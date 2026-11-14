Coca-Cola Aktienanalyse: Plus 40 Prozent im Jahr 2026, Prognose zum dritten Mal angehoben – wie viel Luft hat die Aktie noch?

aktiencheck.de Redaktion 14.11.2026, 17:38 8 Min.

Mehr Absatz in Indien, China, Mexiko und Brasilien, steigende Margen, eine wieder erhöhte Jahresprognose: Coca-Cola erlebt eines der besten Börsenjahre seit Langem. Doch die Bewertung nähert sich dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Unsere Coca-Cola Aktienanalyse zerlegt die Zahlen, prüft die Bewertung und zeigt, was die Coca-Cola Aktienprognose jetzt bestimmt.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Ausgerechnet die vermeintlich langweilige Coca-Cola-Aktie gehört 2026 zu den Überfliegern im Dow Jones. Sie schloss zuletzt bei 99,25 Dollar und liegt damit rund 40 Prozent über dem Jahresanfang – ein Anstieg, wie man ihn von einem Getränkekonzern kaum erwartet. Allein seit Anfang Oktober legte sie um mehr als 12 Prozent zu. Diese Coca-Cola Aktienanalyse zeigt, was den Lauf antreibt, wie hoch die Aktie inzwischen bewertet ist und was das für die Coca-Cola Aktienprognose bedeutet. Umsatz im dritten Quartal, plus 7 Prozent 13,4 Mrd. $ vergleichbarer Gewinn je Aktie, plus 11 Prozent 0,91 $ Wachstum der verkauften Getränkemenge 5 % operative Marge, Vorjahr 32,0 Prozent 33,4 % angehobenes Ziel für das Gewinnwachstum 2026 ≥ 11 % Quelle : The Coca-Cola Company, Mitteilung vom 27. Oktober 2026; Kurs NYSE 13. November 2026 Steckbrief Unternehmen The Coca-Cola Company Sitz Atlanta, Georgia Ticker KO (NYSE) Kurs 99,25 Dollar Börsenwert rund 425 Milliarden Dollar KGV 2026 (Schätzung) rund 30 Bekannteste Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite Vorstandschef Henrique Braun Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung Die Ausgangslage Volumen statt Preise: warum die Coca-Cola-Aktie so gefragt ist Die Coca-Cola Aktie profitiert 2026 von einer seltenen Kombination: stabilem Wachstum und hoher Nachfrage nach sicheren Werten. Coca-Cola wächst derzeit vor allem über mehr verkaufte Getränke und weniger über höhere Preise: Im dritten Quartal stieg die Menge um 5 Prozent, vor einem Jahr waren es nur 1 Prozent. Das gilt an der Börse als gesündere Form des Wachstums. Zugleich hat der Konzern seine Jahresprognose bereits zum dritten Mal in Folge angehoben. In einem unruhigen Marktumfeld suchen viele Anleger zudem Unternehmen mit stabilen Gewinnen und verlässlicher Dividende – und Coca-Cola erhöht seine Ausschüttung seit mehr als 60 Jahren Jahr für Jahr. Die Quartalszahlen Mehr Absatz, höhere Marge: Coca-Cola übertrifft die Erwartungen Für jede Coca-Cola Aktienanalyse zählt vor allem eine Kennzahl: die weltweit verkaufte Getränkemenge. Im dritten Quartal, das am 2. Oktober endete, stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar und lag damit klar über den erwarteten 12,9 Milliarden Dollar. Die weltweit verkaufte Getränkemenge wuchs um 5 Prozent, die Preise legten im Schnitt nur um 1 Prozent zu. Der vergleichbare Gewinn je Aktie kletterte um 11 Prozent auf 0,91 Dollar, erwartet waren 0,88 Dollar. Die operative Marge stieg auf 33,4 Prozent. Erstaunlich: Trotz der starken Zahlen gab die Aktie am Tag der Veröffentlichung um 1,6 Prozent nach – sie war bereits vorher kräftig gestiegen. Coca-Cola: Wachstum im dritten Quartal 2026 Prozent 0 5 10 15 5 7 1 7 11 Getränkemenge Konzentratabsatz Preis und Produktmix Organischer Umsatz Gewinn je Aktie Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal. Konzentrat: Absatz an Abfüller. Gewinn je Aktie vergleichbar (bereinigt). Quelle : The Coca-Cola Company, Mitteilung vom 27. Oktober 2026 Daten als Tabelle Kennzahl Wachstum Getränkemenge 5 Konzentratabsatz 7 Preis und Produktmix 1 Organischer Umsatz 7 Gewinn je Aktie 11 Die Regionen Schwellenländer als Motor: wo Coca-Cola wächst – und wo nicht Die Coca-Cola Aktienprognose hängt zunehmend an Märkten außerhalb der USA. Den größten Schub lieferten Indien, China, Mexiko und Brasilien. Dort halfen auch gezielte Marketingkampagnen. In Europa, Nahost und Afrika halfen zudem gesunkene Einkaufskosten. Schwächer lief es im wichtigsten Einzelmarkt Nordamerika: Dort blieb die verkaufte Menge unverändert, der Umsatz stieg nur um 3 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar. Höhere Kosten für Rohstoffe und Betrieb dämpften das Ergebnis. Die Risiken der Coca-Cola-Aktie Bewertung: Das KGV liegt nahe dem höchsten Stand seit fünf Jahren, Enttäuschungen würden die Aktie stärker treffen.

