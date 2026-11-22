Warum fällt die Coinbase Aktie stärker als Bitcoin?

Coinbase verdient vor allem am Handel. Bei fallenden Kursen handeln Kunden weniger, zugleich verlieren eigene Bestände an Wert.

Was sagt Morgan Stanley?

Die Bank stuft die Aktie mit Untergewichten ein und nennt ein Kursziel von 120 Dollar.

Wie viel hat die Coinbase Aktie verloren?

Rund 55 Prozent binnen eines Jahres und fast 70 Prozent vom Rekordhoch.