Die Clariant-Aktie (Xetra-Kürzel CLRN, ISIN CH0012142631) rückt in den Fokus: Der Schweizer Spezialchemiekonzern hat am Montagabend per Ad-hoc-Mitteilung bestätigt, mit dem Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) Gespräche über eine mögliche Übernahme des US-Konzerns Ashland zu führen. Ob daraus ein Deal wird, ist offen.
Clariant-Aktie: Gespräche über Ashland-Übernahme bestätigt – ob der Deal kommt, ist offen
Clariant bestätigt per Ad-hoc-Mitteilung Gespräche über eine Übernahme des US-Spezialchemiekonzerns Ashland gemeinsam mit dem Finanzinvestor CD&R. Ashland ist an der Börse rund 3,3 Milliarden US-Dollar wert; Preis und Struktur sind offen.
Der Hinweis auf die Gespräche war zuvor durch Medienberichte aufgekommen. Clariant nahm die Marktspekulation daraufhin zur Kenntnis und bestätigte die Verhandlungen.
Was hat Clariant konkret mitgeteilt?
Die Mitteilung ist knapp gehalten. Clariant führt die Gespräche demnach in Partnerschaft mit CD&R. Zu Kaufpreis, Finanzierung, Beteiligungsverhältnissen oder Zeitplan macht der Konzern keine Angaben. Er betont, dass es keine Gewissheit gebe, ob eine Transaktion vereinbart oder abgeschlossen wird, und auch nicht, zu welchen Bedingungen. Weitere Informationen kündigt Clariant an: „A further announcement will be made if and when appropriate.“
Die Meldung ging am Montag, 23. November 2026, am späten Abend mitteleuropäischer Zeit über den Ticker, also nach Handelsschluss in Zürich. Eine Kursreaktion der Clariant-Aktie auf die Bestätigung liegt in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Was ist über Ashland bekannt?
Ashland stellt Zusatzstoffe und Spezialchemikalien her, unter anderem für Pharma, Bau und Körperpflege. Der Börsenwert liegt laut Reuters bei rund 3,32 Milliarden US-Dollar (LSEG-Daten), dpa-AFX nennt rund 3,2 Milliarden Dollar. Nach Reuters-Angaben wurde Ashland nach Druck von Aktivisten, die das Unternehmen für unterbewertet halten, bereits als möglicher Verkaufskandidat geprüft. Im nachbörslichen US-Handel legte die Ashland-Aktie nach der Meldung um etwa 1 Prozent zu.
Bloomberg hatte am Sonntag berichtet, Clariant und CD&R verhandelten über einen reinen Barkauf. Diese Darstellung stammt aus dem Medienbericht und wurde von Clariant nicht im Detail bestätigt.
Warum ist die Clariant-Aktie jetzt interessant?
Clariant beschäftigte Ende 2025 rund 10.300 Menschen und ist in den Geschäftsbereichen Care Chemicals, Catalysts sowie Adsorbents & Additives aktiv. Der Umsatz lag 2025 bei 3,915 Milliarden Franken, im dritten Quartal 2026 wuchs er in Lokalwährungen um 5,6 Prozent auf 968,8 Millionen Franken. Ashland wäre mit seinem Börsenwert von gut 3 Milliarden Dollar ein Zukauf in relevanter Größenordnung; Details zur Struktur nennt Clariant nicht.
Zuletzt schloss die Clariant-Aktie am Montag an der Schweizer Börse laut RTTNews 0,58 Prozent tiefer bei 10,25 Franken. Das war vor der Veröffentlichung der Bestätigung.
Welche Fragen bleiben offen?
Für Anleger der Clariant-Aktie zählt nun, ob und wann das Unternehmen die angekündigte weitere Mitteilung veröffentlicht. Bis dahin handelt es sich um Verhandlungen ohne vereinbarte Bedingungen. Dieser Beitrag ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
FAQ zur Clariant-Aktie
Was hat Clariant bestätigt? Der Konzern führt gemeinsam mit CD&R Gespräche über eine mögliche Übernahme von Ashland. Ein Abschluss ist nicht sicher.
Wie groß ist Ashland? Der Börsenwert beträgt laut Reuters rund 3,32 Milliarden US-Dollar.
Wie lautet das Kürzel der Clariant-Aktie? An der Xetra wird sie unter CLRN geführt, die ISIN lautet CH0012142631.
Gibt es schon einen Preis? Nein, weder Clariant noch die ausgewerteten Quellen nennen einen Kaufpreis.
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