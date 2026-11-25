Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) fällt am Mittwoch im frühen US-Handel um rund 6 Prozent auf etwa 96 Dollar – und damit unter die Marke von 100 Dollar (Bitcoin Magazine, 25.11.2026, 09:54 Uhr New Yorker Zeit, 15:54 Uhr MEZ). Zum Vergleich: Am 13. November schloss das Papier bei 127,65 Dollar, am 16. November bei 119,84 Dollar. Auslöser ist der Bitcoin Kurs, der auf rund 57.500 Dollar gefallen ist und die ganze Branche der Krypto-Aktien mitzieht.
Coinbase Aktie: Kurs rutscht auf 96 Dollar, eigene Bitcoin liegen unter dem Einstand – wie lange trägt das Abo-Geschäft ohne Handelsboom?
Die Coinbase Aktie verliert am Mittwoch rund 6 Prozent auf etwa 96 Dollar, Bitcoin fällt auf rund 57.500 Dollar. Die eigenen 17.954 Bitcoin der Börse sind rechnerisch weniger wert als der Einkaufspreis, während Abo- und Stablecoin-Erlöse das schwache Handelsgeschäft stützen müssen.
Die Zahlen
Wie stark ist die Coinbase Aktie vom Bitcoin abhängig?
Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 1,216 Milliarden Dollar, ein Minus von 35 Prozent. Der Transaktionserlös fiel um 43,6 Prozent auf 590 Millionen Dollar, bei Privatkunden um 46,6 Prozent auf 450 Millionen. Stablecoin-Erlöse (USDC) lagen bei 307 Millionen Dollar (minus 5,4 Prozent). Der Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar entstand fast vollständig – 715,0 Millionen – aus Bewertungsgewinnen eigener Krypto-Bestände (CoinStats/CryptoTicker, Quartalsbericht vom 29.10.2026).
Genau diese Bestände sind das Risiko: Coinbase hielt zum 30. September 17.954 Bitcoin mit Anschaffungskosten von 1,259 Milliarden Dollar, rund 70.120 Dollar je Coin, sowie 152.649 Ether. Bei einem Bitcoin Kurs von 57.500 Dollar wären die Bitcoin rund 1,03 Milliarden Dollar wert – etwa 227 Millionen Dollar weniger als der Einkaufspreis (Rechnung der Redaktion unter der Annahme eines unveränderten Bestands). Ein Bewertungsgewinn wie im dritten Quartal ist damit im vierten Quartal unwahrscheinlicher, das Gegenteil möglich. Der nächste Quartalsbericht wird im Februar 2027 erwartet.
Das Geschäftsmodell
Kann das Abo-Geschäft den Handel ersetzen?
Das Abo- und Servicegeschäft macht laut Management rund 49 Prozent des Nettoumsatzes im dritten Quartal aus. Das Spot-Handelsvolumen sank im Vergleich zum Vorquartal um 10 Prozent, was laut Trefis (17.11.2026) durch Prognosemärkte seit Februar ausgeglichen wurde. Die Aktie hat dennoch stark gelitten: Seit Jahresbeginn lag sie am 16. November rund 54,7 Prozent im Minus, auf Sicht von zwölf Monaten rund 57,7 Prozent (Trefis). Der Stand von 96 Dollar liegt rund 20 Prozent unter dem Schlusskurs vom 16. November.
|Datum
|Kurs in USD
|Anmerkung
|04.11.
|151,50
|Vor dem Ausverkauf
|13.11.
|127,65
|Schluss, tiefster Schluss seit Februar 2024
|16.11.
|119,84
|Schluss, -6,1 % an einem Tag
|20.11.
|ca. 103
|Intraday, rund -5,5 %
|25.11.
|ca. 96
|Früher US-Handel, rund -6 %
Kurse zu verschiedenen Tagen und Quellen; Intraday-Werte sind gerundet.
Quelle: CoinStats/CryptoTicker, Trefis, KuCoin (Flash), Bitcoin Magazine
Das große Bild
Was machen Strategy, Robinhood und Circle?
Der Rückgang ist keine Coinbase-Eigenheit. Robinhood verliert am Mittwoch knapp 6 Prozent, Circle mehr als 7 Prozent, die Strategy Aktie rund 8 Prozent auf etwa 71 Dollar. Die Miner IREN (rund -11 Prozent), CleanSpark (knapp -10 Prozent) und Riot (knapp -8 Prozent) fallen noch stärker (Bitcoin Magazine, 25.11.2026). Hintergrund sind die heiße PCE-Inflation (3,8 Prozent, Kernrate 3,3 Prozent), die erwartete Fed-Zinserhöhung im Dezember und der Nasdaq-Ausverkauf. Bitcoin-ETFs verzeichnen laut Bitcoin Magazine den sechsten Abflusstag in Folge – weniger Anlegerzufluss bedeutet weniger Handelsvolumen und damit weniger Gebühren für Börsen wie Coinbase.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Warum fällt die Coinbase Aktie heute?
Der Bitcoin Kurs fällt auf rund 57.500 Dollar, dazu kommen heiße Inflationsdaten und ein Ausverkauf an der Nasdaq. Die Aktie verliert rund 6 Prozent auf etwa 96 Dollar.
Wie viel Bitcoin hält Coinbase?
Zum 30. September 17.954 Bitcoin zu Anschaffungskosten von rund 1,26 Milliarden Dollar, dazu 152.649 Ether.
Wie hat sich der Umsatz entwickelt?
Im dritten Quartal 1,216 Milliarden Dollar, minus 35 Prozent zum Vorjahr; der Transaktionserlös sank um 43,6 Prozent.
Wann kommen die nächsten Quartalszahlen?
Der Bericht zum vierten Quartal wird im Februar 2027 erwartet.
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