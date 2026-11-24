Am besten Börsentag seit April 2025 stand der Klassiker auf der falschen Seite: Während der Dow Jones am Montag um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte sprang, schloss die Coca-Cola Aktie (Ticker KO, ISIN US1912161007) an der NYSE um 1,14 Prozent tiefer bei 95,88 Dollar. Für die Coca-Cola Aktienanalyse ist genau das der Reiz des Tages: Ein Unternehmen ohne eigene schlechte Nachricht verliert, weil rundherum die Angst weicht.
Coca-Cola Aktienanalyse: Dow-Rekordtag ohne den Klassiker – warum die Aktie bei 95,88 Dollar nachgibt
Der Dow Jones schließt 3,01 Prozent im Plus, die Coca-Cola Aktie dagegen 1,14 Prozent im Minus. Die Coca-Cola Aktienanalyse zeigt, was hinter der Rotation steckt, wie die Zahlen aussehen und was die Coca-Cola Aktienprognose der Analysten hergibt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Coca-Cola Company
- Ticker / ISIN
- KO / US1912161007
- Handelsplatz
- NYSE (USD)
- Rekordhoch
- 100,56 USD (intraday, 16.11.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 67,27 USD
- Dividende
- 0,53 USD je Quartal, rund 2,2 % Rendite
- Nächster Termin
- Record Date Dividende 01.12.2026
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs NYSE, 23.11.2026
Eine unternehmensspezifische Meldung gab es bis zum US-Handelsschluss nicht. Die plausibelste Lesart, die wir als Einschätzung der Redaktion kennzeichnen: In der Crash-Woche zuvor flüchteten Anleger in defensive Konsumwerte, die Coca-Cola Aktie markierte am 16. November mit 100,56 Dollar ein Rekordhoch. Als mit der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang der Risikoappetit zurückkehrte, wurde ein Teil dieser Sicherheitsprämie wieder abgebaut.
Rotation statt Schwäche
Die Coca-Cola Aktie gab 1,14 Prozent ab, schloss aber nur rund 4,6 Prozent unter dem Rekordhoch (eigene Berechnung).
Zahlen bleiben stark
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 7 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 11 Prozent zu.
Bewertung ist die Frage
Mit einem erwarteten KGV von rund 27 notiert Coca-Cola deutlich über Pepsi, Nestlé und Keurig Dr Pepper.
Konsens kaum über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nur rund 2 Prozent über dem Schlusskurs.
Der Montag im Rückblick
Was ist am Montag mit der Coca-Cola Aktie passiert?
Der Handelstag lief für Wall Street fast perfekt: Nach dem Ausverkauf der Vorwoche kehrte Huang als Nvidia-Chef zurück, Nvidia sprang um rund 31 Prozent, der Dow Jones feierte den stärksten Tag seit April 2025. Die Coca-Cola Aktie war bereits zur Mittagszeit im Minus (95,95 Dollar, -1,07 Prozent um 17:57 Uhr MEZ) und beendete den Handel bei 95,88 Dollar, nach einem Tagestief von 94,60 Dollar. Am Freitag hatte sie bei 96,99 Dollar geschlossen.
Andere defensive Dow-Werte zeigten kein einheitliches Bild: Procter & Gamble gewann leicht (rund +0,1 Prozent), Johnson & Johnson gab 0,2 Prozent ab. Die Coca-Cola Aktie war damit der schwächste der großen Konsumwerte, aber keineswegs ein Ausreißer nach unten im Sinne einer Krise.
Am Abend, nach dem US-Handelsschluss gegen 22:08 Uhr MEZ, wurde bekannt, dass die EU-Kommission ein Kartellverfahren gegen den Abfüller Coca-Cola Europacific Partners eröffnet hat. Es geht um den Vorwurf, Großhändler abzuschotten und Marktmacht zu missbrauchen. Coca-Cola erklärte, das Wettbewerbsrecht ernst zu nehmen und zu kooperieren. Für den Kursverlauf am Montag kann das nicht ursächlich gewesen sein, für die kommenden Tage ist es ein Thema, das Anleger beobachten.
Das Geschäft
Wie verdient der Konzern sein Geld?
