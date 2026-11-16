Clariant-Aktie: Barclays-Analystin Katie Richards stuft auf „Equal Weight“ ab – Kursziel 11,50 Franken
aktiencheck.de Redaktion3 Min.
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
Clariant AG (CLN): Halten, Kursziel 11,50 CHF.
Quelle
Empfehlung von Barclays (Analystin Katie Richards) vom 16.11.2026, 07:53 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
16.11.2026, 09:37 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 09:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Barclays nimmt die Kaufempfehlung für Clariant zurück: Analystin Katie Richards senkt das Votum von „Overweight“ auf „Equal Weight“, das Kursziel liegt bei 11,50 Franken – nur gut 4 Prozent über dem letzten Kurs. Ihre Sorge: Die Volumenentwicklung in der Chemie dürfte ihren Höhepunkt hinter sich haben.
Steckbrief
Unternehmen
Clariant AG
Handelssymbol
CLN (SIX Swiss Exchange)
ISIN
CH0012142631
Analystin
Katie Richards
Bank
Barclays
Rating
Equal Weight (zuvor Overweight)
Kursziel
11,50 CHF
Stand: 13.11.2026, Letzter Kurs an der SIX vom 13.11.2026 laut cash.ch
Gegenwind für die Clariant-Aktie zum Wochenstart: Barclays-Analystin Katie Richards stuft den Schweizer Spezialchemiekonzern von „Overweight“ auf „Equal Weight“ ab. Das Kursziel für die Clariant-Aktie setzt Barclays auf 11,50 Franken. Gemessen am letzten Kurs von 11,04 Franken an der SIX vom Freitag bleibt damit nur noch ein Kurspotenzial von rund 4,2 Prozent.
Die Reaktion folgte prompt: Laut dpa-AFX büßte die Clariant-Aktie vorbörslich mehr als anderthalb Prozent ein. Auch cash.ch zählte Clariant am Montagmorgen zu den Titeln, die vor Handelsbeginn „den Kopf hängen“ ließen.
Die Begründung
Warum Barclays bei Clariant auf die Bremse tritt
Die Abstufung der Clariant-Aktie ist Teil einer Neubewertung des europäischen Chemiesektors durch Barclays nach der jüngsten Berichtssaison. Die Kernargumente laut cash.ch und dpa-AFX:
01
Volumen-Höhepunkt überschritten
Die Volumenentwicklung in der Chemieindustrie dürfte laut Barclays ihren Höhepunkt im zurückliegenden Quartal durchschritten haben – ein Belastungsfaktor für volumenabhängige Spezialchemiker wie Clariant.
02
Gemischte Berichtssaison
Die Berichtssaison der Chemiebranche fiel laut Barclays gemischt aus: Die Preise hielten sich, die Absatzvolumina nahmen dagegen ab.
03
Stock-Picking statt Branchenwette
In diesem Umfeld setzt Barclays auf gezielte Einzelwerte und schichtet die Empfehlungen innerhalb des Sektors um.
Das bisherige Kursziel von Barclays für die Clariant-Aktie nennen die vorliegenden Meldungen nicht. Bestätigt sind die neue Einstufung „Equal Weight“, die alte Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 11,50 Franken.
Barclays zur Clariant-Aktie: alt vs. neu
Angabe
Bisher
Neu
Rating
Overweight
Equal Weight
Kursziel
nicht genannt
11,50 CHF
Abstand zum Kurs
–
+4,2 %
Quelle: cash.ch, Newsquawk, dpa-AFX, boerse-social.com; Abstand: eigene Berechnung zum Kurs von 11,04 CHF
Sektor-Umbau bei Barclays
Clariant runter, Wacker Chemie und Solvay hoch
Die Abstufung der Clariant-Aktie kommt nicht allein. Am selben Morgen stufte Katie Richards den Münchner Konkurrenten Wacker Chemie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und bestätigte dort ein Kursziel von 99 Euro. Den belgischen Chemiekonzern Solvay hob Barclays von „Underweight“ auf „Equal Weight“ und das Kursziel von 20 auf 24 Euro.
Die Botschaft ist klar: Barclays verschiebt seine Präferenzen innerhalb der europäischen Chemie. Während die Bank bei Wacker Chemie niedrige Erwartungen für 2027 und Chancen im Polysilizium sieht, rechnet sie bei Clariant mit weniger Rückenwind aus der Volumenentwicklung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays, Analystin Katie Richards. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 07:53 Uhr MEZ (dpa-AFX, via onvista), bestätigt durch Newsquawk (07:52 Uhr UTC) und cash.ch (08:15 Uhr MEZ). Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 11,50 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: publicresearch.barclays.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: Barclays (Analystin Katie Richards).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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