Die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076, FSE: 1QZ, NASDAQ: COIN) startet am Freitag mit Abschlägen in den US-Handel: Vorbörslich notiert das Papier um 14:15 Uhr MEZ (8:15 Uhr New York) bei 105,94 US-Dollar, ein Minus von 4,14 Prozent. In Stuttgart kostete die Aktie um 14:10 Uhr 96,36 Euro, Xetra lag um 13:57 Uhr bei 96,80 Euro. Der Hintergrund ist die Bitcoin-Schwäche: Der Bitcoin Kurs notiert bei rund 61.600 Dollar, die US-ETFs haben am Donnerstag 582,3 Millionen Dollar abgegeben, und der Angstindex liegt bei 12. Als Krypto-Aktie mit direktem Bezug zu Handelsvolumen und Kursen reagiert Coinbase auf solche Phasen besonders empfindlich.
Coinbase Aktie: Vorbörslich minus 4 Prozent auf rund 106 Dollar, VanEck behält Coinbase als Verwahrer und trennt sich von Gemini - Wie viel Bitcoin-Winter steckt noch im Kurs?
Die Coinbase Aktie fällt am Freitag vor dem US-Start um gut 4 Prozent auf rund 106 Dollar. Gleichzeitig verliert Bitcoin auf rund 61.600 Dollar, die ETFs zeigen Abflüsse. Was das Verwahrgeschäft, die Prognosemärkte und die Bitcoin-Schwäche für die Krypto-Aktie bedeuten.
Der Auslöser
Warum fällt die Coinbase Aktie – und was zählt neben dem Bitcoin Kurs?
Ein einzelner Auslöser für das vorbörsliche Minus ist nicht belegt. Wahrscheinlicher ist die Marktlage: Citi hat nach Berichten sein Bitcoin-Ziel gesenkt, der Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich nachgegeben, und die Fed hält Zinserhöhungen für möglich. Wer Handelsumsätze mit Kryptowährungen erzielt, spürt das früh. Das ist die Einschätzung der Redaktion, nicht eine Aussage des Unternehmens.
Zugleich gibt es Meldungen, die das Geschäftsmodell betreffen. Nach Cointelegraph (20.11.2026, 10:54 UTC) hat VanEck die Custody- und Clearing-Verträge für seine Bitcoin-, Ether- und Solana-ETFs mit Gemini gekündigt, sie enden zum 16. Februar 2027. Coinbase Custody bleibt Verwahrer. Zum Vergleich der Größe: Der VanEck-Bitcoin-Fonds HODL verwaltet rund 880 Millionen Dollar, BlackRocks IBIT rund 47,6 Milliarden, wie Wallet Pilot berechnet. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt.
Was plant Coinbase bei Prognosemärkten und Regulierung?
Coinbase hat laut The Block am Mittwoch zwei Schreiben an die Terminmarktaufsicht CFTC gerichtet. Das Unternehmen unterstützt, Ereigniskontrakte ausdrücklich in die Definition von „swap“ aufzunehmen, und die Ausnahme für Glücksspielprodukte. Börsengehandelte Ereigniskontrakte seien nach Coinbase „fundamentally distinct“ von Sportwetten, ein Casino-Spiel sei kein Derivat. Die Kommentarfrist endete am 18. November.
Decrypt meldet am 20. November unter Berufung auf einen Bericht, Coinbase wolle eigene Prognosemärkte bis zur ersten Jahreshälfte 2027 aufbauen. Die Meldung ist bislang nur als Schlagzeile belegt, Details liegen der Redaktion nicht vor. Auch der Ausgang des Regulierungsstreits um Prognosemärkte ist offen: Die CFTC arbeitet laut Behördenchef Michael Selig mit dem Justizministerium gegen Bundesstaaten, die Plattformen verklagen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Nasdaq vorbörslich
|105,94 US-Dollar (-4,14 %)
|14:15 Uhr MEZ
|Stuttgart
|96,36 Euro (-3,25 %)
|14:10 Uhr MEZ
|Xetra
|96,80 Euro
|13:57 Uhr MEZ
|Tradegate
|96,16 Euro
|14:12 Uhr MEZ
|Marktkapitalisierung
|26,63 Mrd. Euro
|20.11.2026
|KGV
|50,85
|20.11.2026
Vorbörsliche Kurse sind keine regulären Börsenkurse. Deutsche Börsen laut Seite mit 15 Minuten Verzögerung.
Quelle: finanzen.net, 20.11.2026
Wie hängt die Coinbase Aktie am Bitcoin Kurs und an anderen Krypto-Aktien?
Die Coinbase Aktie lebt von Handelsumsätzen, Verwahrung und Staking. Bei fallendem Bitcoin Kurs und schwachen ETF-Flows sinken die Umsätze, in Phasen mit extremer Angst auch die Aktivität der Privatanleger. Andere Krypto-Aktien reagieren auf anderem Weg: Die Strategy Aktie (MSTR) hängt an Bitcoin-Bestand und Finanzierung, die MARA Aktie (MARA) an der Mining-Marge. Gemeinsam ist allen der Zyklus: Wenn der Bitcoin Kurs unter Druck steht, geraten Krypto-Aktien wie Coinbase meist stärker unter Druck als die Kryptowährung selbst. Am Donnerstag hatten zudem zwei Großanleger laut Lookonchain 2,31 Millionen SOL zu Coinbase Prime bewegt, ein Hinweis auf die Rolle des Unternehmens im institutionellen Geschäft.
FAQ: Antworten zur Coinbase Aktie
Wie hoch ist die Coinbase Aktie aktuell?
Am 20.11.2026 um 14:15 Uhr MEZ lag die Coinbase Aktie vorbörslich an der Nasdaq bei 105,94 US-Dollar (-4,14 Prozent), in Stuttgart um 14:10 Uhr bei 96,36 Euro (Quelle: finanzen.net).
Warum hängt die Coinbase Aktie am Bitcoin Kurs?
Coinbase verdient an Handelsgebühren, Verwahrung und Staking. Fallende Kryptokurse und schwaches Handelsvolumen belasten diese Erlöse.
Gibt es eine Coinbase Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Coinbase Aktie Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche anderen Krypto-Aktien sind vergleichbar?
Zum Umfeld zählen Strategy (MSTR), die Miner MARA und Riot sowie Handelsplattformen wie Robinhood. Jedes Unternehmen hat ein anderes Geschäftsmodell.
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