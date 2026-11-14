Coca-Cola-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Rekordhoch kurz vor der 100-Dollar-Marke – die Flucht in die Brause

Der Dividendenkönig. Mit 64 Dividendenerhöhungen in Folge ist Coca-Cola für viele Anleger ein Basisinvestment für unruhige Zeiten. Die verlässliche Ausschüttung gewinnt an Attraktivität, wenn die Kurse der Wachstumswerte schwanken.

Eine Serie von Rekorden. Die Coca-Cola-Aktie hat in diesem Jahr bereits mehr als zwei Dutzend Rekordschlusskurse verbucht und liegt seit Jahresbeginn fast 40 Prozent im Plus – für einen Konsumgüterkonzern eine außergewöhnliche Entwicklung.