Coca-Cola ist der weltweit größte Getränkehersteller nach Marktwert und verkauft vor allem Konzentrate und Sirupe an Abfüller, die Flaschen und Dosen produzieren und vertreiben. Dieses kapitalarme Modell erklärt die hohe operative Marge von zuletzt 32,9 Prozent (bereinigt) und die stabilen Cashflows. Die Marke gehört zu den wertvollsten der Welt; das Portfolio reicht von Cola über Fanta und Sprite bis zu Wasser, Sport- und Energydrinks sowie Kaffee.
Wachstum kommt aus drei Quellen: mehr verkauften Einheiten, höheren Preisen und einem besseren Produktmix. Im dritten Quartal 2026 lag das Volumen (Unit Cases) um 5 Prozent über dem Vorjahr. Besonders stark waren Lateinamerika und Asien-Pazifik mit je 6 Prozent, in Nordamerika stagnierte der Absatz bei 0 Prozent.
Zahlen und Bewertung
Was sagt diese Coca-Cola Aktienanalyse zu Umsatz, Gewinn und KGV?
Die jüngsten Quartalszahlen vom 27. Oktober 2026 lagen über den Erwartungen. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 11 Prozent auf 0,91 Dollar. Der Markt hatte zuvor mit rund 0,88 Dollar je Aktie und etwa 12,9 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Zugleich hob das Unternehmen seine Jahresziele an.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Nettoumsatz
|13,4 Mrd. USD
|+7 %
|Organisches Umsatzwachstum
|+7 %
|–
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|0,91 USD
|+11 %
|Operative Marge (bereinigt)
|32,9 %
|+1,0 Prozentpunkte
|Unit-Case-Volumen
|+5 %
|–
|Free Cashflow (neun Monate)
|11,4 Mrd. USD
|–
Bereinigte (comparable) Werte, soweit angegeben. Quartalsende 02.10.2026.
Quelle: Coca-Cola Unternehmensmitteilung vom 27.10.2026
|Prognose 2026
|Neu (Oktober)
|Zuvor (Juli)
|Organisches Wachstum
|mindestens 5 %
|rund 5 %
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|mindestens +11 %
|+9 bis 10 %
|Free Cashflow
|mindestens 13,0 Mrd. USD
|rund 12,4 Mrd. USD
|Operativer Cashflow
|mindestens 15,2 Mrd. USD
|rund 14,6 Mrd. USD
Angaben des Unternehmens; Vergleich mit der Prognose vom Juli 2026.
Quelle: Coca-Cola Unternehmensmitteilungen vom 28.07. und 27.10.2026
Die Bewertung ist der kritische Punkt. Je nach Datenanbieter liegt das KGV bei rund 28 bis 29 auf Basis der letzten zwölf Monate und bei rund 27 auf Basis der Gewinnerwartungen. Die Nettoverschuldung beträgt rund 25,9 Milliarden Dollar, die Marktkapitalisierung je nach Quelle zwischen rund 405 und 427 Milliarden Dollar.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Dividendenrendite
|Coca-Cola
|rund 27
|rund 2,2 %
|PepsiCo
|rund 16,6
|rund 4,2 %
|Keurig Dr Pepper
|rund 14,4
|rund 2,6 %
|Nestlé
|rund 17,7
|rund 3,3 %
|Monster Beverage
|rund 34,6
|keine
Erwartete KGV-Werte laut Datenanbietern, Stände zwischen 06.11. und 23.11.2026 und nicht vollständig vergleichbar. Das Keurig-Dr-Pepper-Verhältnis wirkt wegen Sonderposten im Trailing-Gewinn untypisch.
Quelle: Konsensschätzungen, Datenanbieter; Zusammenstellung aktiencheck.de
Aus dem Vergleich folgt eine nüchterne Beobachtung, kein Urteil: Coca-Cola wird mit einem Aufschlag von rund zehn KGV-Punkten gegenüber PepsiCo gehandelt. Anleger zahlen damit für die höhere Marge, die Stabilität und die Serie von 64 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen.
Dividende
Wie attraktiv ist die Coca-Cola Aktie für Dividendenjäger?
Die Quartalsdividende beträgt 0,53 Dollar, aufs Jahr gerechnet 2,12 Dollar. Bei 95,88 Dollar entspricht das rechnerisch einer Rendite von rund 2,2 Prozent. Für die nächste Zahlung (15. Dezember 2026) gilt der 1. Dezember 2026 als Record Date. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 62 bis 64 Prozent. Wer die Coca-Cola Aktie wegen der Dividende hält, sollte allerdings den Abstand zu Anleihen im Blick behalten: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Montag bei rund 4,9 Prozent.
