Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) hat am Dienstag, 24. November 2026, rund 5,9 Prozent verloren (Toobit Daily Recap, Handelsschluss New Yorker Zeit). Vor der Börseneröffnung notierte sie laut Bitcoin Magazine bei rund 105 Dollar nach einem Minus von 3,5 Prozent. Auslöser war der Bitcoin Kurs, der unter 60.000 Dollar fiel, dazu ein Ausverkauf bei Chip-Aktien. Noch härter traf es Circle mit 7,1 Prozent und die Strategy Aktie mit 8,1 Prozent.

Die Kryptowährung Bitcoin, Ether und die Krypto-Aktien bewegen sich derzeit im Gleichschritt. Für Anleger stellt sich die Frage, welche Geschäftsmodelle am stärksten vom Kurs abhängen und welche Termine in den nächsten Tagen zählen.