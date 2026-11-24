Bei einer nachrangigen Anleihe werden Anleger im Insolvenzfall erst nach allen vorrangigen Gläubigern bedient, oft bleibt dann wenig oder nichts. Eine vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre geht weiter: Sie kann verhindern, dass Anleger ihre Ansprüche bereits vor dem Insolvenzverfahren einfordern können, etwa wenn das Unternehmen in eine Krise gerät. Der Zins ist damit die Gegenleistung für ein erhöhtes Risiko bis hin zum Totalverlust. Wie die Sperre im Detail ausgestaltet ist, regeln die Anleihebedingungen.