Die Experten
Was sagt die Coca-Cola Aktienprognose der Analysten?
Der Analystenkonsens ist freundlich, aber ohne großen Spielraum. Laut einer Auswertung von 25 Analysten (Stand 03.11.2026) lauten 13 Einstufungen auf „Strong Buy“, 7 auf „Buy“, 4 auf „Hold“ und eine auf „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 97,75 Dollar (Median 100 Dollar, Spanne 80 bis 106 Dollar). Eine zweite Zählung von Mitte November kommt auf ein durchschnittliches Ziel von 97,61 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs von 95,88 Dollar sind das rund 2 Prozent Abstand.
|Kennzahl
|Wert
|Strong Buy / Buy
|13 / 7
|Hold / Sell
|4 / 1
|Durchschnittliches Kursziel
|97,75 USD
|Median-Kursziel
|100 USD
|Spanne der Kursziele
|80 bis 106 USD
|Abstand Durchschnittsziel zum Schlusskurs
|rund +2 % (eigene Berechnung)
Der Konsens beschreibt Einschätzungen Dritter, keine Prognose oder Empfehlung von aktiencheck.de. Stand der Zählung: 03.11.2026 (25 Analysten).
Quelle: Analystenkonsens (Auswertung S&P-Global-Daten), Stand 03.11.2026
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Coca-Cola Aktie aus?
Rein beschreibend: Die Aktie schloss am Montag klar über ihrer 50-Tage-Linie (je nach Anbieter zwischen rund 89 und 91 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 82 bis 83 Dollar). Der RSI lag zuletzt mit 62 bis 65 Punkten im neutralen bis freundlichen Bereich, also nicht überkauft. Als Marken im Chart dienen das Rekordhoch bei 100,56 Dollar (Widerstand) und das Tagestief vom Montag bei 94,60 Dollar. Weitere Unterstützungsbereiche liegen laut technischen Auswertungen im Bereich um 91 Dollar.
Ausblick
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Coca-Cola Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Wesentlichen zwei Lesarten, beide ohne Gewähr. Die erste: Die defensive Rotation ist ein Rücksetzer im Aufwärtstrend, die Aktie profitiert weiter von stabilen Zahlen und einer verlässlichen Dividende. Die zweite: Nach einem Plus von rund 37 Prozent seit Jahresbeginn ist ein großer Teil der guten Nachrichten eingepreist, und mit steigendem Risikoappetit wandert Kapital zurück in Wachstumswerte. Die Spanne der Analystenziele von 80 bis 106 Dollar spiegelt diese Unsicherheit wider.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
24. bis 26. November 2026: Handelswoche vor Thanksgiving, verkürzter US-Handel am 27. November.
1. Dezember 2026: Record Date für die Quartalsdividende von 0,53 Dollar, Zahlung am 15. Dezember.
9. Dezember 2026: Zinsentscheid der US-Notenbank, an den Terminmärkten wird laut Berichten eine Zinserhöhung erwartet.
Weitere Schritte im EU-Kartellverfahren gegen Coca-Cola Europacific Partners.
Termin der Jahreszahlen: noch nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Coca-Cola Aktie
Warum fiel die Coca-Cola Aktie am Montag, obwohl der Dow Jones stark stieg? Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es bis zum US-Handelsschluss nicht. Wahrscheinlich wurden defensive Werte nach der Krisenwoche zugunsten riskanterer Titel verkauft (Einschätzung der Redaktion).
Wie hoch ist die Dividende der Coca-Cola Aktie? Die Quartalsdividende beträgt 0,53 Dollar, das sind 2,12 Dollar im Jahr und rechnerisch rund 2,2 Prozent Rendite bei 95,88 Dollar.
Wie viel Spielraum sieht die Coca-Cola Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut Auswertung bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 97,75 Dollar, die Spanne reicht von 80 bis 106 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung.
Wie hoch ist das Rekordhoch der Coca-Cola Aktie? Das intraday-Rekordhoch liegt bei 100,56 Dollar, erreicht am 16. November 2026.
Ist die Coca-Cola Aktie im Vergleich zu Pepsi teuer? Mit einem erwarteten KGV von rund 27 gegenüber rund 16,6 bei PepsiCo wird Coca-Cola deutlich höher bewertet. Ob das gerechtfertigt ist, hängt von der Wachstums- und Margenerwartung des einzelnen Anlegers ab.
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