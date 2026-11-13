Die Coinbase-Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker: COIN) verliert heute 2,55 USD beziehungsweise 1,95 Prozent auf 128,12 USD. Dazu passt die vorsichtigere Einschätzung von B. Riley: In der Coinbase-Aktienanalyse vom 12. November 2026 senkt das Analysehaus sein Kursziel von 203 USD auf 150 USD und bestätigt das Rating "neutral". Die Kürzung um 53 USD beziehungsweise rund 26,1 Prozent fällt deutlich aus. Im Mittelpunkt stehen schwächere kurzfristige Ertragsperspektiven und ein Handelsgeschäft, dessen Zusammensetzung die Gebühreneinnahmen belastet.
Coinbase Aktie: Weniger Gebühren, schwächere Erträge – B. Riley kappt Kursziel um 26%!
B. Riley kürzt das Coinbase-Kursziel um rund 26 Prozent auf 150 USD, während schwächere Handelserlöse und sinkende Margen die Perspektiven belasten.
Weniger Spothandel, mehr Margendruck
Coinbase stehe kurzfristig vor einem schwächeren Ergebnisausblick, so die Einschätzung von B. Riley. Der rückläufige Spothandel und eine Verlagerung hin zu Derivaten mit niedrigeren Gebühren würden die Transaktionserlöse unter Druck setzen.
Damit benennt die Coinbase-Aktienanalyse zwei Belastungen, die gleichzeitig wirken können. Zum einen schwächt weniger Aktivität im Spothandel die Erlösbasis. Zum anderen verändert sich die Zusammensetzung des Geschäfts: Wenn ein größerer Anteil auf Produkte mit niedrigeren Gebühren entfällt, kann die Einnahmenentwicklung hinter der Handelsaktivität zurückbleiben.
Für Anleger ist deshalb nicht allein entscheidend, wie viel auf einer Plattform gehandelt wird. Ebenso wichtig ist, welche Erlöse Coinbase aus diesem Handel erzielt. B. Riley rückt mit dem Kursziel 150 USD und dem Rating "neutral" genau diese wirtschaftliche Qualität des Geschäfts in den Vordergrund.
Derivate: Wachstum ist nicht automatisch gleichwertiger Ersatz
Die Verlagerung zu Derivaten kann das Angebot einer Handelsplattform erweitern und zusätzliche Aktivität ermöglichen. Für die Profitabilität kommt es jedoch darauf an, welche Gebühren und Kosten damit verbunden sind.
Nach Darstellung von B. Riley würden die niedrigeren Gebühren im Derivategeschäft derzeit die Transaktionserlöse belasten. Mehr Aktivität in diesem Bereich könne daher nicht ohne Weiteres als gleichwertiger Ersatz für rückläufigen Spothandel betrachtet werden.
Das ist ein zentraler Punkt der Coinbase-Aktienanalyse: Ein verändertes Handelsverhalten kann das Unternehmen auch dann wirtschaftlich treffen, wenn die Plattform weiterhin genutzt wird. Entscheidend ist, ob das zusätzliche Geschäft genügend Ertrag liefert, um die Schwäche anderer Bereiche auszugleichen.
Abonnements und Dienstleistungen liefern ein Gegengewicht
Einen positiven Faktor erkennt B. Riley bei den wachsenden Erlösen aus Abonnements und Dienstleistungen. Diese würden die Einnahmebasis verbreitern und damit zur Diversifizierung beitragen.
Für Coinbase liegt darin eine wichtige Chance. Zusätzliche Erlösquellen können die Abhängigkeit von Transaktionsgebühren verringern. Je mehr unterschiedliche Geschäftsbereiche zum Umsatz beitragen, desto weniger hängt die Gesamtentwicklung ausschließlich vom Handel ab.
Aus der vorliegenden Einschätzung lässt sich allerdings nicht ableiten, dass diese Einnahmen bereits ausreichen, um die Schwäche des Transaktionsgeschäfts vollständig aufzufangen. Ebenso wenig sind sämtliche Dienstleistungserlöse automatisch unabhängig von der Entwicklung des Kryptomarktes.
