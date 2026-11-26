Vom Jahreshoch auf die Verliererliste in wenigen Stunden: Die Columbia Sportswear Aktie (ISIN: US1985161066, WKN: 911344, Nasdaq-Symbol: COLM) hat am Mittwochabend nachbörslich 5,69 Prozent auf 76,15 Dollar verloren, ein Minus von 4,60 Dollar. Columbia Sportswear zählt damit zu den größten nachbörslichen Verlierern in den USA. Im regulären Handel war die Aktie noch um 3,61 Prozent auf 80,75 Dollar gestiegen und hatte bei 80,91 Dollar den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Columbia Sportswear Aktie: Nachbörslicher Verlierer nach Jahreshoch – drückt Trumps Zollplan auf den Kurs?
Die Columbia Sportswear Aktie fällt nachbörslich um 5,69 Prozent auf 76,15 Dollar. Wenige Stunden zuvor hatte sie ein neues Jahreshoch erreicht. Am selben Tag schlug die US-Regierung neue Zölle auf Importe aus Vietnam und anderen asiatischen Ländern vor, aus denen Outdoorkleidung stammt. Was hinter dem Kursrutsch stecken könnte.
Die mögliche Ursache
Neue Zölle auf die Fabriken Asiens
Der Kursrutsch fällt auf einen Tag mit einer Nachricht, die die ganze Bekleidungsbranche betrifft.
Der US-Handelsbeauftragte hat am Mittwoch neue Zölle vorgeschlagen. Für Vietnam sind bis zu 35 Prozent vorgesehen, für Indien bis zu 25 Prozent, für China bis zu 20 Prozent, für Bangladesch, Kambodscha und Indonesien bis zu 18 Prozent. Noch sind es Vorschläge. Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar.
Für einen Outdoorhersteller ist diese Liste heikel. Jacken, Schuhe und Fleecepullover werden überwiegend in genau diesen Ländern gefertigt. Höhere Zölle verteuern die Ware. Ein Unternehmen muss dann die Preise anheben oder auf Marge verzichten.
Ob die Zollpläne den Kursrutsch ausgelöst haben, ist nicht belegt. Dagegen spricht, dass die Aktie im regulären Handel noch kräftig stieg. Dafür spricht die Vorgeschichte: Zölle waren 2025 das beherrschende Thema für Columbia Sportswear.
Die Ausgangslage
Eine Aktie auf dem Höhenflug
Unabhängig vom Auslöser kam der Rücksetzer nach einem starken Lauf. Binnen zwölf Monaten hatte die Columbia Sportswear Aktie mehr als 40 Prozent gewonnen. Wer nahe dem Jahreshoch Gewinne sichern will, findet im dünnen Abendhandel wenige Käufer. Schon eine kleine Order bewegt dann den Kurs.
Operativ hatte das Unternehmen aus Portland zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 962,6 Millionen Dollar, der Gewinn um 63 Prozent auf 84,7 Millionen Dollar. Geholfen haben das Auslandsgeschäft, der eigene Verkauf an Endkunden und die Erstattung früher gezahlter Zölle. Für das Gesamtjahr erwartet Columbia Sportswear 3,46 bis 3,50 Milliarden Dollar Umsatz und 4,65 bis 4,90 Dollar Gewinn je Aktie.
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