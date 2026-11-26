Der US-Handelsbeauftragte hat am Mittwoch neue Zölle vorgeschlagen. Für Vietnam sind bis zu 35 Prozent vorgesehen, für Indien bis zu 25 Prozent, für China bis zu 20 Prozent, für Bangladesch, Kambodscha und Indonesien bis zu 18 Prozent. Noch sind es Vorschläge. Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar.

Für einen Outdoorhersteller ist diese Liste heikel. Jacken, Schuhe und Fleecepullover werden überwiegend in genau diesen Ländern gefertigt. Höhere Zölle verteuern die Ware. Ein Unternehmen muss dann die Preise anheben oder auf Marge verzichten.

Ob die Zollpläne den Kursrutsch ausgelöst haben, ist nicht belegt. Dagegen spricht, dass die Aktie im regulären Handel noch kräftig stieg. Dafür spricht die Vorgeschichte: Zölle waren 2025 das beherrschende Thema für Columbia Sportswear.