USA: Im wichtigsten Markt stagniert die verkaufte Menge.

Kosten: Höhere Rohstoff- und Logistikkosten belasten die Marge.

2027: Der geplante Verkauf des Abfüllers in Afrika senkt den Umsatz 2027 um rund 8 Prozentpunkte.

Währungen: Der aktuelle Rückenwind durch Wechselkurse könnte 2027 in Gegenwind umschlagen. Der Ausblick Dritte Anhebung in Folge: Coca-Cola wird zuversichtlicher Coca-Cola erwartet für 2026 nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent und ein Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie von mindestens 11 Prozent, zuvor waren 9 bis 10 Prozent angepeilt. Der freie Cashflow soll mindestens 13 Milliarden Dollar erreichen. Für 2027 kündigt sich allerdings ein Umbruch an: Der geplante Verkauf des afrikanischen Abfüllers dürfte den Umsatz um rund 8 Prozentpunkte drücken, auch wenn er die Marge verbessert. Eine Prognose für 2027 will Coca-Cola mit den Zahlen zum vierten Quartal vorlegen. Die Bewertung KGV um 30: Qualität zum Höchstpreis Gemessen am erwarteten Gewinn von rund 3,34 Dollar je Aktie für 2026 kommt die Coca-Cola-Aktie auf ein KGV von rund 30. Bezogen auf die kommenden zwölf Monate lag das KGV Anfang November bei etwa 28 und damit nahe dem höchsten Stand seit fünf Jahren; im Fünfjahresschnitt waren es gut 23. Anleger zahlen also einen kräftigen Aufschlag für die Verlässlichkeit des Geschäfts. Für die Coca-Cola Aktienprognose heißt das: Viel Gutes ist bereits eingepreist, der Spielraum für Enttäuschungen ist klein. Die Analysten Ziele steigen mit dem Kurs: Spanne von 89 bis 106 Dollar Nach den Zahlen hoben die meisten Analysten ihre Ziele an, wobei sie vor allem dem Kurs hinterherliefen. Am optimistischsten ist DBS mit 106 Dollar, TD Cowen sieht 104 Dollar, Evercore ISI 100 Dollar. Bernstein bleibt mit 95 Dollar neutral, Freedom Broker rät mit 89 Dollar zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel lag Anfang November bei rund 98 Dollar und damit inzwischen leicht unter dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Coca-Cola-Aktie: Kursziele nach den Q3-Zahlen Dollar DBS 106 TD Cowen 104 Evercore ISI 100 Schlusskurs 13. November 99,25 Durchschnitt (Barchart) 98,04 Bernstein 95 Freedom Broker 89 Kurs am 13. November 2026: 99,25 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Quelle : TIKR; Barchart; Stand November 2026 Daten als Tabelle Analyst Dollar DBS 106 TD Cowen 104 Evercore ISI 100 Schlusskurs 13. November 99,25 Durchschnitt (Barchart) 98,04 Bernstein 95 Freedom Broker 89 Die Szenarien Coca-Cola Aktienprognose: drei Wege für die Aktie 01 Szenario 1: Das Wachstum hält an Die Schwellenländer bleiben stark, der Ausblick für 2027 überzeugt. Dann könnte die Coca-Cola-Aktie die Marke von 100 Dollar überwinden und Richtung der höchsten Analystenziele um 104 bis 106 Dollar laufen. 02 Szenario 2: Verschnaufpause Die Zahlen bleiben solide, doch die hohe Bewertung bremst. Die Aktie pendelt zwischen 90 und 102 Dollar. 03 Szenario 3: Rückkehr zum Durchschnitt Ein vorsichtiger Ausblick für 2027 oder eine Rotation zurück in Wachstumswerte lässt die Bewertung schrumpfen. Dann könnte die Aktie Richtung 85 bis 90 Dollar fallen. Was für die Coca-Cola-Aktie spricht Absatz: Getränkemenge plus 5 Prozent.

