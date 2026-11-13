Coca-Cola Aktie: Kurs steigt über das Bernstein-Ziel – wird es jetzt zu teuer?

Die Coca-Cola-Aktie (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker: KO) legt aktuell um 1,48 USD beziehungsweise 1,52 Prozent auf 98,92 USD zu. Doch der Kursanstieg trifft auf eine zurückhaltende Bewertung: In der Coca-Cola-Aktienanalyse vom 13. November 2026 bestätigt Bernstein Research das Rating "market perform" und das Kursziel 95 USD. Damit notiert die Aktie bereits über der Zielmarke des US-Analysehauses. Das Analystenteam um Alexia Howard beleuchtet dabei die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen – und unterscheidet deutlich zwischen verschiedenen Konsumbranchen.