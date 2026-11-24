An der Börse gilt eine alte Regel: Gekauft wird das Gerücht, verkauft die Nachricht. Unsere Lesart ist, dass genau das bei der Commerzbank Aktie zu sehen ist. Vom Hoch bei 43,35 Euro ist der Kurs rund 16 Prozent entfernt (eigene Rechnung), obwohl die Übernahme näher rückt. Am Dienstag meldete das Institut zudem den Abschluss eines kleinen Rückkaufs für Mitarbeiteraktien über 11.570 Stück. Belastend wirkt der Tarifkonflikt der privaten Banken, der weiter ohne Ergebnis ist.