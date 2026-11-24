Die CoBu Invest Bond 2026–2030 (ISIN DE000A46Z8W3) lockt mit 7,5 Prozent Zinsen pro Jahr, mehr als dem Doppelten der zehnjährigen Bundesanleihe mit rund 3,26 Prozent (24.11.2026). Der entscheidende Satz steht aber im Kleingedruckten: Die Papiere sind laut Emittentin nachrangige Schuldverschreibungen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre. Für Anleger kann das bedeuten, dass Zahlungsansprüche schon vor einer Insolvenz nicht durchsetzbar sind.
CoBu Invest Bond 2026–2030: 7,5 Prozent Zinsen, nachrangig, bis zu 8 Millionen Euro – was bedeutet die Durchsetzungssperre für Anleger?
Die CoBu Invest Bond 2026–2030 bietet 7,5 Prozent Kupon und optional einen Bonus, ist nachrangig mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre und investiert in Gewerbeimmobilien. Die Bundesanleihe rentiert bei rund 3,26 Prozent. Was hinter dem Zins steckt und welche Angaben fehlen.
Die CoBu Invest Bond 2026–2030 wird von der COBU Neustadt Immobilienverwaltung GmbH (Stade, mit Niederlassung in Berlin) angeboten. Das Unternehmen verwaltet, kauft und verkauft Gewerbeimmobilien und bietet Anlegern laut eigener Darstellung den Zugang über Tokenisierung, also digitale Wertpapiere. Die Emittentin kennzeichnet ihre Seite als Werbemitteilung. Dieser Artikel ist weder Zeichnungsaufforderung noch Anlageberatung; maßgeblich sind allein die Angebotsunterlagen der Emittentin.
Die Eckdaten
Was bietet die CoBu Invest Bond 2026–2030?
|Merkmal
|Angabe
|ISIN
|DE000A46Z8W3
|Kupon
|7,5 % p. a., jährlich, ggf. zusätzlich Bonus
|Laufzeit
|2026 bis 2030
|Stückelung
|100 Euro
|Volumen
|bis zu 8 Mio. Euro
|Rang
|nachrangig, mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre
|Rating
|keines bekannt
|Handel
|kein Börsenhandel angegeben; Token-Sekundärmarkt erwähnt
Angaben der Emittentin beziehungsweise aus Marktübersichten; Anleihebedingungen nicht geprüft. Genaues Laufzeitende und Zinstermin nicht bestätigt.
Quelle: COBU Neustadt Immobilienverwaltung GmbH, Marktdaten
Was ist eine nachrangige Anleihe mit Durchsetzungssperre?
Bei einer nachrangigen Anleihe werden Anleger im Insolvenzfall erst nach allen vorrangigen Gläubigern bedient, oft bleibt dann wenig oder nichts. Eine vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre geht weiter: Sie kann verhindern, dass Anleger ihre Ansprüche bereits vor dem Insolvenzverfahren einfordern können, etwa wenn das Unternehmen in eine Krise gerät. Der Zins ist damit die Gegenleistung für ein erhöhtes Risiko bis hin zum Totalverlust. Wie die Sperre im Detail ausgestaltet ist, regeln die Anleihebedingungen.
Die Redaktion hat auf der Emittentenseite weder einen gebilligten Wertpapierprospekt noch ein Vermögensanlagen-Informationsblatt gefunden; es wird lediglich auf Angebotsunterlagen und Risikohinweise verwiesen. Auch Kennzahlen wie Eigenkapital, Umsatz oder Jahresergebnis, Angaben zum Handelsplatz und frühere Anleihen der Emittentin liegen nicht vor.
Wie weit liegt die CoBu Invest Bond über der Bundesanleihe?
Mit 7,5 Prozent liegt der Kupon rund 424 Basispunkte über der zehnjährigen Bundesanleihe (3,26 Prozent) und rund 448 Basispunkte über der dreijährigen (3,02 Prozent), gemessen an Marktdaten vom 24.11.2026 ohne Uhrzeit (eigene Rechnung). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Weil der Bonus an Bedingungen geknüpft sein kann, die der Redaktion nicht vorliegen, ist die tatsächliche Rendite nicht bestimmbar.
Worauf sollten Anleger bei nachrangigen Immobilienanleihen achten?
Wichtig sind der genaue Wortlaut der Anleihebedingungen, ein gebilligter Prospekt oder ein Informationsblatt, die Bilanzen der Emittentin, Besicherung und Rang sowie die Frage, ob die Papiere handelbar sind. Auch das Verhältnis zwischen Zins und Risiko zählt: Je höher der Zins im Vergleich zur Bundesanleihe, desto größer das vom Markt unterstellte Ausfallrisiko.
Häufige Fragen zur CoBu Invest Bond 2026–2030
Wie hoch ist der Zins der CoBu Invest Bond? 7,5 Prozent pro Jahr, gegebenenfalls zuzüglich eines Bonus, dessen Bedingungen der Redaktion nicht vorliegen.
Ist die CoBu Invest Bond sicher? Nein. Sie ist nachrangig, besitzt eine Durchsetzungssperre und trägt das Risiko eines Totalverlusts.
Kann ich die Anleihe jederzeit verkaufen? Ein Börsenhandel ist nicht angegeben; erwähnt wird ein Sekundärmarkt für Token. Eine jederzeitige Verkäuflichkeit ist nicht gesichert.
Wo finde ich die Bedingungen? In den Angebotsunterlagen der Emittentin.
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