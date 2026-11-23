Zwischen den letzten beiden Quartalsberichten hatte die Coherent Aktie fast 40 Prozent verloren. Nach den Zahlen ging es wild hin und her: minus 13 Prozent am 5. November, plus 13,6 Prozent am Tag darauf. Auch heute liegt der Kurs noch rund 26 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tage von 296 Dollar (eigene Rechnung). Die Analysten sehen Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 395 Dollar, etwa 81 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Ein Kritikpunkt bleibt: Der Ausbau der Fertigung kostet viel Geld und belastet die Bilanz. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.