Die Coinbase-Aktienanalyse von B. Riley beschreibt somit einen Fortschritt bei der Verbreiterung des Geschäfts, aber noch keinen vollständigen Ausgleich der aktuellen Belastungen. Das erklärt, weshalb das Analysehaus trotz dieses positiven Aspekts beim Rating "neutral" bleibt.
Kostensenkungen reichen bislang nicht aus
Besonders kritisch fällt der Blick auf das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben aus. Die bisherigen Kostenreduzierungen hätten die Umsatzrückgänge und die Verschlechterung der Margen noch nicht ausgeglichen, so B. Riley.
Für Aktionäre ist das eine entscheidende Aussage. Sinkende Ausgaben helfen dem Ergebnis nur begrenzt, wenn die Erlösbasis gleichzeitig stärker unter Druck gerät. Ein Unternehmen kann sparen und dennoch an Profitabilität verlieren.
Die Herausforderung besteht deshalb darin, Einnahmen und Kosten wieder in ein günstigeres Verhältnis zu bringen. Dazu könnten eine Stabilisierung des Handelsgeschäfts, zusätzliche Dienstleistungserlöse oder weitere Effizienzfortschritte beitragen. Ob und wie schnell dies gelingt, lässt sich aus der vorliegenden Analyse nicht ableiten.
Das Kursziel 150 USD spiegelt eine vorsichtigere Erwartung wider. B. Riley bestätigt mit dem Rating "neutral" zugleich, dass die erkannten Chancen aus Sicht des Analysehauses derzeit keine offensivere Einstufung rechtfertigen.
Kursziel 150 USD: Potenzial trotz deutlicher Kürzung
Vom aktuellen Kurs von 128,12 USD bis zum Kursziel 150 USD verbleiben 21,88 USD je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 17,1 Prozent.
Die Kombination aus niedrigerem Kursziel und einem Ziel oberhalb der aktuellen Notierung ist kein Widerspruch. B. Riley bewertet die Perspektiven vorsichtiger als zuvor, sieht seine Zielmarke aber weiterhin über dem derzeitigen Börsenpreis.
Anleger sollten deshalb beide Aussagen zusammen betrachten: Die Kürzung von 203 USD auf 150 USD signalisiert eine deutlich zurückgenommene Bewertung. Der verbleibende Abstand zum Aktienkurs zeigt zugleich, dass die neue Zielmarke nicht automatisch weitere Kursverluste voraussetzt.
Ein Kursziel ist jedoch keine zugesicherte Rendite. Zudem nennt die vorliegende Zusammenfassung keinen konkreten Zeithorizont. Das rechnerische Potenzial von 17,1 Prozent sollte daher nicht als kurzfristiges Kursversprechen verstanden werden.
Was eine bessere Einschätzung ermöglichen könnte
Eine überzeugendere Perspektive würde voraussetzen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung stabilisiert. Besonders relevant wären belastbarere Transaktionserlöse und Fortschritte bei der Profitabilität.
Das wachsende Geschäft mit Abonnements und Dienstleistungen könnte dabei helfen. Sein Beitrag müsste jedoch groß genug werden, um die Schwankungen und Belastungen des Handelsgeschäfts wirksam abzufedern. Gleichzeitig müssten die Kosten zur veränderten Erlösstruktur passen.
Das Risiko bleibt, dass der rückläufige Spothandel und der größere Anteil gebührenschwächerer Produkte länger auf den Ergebnissen lasten. In diesem Fall könnte die Diversifizierung zwar voranschreiten, ohne dass sich die Margen bereits spürbar erholen.
B. Riley bleibt abwartend
Die Coinbase-Aktienanalyse zeichnet ein gemischtes Bild: Wachsende Dienstleistungserlöse erweitern die Einnahmebasis, während das Transaktionsgeschäft und die Profitabilität unter Druck stehen. Die bisherigen Einsparungen hätten diese Belastungen noch nicht ausgeglichen.
Für Anleger steht damit die Frage im Mittelpunkt, wann aus der breiteren Geschäftsbasis auch eine stabilere Ertragsentwicklung entsteht. B. Riley senkt das Kursziel auf 150 USD nach zuvor 203 USD und bestätigt das Rating "neutral".
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
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