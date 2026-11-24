Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, ISIN US19260Q1076) schloss am Freitag bei 101,97 US-Dollar, 6,3 Prozent im Minus und nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 101,71 Dollar (Nasdaq, 20.11.2026, 16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ). Am Montag sprang sie im Windschatten der Bitcoin-Erholung um rund 9 Prozent auf rund 111 Dollar. Der Bitcoin Kurs steht am Dienstagmorgen bei rund 60.500 Dollar (03:30 Uhr MEZ).

Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 284,74 Dollar. Die Aktie notiert damit rund 60 Prozent darunter, der Börsenwert ist auf rund 27 Milliarden Dollar geschrumpft. Der Blick in die Quartalszahlen zeigt, warum der Kurs so empfindlich auf Bitcoin reagiert.