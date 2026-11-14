Es gibt Aktien, die mit Fantasie handeln, und es gibt Coca-Cola. Am 27. Oktober meldete der Getränkekonzern ein drittes Quartal, das kaum Wünsche offenließ: Der weltweite Absatz stieg um 5 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent. Zum dritten Mal in Folge hob Coca-Cola die Jahresprognose an. Die Coca-Cola-Aktie gab am Zahlentag trotzdem nach. Was macht den Brausekonzern in unruhigen Börsenzeiten so gefragt – und warum zögern manche Anleger?
Coca-Cola-Aktie: Dritte Prognoseanhebung in Folge, Absatz plus 5 Prozent – warum der Brausekonzern zum sicheren Hafen der Börse wird
Während KI-Aktien schwanken, liefert Coca-Cola Quartal für Quartal: Absatz plus 5 Prozent, bereinigter Gewinn je Aktie plus 11 Prozent, die dritte Prognoseanhebung in Folge. Doch die Aktie ist hoch bewertet, und der Heimatmarkt Nordamerika stagniert. Die große Coca-Cola Aktienanalyse: Zahlen, Prognose, Bewertung und alle Chancen und Risiken für die Coca-Cola-Aktie.
Coca-Cola Aktienanalyse
Wachstum aus Indien, China, Mexiko und Brasilien
Das Wachstum kommt aus den Schwellenländern: Indien, China, Mexiko und Brasilien trieben den Absatz, während er im größten Segment Nordamerika stagnierte. Die vergleichbare operative Marge stieg von 31,9 auf 32,9 Prozent. Für 2026 erwartet Coca-Cola nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent, ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von mindestens 11 Prozent – zuvor 9 bis 10 Prozent – und einen freien Cashflow von mindestens 13 Milliarden Dollar.
Our results this quarter demonstrate our system's sustained momentum.
Übersetzt: Die Ergebnisse des Quartals zeigten den anhaltenden Schwung des Coca-Cola-Systems.
Das große Bild
Der sichere Hafen hat seinen Preis
Wenn Technologieaktien schwanken, suchen Anleger Unternehmen mit stabilen Gewinnen. Kaum eines ist so verlässlich wie Coca-Cola.
Getränke werden in jeder Konjunkturphase gekauft, und Coca-Cola kann Preiserhöhungen weitgeben. Bernstein-Analyst Cristian Rios nannte das Quartal ein weiteres sauberes Übertreffen mit Prognoseanhebung, bleibt aber bei „Market-Perform“. Die Schweizer Großbank UBS weist darauf hin, dass die Aktie deutlich über ihrer historischen Bewertung gehandelt wird. Die Formulierung „mindestens“ in der Prognose mache das vierte Quartal zum eigentlichen Test.
Verlässlichkeit ist an der Börse viel wert – manchmal schon mehr, als sie kostet.
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Coca-Cola?
Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 0,91 Dollar. Der Absatz wuchs um 5 Prozent.
Was erwartet Coca-Cola für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent, ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von mindestens 11 Prozent und mindestens 13 Milliarden Dollar freien Cashflow.
Wann kommt die Prognose für 2027?
Coca-Cola will die Ziele für 2027 mit den Zahlen zum vierten Quartal vorlegen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.