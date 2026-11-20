Ein einzelner Auslöser für das vorbörsliche Minus ist nicht belegt. Wahrscheinlicher ist die Marktlage: Citi hat nach Berichten sein Bitcoin-Ziel gesenkt, der Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich nachgegeben, und die Fed hält Zinserhöhungen für möglich. Wer Handelsumsätze mit Kryptowährungen erzielt, spürt das früh. Das ist die Einschätzung der Redaktion, nicht eine Aussage des Unternehmens.

Zugleich gibt es Meldungen, die das Geschäftsmodell betreffen. Nach Cointelegraph (20.11.2026, 10:54 UTC) hat VanEck die Custody- und Clearing-Verträge für seine Bitcoin-, Ether- und Solana-ETFs mit Gemini gekündigt, sie enden zum 16. Februar 2027. Coinbase Custody bleibt Verwahrer. Zum Vergleich der Größe: Der VanEck-Bitcoin-Fonds HODL verwaltet rund 880 Millionen Dollar, BlackRocks IBIT rund 47,6 Milliarden, wie Wallet Pilot berechnet. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt.