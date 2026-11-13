Coinbase Aktie: Weniger Gebühren, schwächere Erträge – B. Riley kappt Kursziel um 26%!

Die Coinbase-Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker: COIN) verliert heute 2,55 USD beziehungsweise 1,95 Prozent auf 128,12 USD. Dazu passt die vorsichtigere Einschätzung von B. Riley: In der Coinbase-Aktienanalyse vom 12. November 2026 senkt das Analysehaus sein Kursziel von 203 USD auf 150 USD und bestätigt das Rating "neutral". Die Kürzung um 53 USD beziehungsweise rund 26,1 Prozent fällt deutlich aus. Im Mittelpunkt stehen schwächere kurzfristige Ertragsperspektiven und ein Handelsgeschäft, dessen Zusammensetzung die Gebühreneinnahmen belastet.