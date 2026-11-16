Clariant-Aktie: Barclays-Analystin Katie Richards stuft auf „Equal Weight“ ab – Kursziel 11,50 Franken

Gegenwind für die Clariant-Aktie zum Wochenstart: Barclays-Analystin Katie Richards stuft den Schweizer Spezialchemiekonzern von „Overweight“ auf „Equal Weight“ ab. Das Kursziel für die Clariant-Aktie setzt Barclays auf 11,50 Franken. Gemessen am letzten Kurs von 11,04 Franken an der SIX vom Freitag bleibt damit nur noch ein Kurspotenzial von rund 4,2 Prozent.

Die Reaktion folgte prompt: Laut dpa-AFX büßte die Clariant-Aktie vorbörslich mehr als anderthalb Prozent ein. Auch cash.ch zählte Clariant am Montagmorgen zu den Titeln, die vor Handelsbeginn „den Kopf hängen“ ließen.