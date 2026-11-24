Jahrelang war offen, ob die Commerzbank eigenständig bleibt. Inzwischen sind die großen Hürden für den Einstieg der italienischen UniCredit genommen. Die Commerzbank Aktie reagiert am Dienstagmorgen darauf mit einem Achselzucken nach unten: 36,50 Euro, ein Minus von 0,19 Euro oder 0,52 Prozent. Im DAX gehört sie damit zu den fünf schwächsten Werten.
Commerzbank Aktie: Brüssel sagt Ja, Berlin sagt Ja – und der Kurs bröckelt
Die Commerzbank Aktie verliert zum Handelsstart am Dienstag 0,52 Prozent auf 36,50 Euro. Die Übernahme durch UniCredit ist politisch und kartellrechtlich weitgehend geklärt. Für Aktionäre stellt sich damit eine neue Frage: Was ist nach der Einigung noch zu holen?
Der Stand
Die Eckpunkte stehen
UniCredit und die Bundesregierung haben sich in der vergangenen Woche auf zentrale Streitpunkte verständigt. Der Sitz in Frankfurt und die Börsennotierung des vergrößerten Deutschlandgeschäfts sollen bleiben. Dazu kommen Zusagen zu Arbeitnehmerrechten und zum Ausbau des Mittelstandsgeschäfts. Die EU-Kommission hat den Erwerb ohne Auflagen genehmigt, die US-Notenbank hat ebenfalls zugestimmt. UniCredit plant den Vollzug für Anfang 2027. Die Commerzbank erklärte am Montag, sie begrüße die Zusagen.
Die Einordnung
Wenn die Fantasie zur Gewissheit wird
An der Börse gilt eine alte Regel: Gekauft wird das Gerücht, verkauft die Nachricht. Unsere Lesart ist, dass genau das bei der Commerzbank Aktie zu sehen ist. Vom Hoch bei 43,35 Euro ist der Kurs rund 16 Prozent entfernt (eigene Rechnung), obwohl die Übernahme näher rückt. Am Dienstag meldete das Institut zudem den Abschluss eines kleinen Rückkaufs für Mitarbeiteraktien über 11.570 Stück. Belastend wirkt der Tarifkonflikt der privaten Banken, der weiter ohne Ergebnis ist.
Einordnung der Redaktion: Für die Commerzbank Aktie beginnt eine neue Phase. Solange offen war, ob und zu welchem Preis UniCredit zum Zug kommt, lebte der Kurs von der Spekulation. Mit den Freigaben und den politischen Eckpunkten wird daraus eine Rechenaufgabe: Entscheidend ist das Umtauschverhältnis und damit der Kurs der UniCredit-Aktie. Ein halbes Prozent Minus am Morgen ändert an dieser Rechnung nichts.
FAQ
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Wie weit ist die Übernahme durch UniCredit?
Die EU-Kommission hat ohne Auflagen zugestimmt, mit der Bundesregierung gibt es Eckpunkte. UniCredit plant den Vollzug für Anfang 2027.
Warum fällt die Commerzbank Aktie heute?
Eine belastende Nachricht liegt nicht vor. Nach dem Kursgewinn vom Montag geben Bankaktien am Morgen leicht nach.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Commerzbank Aktie?
ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100. Handelssymbol an deutschen Börsen: CBK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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