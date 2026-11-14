Commerzbank-Aktie Prognose 2026: Gewinnmaschine auf Rekordkurs - warum die 40-Euro-Marke jetzt elektrisiert

Die Commerzbank-Aktie steht vor einer der spannendsten Phasen ihrer jüngeren Börsengeschichte. Rekordgewinne, steigende Profitabilität, milliardenschwere Ausschüttungen und die mögliche Übernahme durch die italienische UniCredit sorgen für eine außergewöhnliche Ausgangslage. Mit einem Schlusskurs von 39,88 Euro und einem Tagesplus von 0,605 Prozent behauptet sich die Commerzbank-Aktie knapp unter der psychologisch wichtigen 40-Euro-Marke. Gleichzeitig hat Deutschlands zweitgrößte börsennotierte Privatbank mit ihren Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt: Das Nettoergebnis kletterte um 41 Prozent auf den Rekordwert von 2,7 Milliarden Euro. Doch wie viel Potenzial steckt nach diesem Gewinnsprung noch in der Aktie? Die Commerzbank-Aktie Prognose wird zunehmend von drei entscheidenden Faktoren geprägt: der operativen Ertragskraft, den hohen Kapitalrückflüssen an die Aktionäre und dem milliardenschweren Übernahmepoker mit UniCredit.