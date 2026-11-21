Die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Handelssymbol Frankfurt: 1QZ, US-Handelssymbol: COIN, Nasdaq) hat die Woche bis zum 20. November 2026 mit einem Minus von 20,11 Prozent beendet. Von 127,65 Dollar ging es an fünf Handelstagen in Folge abwärts bis auf 101,97 Dollar. Das Tagestief von 101,71 Dollar ist das tiefste Niveau seit über einem Jahr.
Coinbase Aktie: Fünf Verlusttage, minus 20 Prozent, Allzeit-Jahrestief – der Krypto-Winter hat die größte US-Börse erreicht
Die Coinbase Aktie schließt bei 101,97 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit über einem Jahr. Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar, der Handel bricht ein. Was die Zahlen über das Geschäftsmodell sagen.
Der Auslöser
Warum die Coinbase Aktie am Bitcoin-Kurs hängt
Bitcoin fiel am Freitag erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar und verlor im November rund ein Viertel seines Werts. Für Coinbase ist das doppelt schlecht: Sinkende Kurse dämpfen die Handelslust, und weniger Handel bedeutet weniger Gebühren. Laut Yahoo Finance fielen die Transaktionserlöse im dritten Quartal bereits um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu kamen ein Rekord-Hack bei der Konkurrenzbörse Binance und Abflüsse aus Bitcoin-Fonds.
Der Wochenverlauf zeigt die Wucht. Laut den Kursdaten von Coinbase Investor Relations schloss die Aktie am Montag bei 119,84 Dollar, am Dienstag bei 115,02 Dollar, am Mittwoch bei 110,51 Dollar, am Donnerstag bei 108,87 Dollar und am Freitag bei 101,97 Dollar.
Die Gegenrechnung
Was die Coinbase Aktie noch stützt
Coinbase ist weniger vom reinen Handel abhängig als früher. Abo- und Dienstleistungserlöse, etwa aus Zinsen auf Stablecoin-Reserven und Verwahrung, machten laut Trefis im dritten Quartal rund 49 Prozent der Nettoerlöse aus. Diese Einnahmen schwanken weniger stark mit der Handelsaktivität.
Morgan Stanley stufte die Coinbase Aktie laut MarketBeat von „Equal Weight“ auf „Underweight“ ab. Insgesamt raten laut Longbridge 24 von 37 Häusern zum Kauf oder zur Übergewichtung, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 192,64 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Coinbase Aktie
Warum fällt die Coinbase Aktie?
Weil Bitcoin unter 60.000 Dollar gefallen ist und Anleger weniger handeln. Coinbase verdient einen großen Teil seines Geldes mit Handelsgebühren.
Wann legt Coinbase die nächsten Zahlen vor?
Laut Benzinga am 11. Februar 2027.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Coinbase Aktie?
ISIN US19260Q1076, WKN A2QP7J, deutsches Kürzel 1QZ, US-Handelssymbol COIN an der Nasdaq.
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