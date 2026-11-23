Kupferkabel stoßen in KI-Rechenzentren an ihre Grenzen. Je schneller die Prozessoren werden, desto mehr Daten müssen per Licht übertragen werden. Davon lebt Coherent. Die Coherent Aktie steht um 16:12 Uhr deutscher Zeit bei 218,64 Dollar, 16,78 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 187 Dollar (eigene Rechnung). Im S&P 500 ist das Platz sechs der Tagesgewinner. Damit liegt die Aktie wieder über dem Schlusskurs vom 18. November bei 212,84 Dollar.
Coherent Aktie: Plus 16,8 Prozent – der Laser-Konzern wächst um 50 Prozent und war trotzdem um 40 Prozent gefallen
Die Coherent Aktie steigt am Montag um 16,8 Prozent auf knapp 219 Dollar und gehört zu den sechs stärksten Werten im S&P 500. Das Unternehmen liefert die optischen Bauteile, mit denen KI-Rechenzentren Daten per Licht übertragen. Umsatz und Gewinn wachsen rasant, die Aktie lief wochenlang in die Gegenrichtung. Die Analyse.
Die Zahlen
Gewinn je Aktie um 80 Prozent höher
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um knapp 50 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 80 Prozent auf 2,09 Dollar. Beides lag über den Erwartungen. Für das laufende Quartal stellt Coherent 2,55 bis 2,75 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht und einen Gewinn je Aktie von 2,28 bis 2,48 Dollar, ebenfalls mehr als erwartet. Im Gesamtjahr soll der Umsatz um mehr als 60 Prozent wachsen. Konzernchef Jim Anderson begründet das mit dem Wechsel der KI-Rechenzentren von Kupfer zu Optik.
Der Kurs
Ein Absturz, der nicht zu den Zahlen passte
Zwischen den letzten beiden Quartalsberichten hatte die Coherent Aktie fast 40 Prozent verloren. Nach den Zahlen ging es wild hin und her: minus 13 Prozent am 5. November, plus 13,6 Prozent am Tag darauf. Auch heute liegt der Kurs noch rund 26 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tage von 296 Dollar (eigene Rechnung). Die Analysten sehen Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 395 Dollar, etwa 81 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Ein Kritikpunkt bleibt: Der Ausbau der Fertigung kostet viel Geld und belastet die Bilanz. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Coherent Aktie gehört zu den Werten, bei denen der Ausverkauf mit dem Geschäft wenig zu tun hatte. Das Unternehmen wächst, hebt die Ziele an, und der Kurs fiel trotzdem mit dem gesamten KI-Sektor. Die heutige Erholung ist die logische Gegenbewegung. Auf Dauer wird es darauf ankommen, ob Coherent die teuren neuen Fabriken auslasten kann. Mit dem geplanten Zusammenschluss von Lumentum und Marvell bekommt das Unternehmen außerdem einen größeren Wettbewerber.
FAQ
Häufige Fragen zur Coherent Aktie
Was macht Coherent?
Coherent stellt Laser und optische Bauteile her, unter anderem für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren.
Warum steigt die Coherent Aktie heute?
Nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia erholen sich die Zulieferer der KI-Rechenzentren kräftig.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Coherent Aktie?
ISIN US19247G1076, US-Handelssymbol COHR (NYSE). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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