Eine Woche zuvor war die Coca-Cola-Aktie noch der Star des Dow Jones: An vier von fünf Tagen im Plus, am Freitag ein Rekordhoch bei 99,28 Dollar. In dieser Woche musste auch der Getränkekonzern Federn lassen. Die Coca-Cola-Aktie fiel vom Schlusskurs der Vorwoche bei 99,25 US-Dollar um 2,28 Prozent auf 96,99 Dollar. Und doch gehört sie zu den Dow Jones Gewinnern der Woche – denn der Dow Jones verlor im selben Zeitraum 8,02 Prozent. Unter den 30 Dow-Werten belegte Coca-Cola Platz fünf. Unsere Coca-Cola-Aktie Wochenanalyse erklärt, was dahintersteckt.
Coca-Cola-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Vom Rekordhoch in den Sturm – warum der Brausekonzern trotzdem glänzt
Coca-Cola-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Die Coca-Cola-Aktie startet am Rekordhoch in die Woche und verliert bis Freitag 2,28 Prozent auf 96,99 US-Dollar. Weil der Dow Jones zugleich um 8 Prozent einbricht, zählt Coca-Cola dennoch zu den fünf Dow Jones Gewinnern der Woche. Gewinnmitnahmen, Flucht in Qualität und die Rolle als Dividendenklassiker – die Hintergründe.
Coca-Cola-Aktie Wochenanalyse
Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau
Wer am Rekordhoch in eine Crash-Woche startet, hat viel zu verlieren. Die Coca-Cola-Aktie verlor dennoch nur einen Bruchteil dessen, was der Gesamtmarkt einbüßte.
Bis Mittwoch hielt sich das Papier mit einem Schlusskurs von 98,09 Dollar nahe an seinem Rekord. Am Donnerstag, dem schwärzesten Tag der Woche für den Dow, rutschte die Aktie rechnerisch auf rund 96 Dollar ab. Ein Teil der Anleger nutzte die hohen Kurse, um Gewinne mitzunehmen und Liquidität für Verluste an anderer Stelle oder für den Rekord-Börsengang von Anthropic zu schaffen. Am Freitag, als die Nasdaq um 5,28 Prozent einbrach, legte die Coca-Cola-Aktie wieder um 0,94 Prozent zu.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Coca-Cola-Aktie ein Wochengewinner bleibt
Ein Geschäft ohne KI-Risiko. Getränke werden in jeder Konjunkturphase gekauft. Coca-Cola verkauft seine Marken in mehr als 200 Ländern und lebt von der Preissetzungsmacht seiner Marken. Mit der Unsicherheit um KI-Investitionen, Chips und Software hat das Geschäft nichts zu tun.
Starke Zahlen als Fundament. Im dritten Quartal überzeugte Coca-Cola mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 Prozent. Die Aktie hat sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Drittel verteuert.
Ein Dividendenklassiker. Coca-Cola hat seine Dividende 64 Jahre in Folge erhöht. In einer Woche, in der Wachstumswerte zweistellig verloren, ist dieser Ruf ein Anker für vorsichtige Anleger.
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie
Wie hat sich die Coca-Cola-Aktie in der KW 47/2026 entwickelt?
Die Coca-Cola-Aktie (ISIN: US1912161007, Symbol: KO) fiel vom 13. bis 20. November 2026 um 2,28 Prozent auf 96,99 US-Dollar. Weil der Dow Jones 8,02 Prozent verlor, zählte sie dennoch zu den fünf Dow Jones Gewinnern der Woche.
Wo liegt das Rekordhoch der Coca-Cola-Aktie?
Am 13. November 2026 erreichte die Aktie ein Rekordhoch von 99,28 Dollar.
Warum gilt Coca-Cola als defensive Aktie?
Getränke werden in jeder Konjunkturphase gekauft, und Coca-Cola hat seine Dividende 64 Jahre in Folge erhöht.
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