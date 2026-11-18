Bei der Umsatzverteilung nach Regionen habe als einziger der Heimatmarkt Nordamerika geschwächelt, wo der Umsatz nominell um 1,7% auf 905 Millionen Dollar gesunken sei, während der Absatz um 3,7% zurückgegangen sei. Grund sei der schwache US-Markt gewesen, wo die Stimmung vieler Verbraucher aufgrund der stark gestiegenen Spritpreise schlecht sei. Auf der Analystenkonferenz habe das Management gesagt, dass die Rückkehr zum Umsatzwachstum in Nordamerika eine der wichtigsten Aufgaben des Vorstands bleibe.