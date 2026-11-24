Der Handelstag lief für Wall Street fast perfekt: Nach dem Ausverkauf der Vorwoche kehrte Huang als Nvidia-Chef zurück, Nvidia sprang um rund 31 Prozent, der Dow Jones feierte den stärksten Tag seit April 2025. Die Coca-Cola Aktie war bereits zur Mittagszeit im Minus (95,95 Dollar, -1,07 Prozent um 17:57 Uhr MEZ) und beendete den Handel bei 95,88 Dollar, nach einem Tagestief von 94,60 Dollar. Am Freitag hatte sie bei 96,99 Dollar geschlossen.

Andere defensive Dow-Werte zeigten kein einheitliches Bild: Procter & Gamble gewann leicht (rund +0,1 Prozent), Johnson & Johnson gab 0,2 Prozent ab. Die Coca-Cola Aktie war damit der schwächste der großen Konsumwerte, aber keineswegs ein Ausreißer nach unten im Sinne einer Krise.

Am Abend, nach dem US-Handelsschluss gegen 22:08 Uhr MEZ, wurde bekannt, dass die EU-Kommission ein Kartellverfahren gegen den Abfüller Coca-Cola Europacific Partners eröffnet hat. Es geht um den Vorwurf, Großhändler abzuschotten und Marktmacht zu missbrauchen. Coca-Cola erklärte, das Wettbewerbsrecht ernst zu nehmen und zu kooperieren. Für den Kursverlauf am Montag kann das nicht ursächlich gewesen sein, für die kommenden Tage ist es ein Thema, das Anleger beobachten.