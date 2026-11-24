Vor dem Anstieg lag die Aktie bei 95,89 US-Dollar und damit elf Cent unter der Zielmarke von RBC. Jetzt notiert sie 2,08 US-Dollar darüber. Das Rating "outperform" bleibt also positiv, obwohl das Kursziel 96 US-Dollar inzwischen rund 2,1% unter dem aktuellen Kurs liegt. Für Anleger, die die Coca-Cola-Aktienanalyse von Nik Modi lesen, kommt es deshalb auf die Reihenfolge an: RBC bestätigte sein Urteil am Montagabend, den Sprung über das Kursziel machte die Aktie am Dienstag.