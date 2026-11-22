Die Coinbase Aktie gehört zu den größten Verlierern des Krypto-Crashs. Bis zum 18. November fiel sie laut Trefis fünf Handelstage in Folge und verlor dabei 18,9 Prozent. Auf Wochensicht stand bis zum 20. November ein Minus von rund 20 Prozent, wie Bitcoin.com berichtet. Schon am 13. November hatte die Coinbase Aktie mit 127,65 Dollar den tiefsten Schlusskurs seit Februar 2024 erreicht. Binnen eines Jahres hat sie damit rund 55 Prozent verloren, vom Rekordhoch ist sie fast 70 Prozent entfernt.
Coinbase Aktie: 55 Prozent minus in einem Jahr, neues Mehrjahrestief – wie tief kann die Kryptobörse noch fallen?
Die Coinbase Aktie stürzt mit dem Bitcoin-Kurs ab: fünf Verlusttage in Folge, rund 20 Prozent minus in einer Woche, tiefster Schlusskurs seit Februar 2024. Warum Kryptoaktien stärker fallen als Bitcoin selbst und was Analysten jetzt sagen.
Der Hebel
Warum die Aktie stärker fällt als Bitcoin
Bitcoin fiel in den sechs Wochen bis Mitte November um etwa 20 Prozent, Coinbase, Strategy und Robinhood seit Anfang Oktober um rund 30 Prozent. Analysten sprechen vom operativen Hebel: Coinbase verdient vor allem, wenn Kunden handeln. Sinken die Kurse, handeln sie weniger, und gleichzeitig verlieren die gehaltenen Kryptobestände an Wert. Daran ändert auch der wachsende Marktanteil im Kryptohandel von laut TIKR zuletzt 10,7 Prozent wenig.
Die Analysten
Morgan Stanley halbiert das Kursziel
Morgan-Stanley-Analyst Michael Cyprys stufte die Aktie Anfang November auf Untergewichten ab und senkte das Kursziel von 258 auf 120 Dollar. Laut TIKR erwarten Analysten für 2026 einen kleinen Verlust und sehen den Gewinn je Aktie erst 2028 wieder auf dem Niveau von 2025. Charttechnisch nennt Börse Global die Marke von 100 Dollar als nächstes Ziel, erst über 180 Dollar würde sich das Bild aufhellen. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Coinbase Aktie ist ein Hebel auf die Kryptostimmung. In Euphorie wirkt er nach oben, im Crash doppelt nach unten.
Die Lichtblicke
Banklizenz und Binance-Flüchtlinge
Ganz ohne gute Nachrichten ist Coinbase nicht. Die US-Bankenaufsicht OCC genehmigte die Gründung der Coinbase National Trust Company, die Lizenz gilt seit dem 6. November. Goldman Sachs sieht Coinbase laut TIKR zudem als einen der am besten positionierten Anbieter, um Kunden zu gewinnen, die Binance verlassen. Kurzfristig dominiert für die Coinbase Aktie aber der Bitcoin-Kurs.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Warum fällt die Coinbase Aktie stärker als Bitcoin?
Coinbase verdient vor allem am Handel. Bei fallenden Kursen handeln Kunden weniger, zugleich verlieren eigene Bestände an Wert.
Was sagt Morgan Stanley?
Die Bank stuft die Aktie mit Untergewichten ein und nennt ein Kursziel von 120 Dollar.
Wie viel hat die Coinbase Aktie verloren?
Rund 55 Prozent binnen eines Jahres und fast 70 Prozent vom Rekordhoch.
Wertpapierdaten: Die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Handelssymbol: COIN, Nasdaq), die Robinhood Aktie (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Handelssymbol: HOOD) und die Strategy Aktie (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Handelssymbol: MSTR).
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