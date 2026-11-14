Langweilig? Von wegen. Die Coca-Cola-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche und hat am Freitag Börsengeschichte geschrieben: Mit einem Tageshoch von 99,28 US-Dollar erreichte sie ein neues Rekordhoch, der Schlusskurs von 99,25 Dollar bedeutet ein Wochenplus von 3,75 Prozent. Damit belegt der Getränkekonzern Platz fünf der Dow Jones Wochengewinner – und steht nur noch einen Hauch unter der magischen Marke von 100 Dollar. Unsere Coca-Cola-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum Anleger in turbulenten Zeiten zur Brause greifen.
Coca-Cola-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Rekordhoch kurz vor der 100-Dollar-Marke – die Flucht in die Brause
Coca-Cola-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Plus von 3,75 Prozent auf 99,25 US-Dollar ist der Getränkekonzern der fünftgrößte Dow Jones Gewinner der Woche. An vier von fünf Tagen ging es aufwärts, am Freitag markierte die Aktie ein Rekordhoch. Warum Anleger in der KI-Krise auf den Dividendenkönig setzen – und was gegen weitere Gewinne spricht.
Coca-Cola-Aktie Wochenanalyse
Vier Gewinntage und ein Rekord zum Schluss
Die Kurve der Coca-Cola-Aktie verlief in dieser Woche so stetig wie das Geschäft des Konzerns. Nur ein Tag endete knapp im Minus.
Montag, +0,38 Prozent auf 96,03 Dollar: Ruhiger Start, während das Geld in die zuvor gefallenen KI-Werte floss.
Dienstag, +0,92 Prozent auf 96,91 Dollar: Am Tag des Inflationsschocks war Coca-Cola als sicherer Hafen gefragt.
Mittwoch, +0,68 Prozent auf 97,57 Dollar: Weiterer Anstieg trotz KI-Rally.
Donnerstag, -0,13 Prozent auf 97,44 Dollar: Kleine Atempause am Tag des Huang-Rücktritts.
Freitag, +1,86 Prozent auf 99,25 Dollar: Größter Dow-Gewinner des Tages und Rekordhoch bei 99,28 Dollar.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Coca-Cola-Aktie gerade jetzt glänzt
Die große Rotation. Der wichtigste Treiber war die Umschichtung an der Wall Street. Am Freitag verkauften Anleger Chipwerte wie Nvidia, AMD und Broadcom und kauften Konsumgüter, Energie und Zahlungsdienstleister. Getränke werden auch in unsicheren Zeiten gekauft – das macht Coca-Cola zum Musterbeispiel eines defensiven Werts. Die Inflationsdaten der Woche und die Aussicht auf eine Zinserhöhung der Fed verstärkten die Suche nach Sicherheit.
Starke Zahlen als Rückendeckung. Das Vertrauen ist fundamental unterlegt. Im dritten Quartal wuchs das weltweite Absatzvolumen um 5 Prozent, der organische Umsatz um 7 Prozent. Das Management hob die Prognose an und erwartet für 2026 nun ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von mindestens 11 Prozent sowie einen freien Cashflow von mindestens 13 Milliarden Dollar. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele angehoben, die Spanne reicht inzwischen von 89 bis 106 Dollar.
Der Dividendenkönig. Mit 64 Dividendenerhöhungen in Folge ist Coca-Cola für viele Anleger ein Basisinvestment für unruhige Zeiten. Die verlässliche Ausschüttung gewinnt an Attraktivität, wenn die Kurse der Wachstumswerte schwanken.
Eine Serie von Rekorden. Die Coca-Cola-Aktie hat in diesem Jahr bereits mehr als zwei Dutzend Rekordschlusskurse verbucht und liegt seit Jahresbeginn fast 40 Prozent im Plus – für einen Konsumgüterkonzern eine außergewöhnliche Entwicklung.
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie
Wie stark ist die Coca-Cola-Aktie in der KW 46/2026 gestiegen?
Die Coca-Cola-Aktie stieg vom 6. bis 13. November 2026 um 3,75 Prozent auf 99,25 US-Dollar und belegte Platz fünf der Dow Jones Wochengewinner.
Hat die Coca-Cola-Aktie ein Rekordhoch erreicht?
Ja, am 13. November 2026 erreichte die Aktie im Handelsverlauf mit 99,28 Dollar ein neues Rekordhoch.
Warum steigt die Coca-Cola-Aktie?
Anleger schichten aus Technologiewerten in defensive Aktien um. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Prognose und die verlässliche Dividende stützen die Aktie.
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