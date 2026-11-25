Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 1,216 Milliarden Dollar, ein Minus von 35 Prozent. Der Transaktionserlös fiel um 43,6 Prozent auf 590 Millionen Dollar, bei Privatkunden um 46,6 Prozent auf 450 Millionen. Stablecoin-Erlöse (USDC) lagen bei 307 Millionen Dollar (minus 5,4 Prozent). Der Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar entstand fast vollständig – 715,0 Millionen – aus Bewertungsgewinnen eigener Krypto-Bestände (CoinStats/CryptoTicker, Quartalsbericht vom 29.10.2026).

Genau diese Bestände sind das Risiko: Coinbase hielt zum 30. September 17.954 Bitcoin mit Anschaffungskosten von 1,259 Milliarden Dollar, rund 70.120 Dollar je Coin, sowie 152.649 Ether. Bei einem Bitcoin Kurs von 57.500 Dollar wären die Bitcoin rund 1,03 Milliarden Dollar wert – etwa 227 Millionen Dollar weniger als der Einkaufspreis (Rechnung der Redaktion unter der Annahme eines unveränderten Bestands). Ein Bewertungsgewinn wie im dritten Quartal ist damit im vierten Quartal unwahrscheinlicher, das Gegenteil möglich. Der nächste Quartalsbericht wird im Februar 2027 erwartet.