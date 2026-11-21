Ein Geschäft ohne KI-Risiko. Getränke werden in jeder Konjunkturphase gekauft. Coca-Cola verkauft seine Marken in mehr als 200 Ländern und lebt von der Preissetzungsmacht seiner Marken. Mit der Unsicherheit um KI-Investitionen, Chips und Software hat das Geschäft nichts zu tun.

Starke Zahlen als Fundament. Im dritten Quartal überzeugte Coca-Cola mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 Prozent. Die Aktie hat sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Drittel verteuert.

Ein Dividendenklassiker. Coca-Cola hat seine Dividende 64 Jahre in Folge erhöht. In einer Woche, in der Wachstumswerte zweistellig verloren, ist dieser Ruf ein Anker für vorsichtige Anleger.