Coca-Cola-Aktie: Dritte Prognoseanhebung in Folge, Absatz plus 5 Prozent – warum der Brausekonzern zum sicheren Hafen der Börse wird

Wie lief das dritte Quartal bei Coca-Cola?

Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 0,91 Dollar. Der Absatz wuchs um 5 Prozent.

Was erwartet Coca-Cola für 2026?

Ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent, ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von mindestens 11 Prozent und mindestens 13 Milliarden Dollar freien Cashflow.

Wann kommt die Prognose für 2027?

Coca-Cola will die Ziele für 2027 mit den Zahlen zum vierten Quartal vorlegen.