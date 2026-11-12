Commerzbank Aktie: Citigroup senkt Kursziel auf 40 EUR - Droht jetzt die nächste Enttäuschung?

Die Aktienanalyse der Citigroup vom 11. November 2026 sendet ein zurückhaltendes Signal für die Commerzbank Aktie. Analyst Borja Ramirez Segura reduziert das Kursziel von 42 EUR auf 40 EUR und bestätigt gleichzeitig das Rating "neutral". Die Anpassung entspricht einer Kurszielsenkung um rund 4,8%. Damit fällt die Neubewertung moderat aus und stellt keine grundlegende Abkehr von der bisherigen Einschätzung dar.

Für Anleger ist entscheidend, dass Citigroup keine ausführliche Begründung für die Anpassung nennt. Konkrete Rückschlüsse auf eine Verschlechterung der operativen Geschäftsentwicklung lassen sich aus der vorliegenden Kurzmitteilung deshalb nicht ziehen.

Die langfristigen Perspektiven der Commerzbank hängen weiterhin von der Entwicklung des Zinsgeschäfts, der Kreditqualität, der Kostenstruktur und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab.

Mit dem Kursziel von 40 EUR und dem Rating "neutral" bleibt Citigroup vorerst abwartend. Ob die Commerzbank Aktie zukünftig positiv überraschen kann, wird vor allem davon abhängen, ob das Unternehmen seine Ertragskraft nachhaltig stärkt und die Erwartungen des Kapitalmarkts erfüllt.