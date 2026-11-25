Die Aktie war zuletzt gefährlich nah an ihr Jahrestief gerutscht, jetzt greifen Anleger wieder zu. Die Colonial-Aktie (ISIN: ES0139140174, WKN: A2ANXU, Handelssymbol Madrid: COL, Frankfurt-Kürzel: HSC2, US-OTC-Symbol: IMQCF) steigt am Morgen um 1,55 Prozent auf 4,974 Euro und ist damit viertgrößter IBEX 35 Gewinner (Stand 9:33 Uhr). Die 52-Wochen-Spanne der Aktie reicht von 4,81 bis 5,85 Euro. Unsere Analyse zeigt, was den IBEX 35 Gewinner Colonial bewegt.
Colonial-Aktie IBEX 35 Gewinner: Erholung nahe dem Jahrestief – was für den Büro-Spezialisten spricht und was nicht
Die Colonial-Aktie ist IBEX 35 Gewinner am Mittwochmorgen: plus 1,55 Prozent auf 4,974 Euro. Der Büroimmobilien-Konzern aus Barcelona erholt sich von Kursen nahe dem Jahrestief, obwohl die Mieteinnahmen zuletzt gestiegen sind. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn, die Zahlen und die Risiken.
Tagesanalyse
Gegenbewegung nach Wochen der Schwäche
Eine Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Die Bewegung fügt sich in ein freundlicheres Bild für spanische Immobilienwerte: Auch MERLIN Properties (ISIN: ES0105025003, WKN: A116WC, Handelssymbol Madrid: MRL) legt am Morgen 1,18 Prozent zu. Für Colonial ist die Erholung überfällig. Binnen eines Monats hatte die Aktie bis zum 24. November rund 5 Prozent verloren, auf Sicht von sechs Monaten fast 15 Prozent. Am Montag vergangener Woche hatte sie noch bei 5,12 Euro geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Colonial-Aktie stützt
Niedrige Bewertung
Nach dem Rückgang notiert die Aktie nahe dem unteren Ende ihrer 52-Wochen-Spanne. Das lockt Schnäppchenjäger an.
Steigende Mieten
Die Mieteinnahmen legten in den ersten neun Monaten um 5 Prozent auf 311 Millionen Euro zu.
Bestätigte Prognose
Colonial hält am Ziel eines wiederkehrenden Gewinns je Aktie von 0,34 bis 0,35 Euro für 2026 fest. Für 2028 sind 0,39 bis 0,41 Euro angepeilt.
Sektor im Aufwind
Auch andere Immobilienwerte im IBEX 35 erholen sich am Mittwochmorgen.
Hintergrund
Höhere Mieten gegen teurere Finanzierung
Colonial besitzt Büroimmobilien in den besten Lagen von Paris, Madrid und Barcelona, in Frankreich über die Tochter SFL. Die Zahlen vom 12. November zeigen das Spannungsfeld des Geschäfts: Höhere Mieten und neu fertiggestellte Projekte glichen die teurere Finanzierung aus, der wiederkehrende Nettogewinn stieg um 4 Prozent auf 161,7 Millionen Euro. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sank dagegen um 5 Prozent. Am Tag nach den Zahlen fiel die Aktie um bis zu 2,8 Prozent. Im Juni hatte Colonial 14,5 Millionen eigene Aktien eingezogen, im selben Monat flossen 0,32 Euro Dividende je Aktie.
Häufige Fragen zur Colonial-Aktie
Warum ist die Colonial-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Die Aktie stieg am Morgen des 25. November 2026 um 1,55 Prozent auf 4,974 Euro. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach Wochen der Schwäche nutzen Anleger die niedrigen Kurse.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Colonial-Aktie?
Die ISIN lautet ES0139140174, die WKN A2ANXU. In Madrid wird die Aktie unter COL gehandelt, in Frankfurt unter HSC2.
Wie entwickelt sich das Geschäft von Colonial?
In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Mieteinnahmen um 5 Prozent auf 311 Millionen Euro, der wiederkehrende Nettogewinn um 4 Prozent auf 161,7 Millionen Euro.
Was ist eine SOCIMI?
So heißen in Spanien börsennotierte Immobiliengesellschaften mit besonderem Steuerstatus, vergleichbar mit einem REIT.
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