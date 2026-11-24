Die Mitteilung ist knapp gehalten. Clariant führt die Gespräche demnach in Partnerschaft mit CD&R. Zu Kaufpreis, Finanzierung, Beteiligungsverhältnissen oder Zeitplan macht der Konzern keine Angaben. Er betont, dass es keine Gewissheit gebe, ob eine Transaktion vereinbart oder abgeschlossen wird, und auch nicht, zu welchen Bedingungen. Weitere Informationen kündigt Clariant an: „A further announcement will be made if and when appropriate.“

Die Meldung ging am Montag, 23. November 2026, am späten Abend mitteleuropäischer Zeit über den Ticker, also nach Handelsschluss in Zürich. Eine Kursreaktion der Clariant-Aktie auf die Bestätigung liegt in den ausgewerteten Quellen nicht vor.