Bitcoin fiel am Freitag erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar und verlor im November rund ein Viertel seines Werts. Für Coinbase ist das doppelt schlecht: Sinkende Kurse dämpfen die Handelslust, und weniger Handel bedeutet weniger Gebühren. Laut Yahoo Finance fielen die Transaktionserlöse im dritten Quartal bereits um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu kamen ein Rekord-Hack bei der Konkurrenzbörse Binance und Abflüsse aus Bitcoin-Fonds.