Gewinn: Plus 11 Prozent je Aktie.

Prognose: Dritte Anhebung in Folge.

Schwellenländer: Starkes Wachstum in Indien und China.

Dividende: Seit mehr als 60 Jahren steigend. Was gegen die Coca-Cola-Aktie spricht Bewertung: KGV um 30.

USA: Absatz stagniert.

Kosten: Rohstoffe und Logistik teurer.

2027: Afrika-Verkauf drückt den Umsatz.

Kursziele: Durchschnitt unter dem Kurs. 2. Oktober 2026 Quartalsende Beginn der jüngsten Kursrally 27. Oktober 2026Jetzt Q3-Zahlen Prognose zum dritten Mal angehoben 4. November 2026 Börse Aktie 38 Prozent im Jahresplus Februar 2027 Q4-Zahlen Erste Prognose für 2027 Quelle : The Coca-Cola Company; TIKR; Stand 14. November 2026 Häufige Fragen zur Coca-Cola Aktienanalyse Wie waren die Quartalszahlen von Coca-Cola?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, der vergleichbare Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 0,91 Dollar. Die verkaufte Getränkemenge wuchs um 5 Prozent. Warum ist die Coca-Cola-Aktie 2026 so stark gestiegen?

Wegen solider Zahlen, mehrfach angehobener Prognosen und weil viele Anleger in einem unruhigen Umfeld verlässliche Dividendenwerte suchen. Was erwartet Coca-Cola für 2026?

Ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent und ein Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie von mindestens 11 Prozent. Ist die Aktie teuer?

Mit einem KGV um 30 liegt sie deutlich über ihrem Fünfjahresschnitt von gut 23 und nahe dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Welche Kursziele haben Analysten?

Nach den Zahlen reichten die Ziele von 89 bis 106 Dollar, im Schnitt rund 98 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter. Fazit der Coca-Cola Aktienanalyse: Stark, aber teuer Coca-Cola liefert genau das, was Anleger in unsicheren Zeiten suchen: mehr Absatz, steigende Margen, eine verlässlich wachsende Dividende und eine bereits zum dritten Mal angehobene Prognose. Die Coca-Cola Aktie hat diese Qualität allerdings schon kräftig eingepreist, die Bewertung liegt nahe dem Fünfjahreshoch. Für die Coca-Cola Aktienprognose wird der erste Ausblick auf 2027 entscheidend, der den Verkauf des Afrika-Geschäfts und mögliche Währungseffekte berücksichtigen muss.

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