Colonial besitzt Büroimmobilien in den besten Lagen von Paris, Madrid und Barcelona, in Frankreich über die Tochter SFL. Die Zahlen vom 12. November zeigen das Spannungsfeld des Geschäfts: Höhere Mieten und neu fertiggestellte Projekte glichen die teurere Finanzierung aus, der wiederkehrende Nettogewinn stieg um 4 Prozent auf 161,7 Millionen Euro. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sank dagegen um 5 Prozent. Am Tag nach den Zahlen fiel die Aktie um bis zu 2,8 Prozent. Im Juni hatte Colonial 14,5 Millionen eigene Aktien eingezogen, im selben Monat flossen 0,32 Euro Dividende je Aktie.