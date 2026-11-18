Egmond Haidt von BNP Paribas nimmt die Aktie von Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039, WKN: 850667, Ticker: CPA, NYSE-Symbol: CL) unter die Lupe.
Colgate-Palmolive Aktie: Prognose trotz schwachem US-Markt angehoben
Colgate-Palmolive peilt sein Rekordhoch von 108 Dollar an – und Egmond Haidt sieht trotz der hohen Bewertung Spielraum für weitere Kursgewinne.
Im Gegensatz zu vielen Chip-/KI-Aktien, die weiter auf Talfahrt seien, seien etliche Papiere aus dem Sektor-Index S&P 500 Consumer Staples (S&P 500 nichtzyklischer Konsum) auf 52-Wochen- oder sogar Rekordhochs gestiegen, wie Altria, Coca-Cola, Colgate-Palmolive und Procter & Gamble. Zeit, um das Geschäft von Colgate-Palmolive und die Aussichten für das Papier näher unter die Lupe zu nehmen. Das Unternehmen fokussiere sich auf 4 Geschäftsbereiche: Mundpflege, Körperpflege, Haushaltsmittel und Tiernahrung.
Im dritten Quartal sei der Umsatz des US-Konsumgüterherstellers um 4,6% auf 5,37 Milliarden Dollar gestiegen. Das habe leicht über den Schätzungen der Analysten von 5,34 Milliarden Dollar gelegen.
Dabei habe das organische Wachstum bei 3,6% gelegen, wovon 1,7% auf das Absatzplus und 2,0% auf Preiserhöhungen entfallen seien. Dabei seien die Erlöse sowohl nominell als auch organisch in allen 4 Geschäftsbereichen gewachsen.
Bei der Umsatzverteilung nach Regionen habe als einziger der Heimatmarkt Nordamerika geschwächelt, wo der Umsatz nominell um 1,7% auf 905 Millionen Dollar gesunken sei, während der Absatz um 3,7% zurückgegangen sei. Grund sei der schwache US-Markt gewesen, wo die Stimmung vieler Verbraucher aufgrund der stark gestiegenen Spritpreise schlecht sei. Auf der Analystenkonferenz habe das Management gesagt, dass die Rückkehr zum Umsatzwachstum in Nordamerika eine der wichtigsten Aufgaben des Vorstands bleibe.
Wachstumsmotor sei hingegen die Region Lateinamerika gewesen, die mit weitem Abstand der größte Umsatzlieferant des Konzerns sei und den Erlös um 12,5% auf 1,33 Milliarden Dollar gesteigert habe. Damit habe Lateinamerika 25% der Konzernerlöse ausgemacht.
Zudem habe sich die bereinigte Bruttomarge auf Konzernebene von 59,4% auf 60,3% deutlich verbessert.
Außerdem sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 5% auf 1,12 Milliarden Dollar geklettert. Damit habe sich die Marge von 20,6% auf 20,8% leicht verbessert. Dabei seien die Werbekosten von 13,1% auf 14,4% des Konzernumsatzes gestiegen, was dessen Wachstum angekurbelt habe.
Schlussendlich habe der bereinigte Gewinn je Aktie um 7% auf 0,97 Dollar zugelegt und damit die Erwartungen von 0,93 Dollar deutlich übertroffen.
Bei der Zahlenvorlage am 30. Oktober habe sich das Management um Vorstandschef Noel Wallace mit den Ergebnissen zufrieden gezeigt und die Prognose für das Gesamtjahr 2026 etwas nach oben geschraubt.
Demnach solle der Konzernumsatz 2026 um 4 bis 5% steigen, statt der zuvor geplanten 2 bis 6%. Dabei solle das organische Wachstum weitgehend auf dem Niveau der ersten 3 Quartale von 3,0% liegen, statt der zuvor geplanten 1 bis 4%.
Zudem solle die bereinigte Bruttomarge steigen, statt zu stagnieren. Außerdem sollten die Werbeausgaben sowohl nominell als auch im Verhältnis zum Konzernumsatz steigen.
Dennoch solle der bereinigte Gewinn je Aktie um 5 bis 7% klettern, statt des zuvor avisierten Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Analysten würden für 2026 ein Umsatzwachstum von 4,9% auf 21,39 Milliarden Dollar prognostizieren. 2027 solle es um 2,3% auf 21,89 Milliarden Dollar nach oben gehen, womit sich das Wachstum allerdings praktisch halbieren würde.
Dabei solle das bereinigte Ebit 2026 um 3,7% auf 4,51 Milliarden Dollar zulegen, gefolgt von einem Plus von 3,7% auf 4,68 Milliarden Dollar für 2027. Damit würde die Marge zuerst leicht von 21,3% auf 21,1% nachgeben, um 2027 auf 21,4% zu steigen. Damit liege sie allerdings noch weit unter dem Niveau früherer Rekordjahre von 25 bis 26%.
Im Zuge des Höhenflugs nähere sich die Aktie von Colgate-Palmolive immer mehr dem Rekordhoch vom September 2024 von rund 108 Dollar an. Damit liege der Börsenwert aktuell bei 80,6 Milliarden Dollar. Inklusive der Nettoschulden von 6,1 Milliarden Dollar liege der Enterprise Value (EV) bei 86,7 Milliarden Dollar.
Das entspreche dem 18,5-Fachen des von Analysten für 2027 prognostizierten Ebit. Die hohe Bewertung zeige, welch kräftiges Wachstum in der Aktie eingepreist sei. Dabei solle es sich 2027 deutlich abschwächen, allerdings könne sich die gute Marge mehr als sehen lassen.
Und das 2027er-KGV liege bei stattlichen 24,8.
Trotz der hohen Bewertung könnte Haidts Meinung nach der Höhenflug der Colgate-Aktie weitergehen. Schließlich könnten in einem Umfeld, in dem viele Chip-/KI-Aktien auf Talfahrt bleiben könnten, viele Investoren weiterhin Geld in defensive Werte aus dem S&P 500 Consumer Staples Index umschichten, wie eben Colgate-Palmolive. (Analyse vom 17.11.2026)
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