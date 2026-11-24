Am Tag nach der Ankündigung eines Wechsels an der Finanzspitze steigt die Coca-Cola-Aktie (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker: KO) um 2,19 US-Dollar oder 2,29% auf 98,08 US-Dollar. Damit hat der Kurs eine Marke übersprungen, die RBC erst am Vorabend bestätigt hatte. In seiner Coca-Cola-Aktienanalyse vom 23. November 2026 bleibt Nik Modi beim Kursziel 96 US-Dollar und beim Rating "outperform".
Coca-Cola Aktie: Neuer Finanzchef kommt von Bristol Myers Squibb – RBC bleibt optimistisch
Coca-Cola steigt auf 98,08 US-Dollar und überholt das erst am Vorabend bestätigte RBC-Kursziel.
Vom Pharmakonzern in die Finanzzentrale von Coca-Cola
Am 2. April 2027 soll David Elkins, bislang Finanzchef von Bristol Myers Squibb, die Finanzverantwortung bei Coca-Cola von John Murphy übernehmen. Für Anleger sei der Wechsel ein sensibler Punkt, meint Nik Modi. Wer die Finanzführung von John Murphy über Jahre geschätzt habe, dürfte der Übergabe mit einer gewissen Nervosität entgegensehen.
Bei der Einschätzung des Nachfolgers stützt sich Nik Modi auf einen Kollegen aus dem eigenen Haus: RBC-Analyst Trung Huynh habe jüngst ein positives Bild von David Elkins gezeichnet. Für Kontinuität sorgt auch die von Coca-Cola angekündigte Aufgabenverteilung. John Murphy bleibt nach der Übergabe zunächst Präsident des Konzerns und begleitet den Wechsel an der Finanzspitze.
Was das Kursplus für das RBC-Kursziel bedeutet
Vor dem Anstieg lag die Aktie bei 95,89 US-Dollar und damit elf Cent unter der Zielmarke von RBC. Jetzt notiert sie 2,08 US-Dollar darüber. Das Rating "outperform" bleibt also positiv, obwohl das Kursziel 96 US-Dollar inzwischen rund 2,1% unter dem aktuellen Kurs liegt. Für Anleger, die die Coca-Cola-Aktienanalyse von Nik Modi lesen, kommt es deshalb auf die Reihenfolge an: RBC bestätigte sein Urteil am Montagabend, den Sprung über das Kursziel machte die Aktie am Dienstag.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 24. November 2026
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