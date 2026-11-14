Ausgerechnet die vermeintlich langweilige Coca-Cola-Aktie gehört 2026 zu den Überfliegern im Dow Jones. Sie schloss zuletzt bei 99,25 Dollar und liegt damit rund 40 Prozent über dem Jahresanfang – ein Anstieg, wie man ihn von einem Getränkekonzern kaum erwartet. Allein seit Anfang Oktober legte sie um mehr als 12 Prozent zu. Diese Coca-Cola Aktienanalyse zeigt, was den Lauf antreibt, wie hoch die Aktie inzwischen bewertet ist und was das für die Coca-Cola Aktienprognose bedeutet.
Coca-Cola Aktienanalyse: Plus 40 Prozent im Jahr 2026, Prognose zum dritten Mal angehoben – wie viel Luft hat die Aktie noch?
Mehr Absatz in Indien, China, Mexiko und Brasilien, steigende Margen, eine wieder erhöhte Jahresprognose: Coca-Cola erlebt eines der besten Börsenjahre seit Langem. Doch die Bewertung nähert sich dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Unsere Coca-Cola Aktienanalyse zerlegt die Zahlen, prüft die Bewertung und zeigt, was die Coca-Cola Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Coca-Cola Company
- Sitz
- Atlanta, Georgia
- Ticker
- KO (NYSE)
- Kurs
- 99,25 Dollar
- Börsenwert
- rund 425 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 30
- Bekannteste Marken
- Coca-Cola, Fanta, Sprite
- Vorstandschef
- Henrique Braun
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Volumen statt Preise: warum die Coca-Cola-Aktie so gefragt ist
Die Coca-Cola Aktie profitiert 2026 von einer seltenen Kombination: stabilem Wachstum und hoher Nachfrage nach sicheren Werten.
Coca-Cola wächst derzeit vor allem über mehr verkaufte Getränke und weniger über höhere Preise: Im dritten Quartal stieg die Menge um 5 Prozent, vor einem Jahr waren es nur 1 Prozent. Das gilt an der Börse als gesündere Form des Wachstums. Zugleich hat der Konzern seine Jahresprognose bereits zum dritten Mal in Folge angehoben. In einem unruhigen Marktumfeld suchen viele Anleger zudem Unternehmen mit stabilen Gewinnen und verlässlicher Dividende – und Coca-Cola erhöht seine Ausschüttung seit mehr als 60 Jahren Jahr für Jahr.
Die Quartalszahlen
Mehr Absatz, höhere Marge: Coca-Cola übertrifft die Erwartungen
Für jede Coca-Cola Aktienanalyse zählt vor allem eine Kennzahl: die weltweit verkaufte Getränkemenge.
Im dritten Quartal, das am 2. Oktober endete, stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar und lag damit klar über den erwarteten 12,9 Milliarden Dollar. Die weltweit verkaufte Getränkemenge wuchs um 5 Prozent, die Preise legten im Schnitt nur um 1 Prozent zu. Der vergleichbare Gewinn je Aktie kletterte um 11 Prozent auf 0,91 Dollar, erwartet waren 0,88 Dollar. Die operative Marge stieg auf 33,4 Prozent. Erstaunlich: Trotz der starken Zahlen gab die Aktie am Tag der Veröffentlichung um 1,6 Prozent nach – sie war bereits vorher kräftig gestiegen.
Coca-Cola: Wachstum im dritten Quartal 2026
Prozent
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal. Konzentrat: Absatz an Abfüller. Gewinn je Aktie vergleichbar (bereinigt).
Quelle: The Coca-Cola Company, Mitteilung vom 27. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wachstum
|Getränkemenge
|5
|Konzentratabsatz
|7
|Preis und Produktmix
|1
|Organischer Umsatz
|7
|Gewinn je Aktie
|11
Die Regionen
Schwellenländer als Motor: wo Coca-Cola wächst – und wo nicht
Die Coca-Cola Aktienprognose hängt zunehmend an Märkten außerhalb der USA.
Den größten Schub lieferten Indien, China, Mexiko und Brasilien. Dort halfen auch gezielte Marketingkampagnen. In Europa, Nahost und Afrika halfen zudem gesunkene Einkaufskosten. Schwächer lief es im wichtigsten Einzelmarkt Nordamerika: Dort blieb die verkaufte Menge unverändert, der Umsatz stieg nur um 3 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar. Höhere Kosten für Rohstoffe und Betrieb dämpften das Ergebnis.
