Dazu gehören die weitere Digitalisierung, das wachsende Wertpapiergeschäft, Effizienzsteigerungen und die konsequente Umsetzung der Strategie „Momentum 2030“.
Besonders ambitioniert ist das strategische Ziel einer Nettoeigenkapitalrendite von 21 Prozent bis 2030. Sollte es gelingen, die Profitabilität in diese Größenordnung zu steigern, könnte dies eine höhere Bewertung rechtfertigen.
Allerdings handelt es sich um ein langfristiges Unternehmensziel und nicht um eine bereits gesicherte Entwicklung.
Auch der Zusammenschluss mit UniCredit könnte die zukünftige Bewertung maßgeblich verändern. Die italienische Großbank erwartet die noch ausstehenden regulatorischen Freigaben inzwischen bis Ende November 2026 und strebt neue Führungsstrukturen im ersten Quartal 2027 an.
Damit könnte sich der Übernahmeprozess schneller konkretisieren als ursprünglich erwartet.
Allerdings dürften die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen erst nach der Umsetzung der geplanten Integrationsmaßnahmen sichtbar werden. Auch mögliche Restrukturierungsaufwendungen und die zukünftige Ausschüttungspolitik müssen berücksichtigt werden.
Die mittel- bis langfristige Commerzbank-Aktie Prognose bleibt daher grundsätzlich konstruktiv, ist aber zunehmend vom weiteren Verlauf der Übernahme und der nachhaltigen Ertragsentwicklung abhängig.
Fazit: Commerzbank-Aktie vor entscheidender Phase – Rekordgewinne treffen auf Übernahmefantasie
Die Commerzbank-Aktie vereint derzeit mehrere Faktoren, die für eine positive Börsenentwicklung sprechen: historische Rekordgewinne, eine deutlich verbesserte Eigenkapitalrendite, hohe geplante Ausschüttungen und die Aussicht auf einen weitreichenden Zusammenschluss mit UniCredit.
Mit einem Schlusskurs von 39,88 Euro steht die Aktie unmittelbar vor der psychologisch wichtigen 40-Euro-Marke. Ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen.
Fundamental spricht vor allem die starke Ertragskraft für das Unternehmen. Der erwartete Jahresgewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro unterstreicht, wie weit die Commerzbank bei ihrer Transformation gekommen ist.
Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Steigende Kreditrisiken, zunehmender Wettbewerb im Einlagengeschäft und Unsicherheiten bei der Integration in UniCredit könnten die weitere Entwicklung belasten.
Die Commerzbank-Aktie Prognose fällt kurzfristig vorsichtig optimistisch und langfristig konstruktiv aus. Entscheidend wird sein, ob die Bank ihre Rekordprofitabilität verteidigen kann und ob aus der UniCredit-Übernahme tatsächlich nachhaltiger Mehrwert für die Aktionäre entsteht.
Eines steht fest: Bei der Commerzbank geht es längst nicht mehr nur um die nächste Quartalsbilanz. Es geht um die zukünftige Machtverteilung im europäischen Bankensektor – und damit möglicherweise auch um eine neue Bewertung der Commerzbank-Aktie.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 14. November 2026
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