Unsere Ergebnisse in diesem Quartal zeigen die anhaltende Dynamik unseres Systems und geben uns Zuversicht für unsere aktualisierte Jahresprognose.
Der Ausblick
Dritte Anhebung in Folge: Coca-Cola wird zuversichtlicher
Coca-Cola erwartet für 2026 nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent und ein Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie von mindestens 11 Prozent, zuvor waren 9 bis 10 Prozent angepeilt. Der freie Cashflow soll mindestens 13 Milliarden Dollar erreichen. Für 2027 kündigt sich allerdings ein Umbruch an: Der geplante Verkauf des afrikanischen Abfüllers dürfte den Umsatz um rund 8 Prozentpunkte drücken, auch wenn er die Marge verbessert. Eine Prognose für 2027 will Coca-Cola mit den Zahlen zum vierten Quartal vorlegen.
Die Bewertung
KGV um 30: Qualität zum Höchstpreis
Gemessen am erwarteten Gewinn von rund 3,34 Dollar je Aktie für 2026 kommt die Coca-Cola-Aktie auf ein KGV von rund 30. Bezogen auf die kommenden zwölf Monate lag das KGV Anfang November bei etwa 28 und damit nahe dem höchsten Stand seit fünf Jahren; im Fünfjahresschnitt waren es gut 23. Anleger zahlen also einen kräftigen Aufschlag für die Verlässlichkeit des Geschäfts. Für die Coca-Cola Aktienprognose heißt das: Viel Gutes ist bereits eingepreist, der Spielraum für Enttäuschungen ist klein.
Die Analysten
Ziele steigen mit dem Kurs: Spanne von 89 bis 106 Dollar
Nach den Zahlen hoben die meisten Analysten ihre Ziele an, wobei sie vor allem dem Kurs hinterherliefen. Am optimistischsten ist DBS mit 106 Dollar, TD Cowen sieht 104 Dollar, Evercore ISI 100 Dollar. Bernstein bleibt mit 95 Dollar neutral, Freedom Broker rät mit 89 Dollar zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel lag Anfang November bei rund 98 Dollar und damit inzwischen leicht unter dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Coca-Cola-Aktie: Kursziele nach den Q3-Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 99,25 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR; Barchart; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|DBS
|106
|TD Cowen
|104
|Evercore ISI
|100
|Schlusskurs 13. November
|99,25
|Durchschnitt (Barchart)
|98,04
|Bernstein
|95
|Freedom Broker
|89
Die Szenarien
Coca-Cola Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Wachstum hält an
Die Schwellenländer bleiben stark, der Ausblick für 2027 überzeugt. Dann könnte die Coca-Cola-Aktie die Marke von 100 Dollar überwinden und Richtung der höchsten Analystenziele um 104 bis 106 Dollar laufen.
Szenario 2: Verschnaufpause
Die Zahlen bleiben solide, doch die hohe Bewertung bremst. Die Aktie pendelt zwischen 90 und 102 Dollar.
Szenario 3: Rückkehr zum Durchschnitt
Ein vorsichtiger Ausblick für 2027 oder eine Rotation zurück in Wachstumswerte lässt die Bewertung schrumpfen. Dann könnte die Aktie Richtung 85 bis 90 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur Coca-Cola Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Coca-Cola?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, der vergleichbare Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 0,91 Dollar. Die verkaufte Getränkemenge wuchs um 5 Prozent.
Warum ist die Coca-Cola-Aktie 2026 so stark gestiegen?
Wegen solider Zahlen, mehrfach angehobener Prognosen und weil viele Anleger in einem unruhigen Umfeld verlässliche Dividendenwerte suchen.
Was erwartet Coca-Cola für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent und ein Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie von mindestens 11 Prozent.
Ist die Aktie teuer?
Mit einem KGV um 30 liegt sie deutlich über ihrem Fünfjahresschnitt von gut 23 und nahe dem höchsten Stand seit fünf Jahren.
Welche Kursziele haben Analysten?
Nach den Zahlen reichten die Ziele von 89 bis 106 Dollar, im Schnitt rund 98 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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