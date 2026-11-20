Ein Buchungsfehler mit Folgen: Die Citigroup-Aktie (Kürzel C, ISIN US1729674242) rückt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Donnerstag in den Fokus. Demnach hat die US-Großbank die risikogewichteten Aktiva (RWA) einer europäischen Handelseinheit um rund 35 Milliarden Dollar unterschätzt, weil Geschäfte falsch erfasst wurden.
Citigroup-Aktie: Risikoaktiva um 35 Milliarden Dollar unterschätzt - der Buchungsfehler in Europa
Citigroup hat laut Reuters die risikogewichteten Aktiva einer europäischen Handelstochter um rund 35 Milliarden Dollar unterschätzt. Die Bank spricht von einem behobenen internen Modellproblem und nachgeschossenem Kapital.
Für die Citigroup-Aktie ist die Meldung heikel, weil die Bank seit 2020 unter Auflagen der US-Aufseher steht und eigentlich auf deren Aufhebung hinarbeitet.
Was ist bei der Citigroup passiert?
Laut Reuters, die sich auf mit dem Vorgang vertraute Personen beruft, wurden einige Geschäfte bei einer europäischen Handelstochter der Bank falsch erfasst. Für diese Geschäfte kam ein internes Modell mit eigenen statistischen Annahmen zum Einsatz, das die Aufseher für diese Geschäftsarten nicht genehmigt hatten. Wären die Positionen mit einem Standardmodell bewertet worden, wären die risikogewichteten Aktiva deutlich höher ausgefallen. Reuters spricht von einer Unterschätzung um rund 35 Milliarden Dollar. In Quellenangaben ist auch von einer britischen Wertpapiereinheit die Rede; die genaue Gesellschaft nennt der Bericht nicht.
Wie reagiert die Citigroup?
Die Bank bezeichnet den Vorgang als ein internes Kapitalmodellierungsproblem. Sie habe es im Sommer erkannt und behoben, erklärte Citi laut Reuters. Die Tochtergesellschaft habe die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen jederzeit eingehalten, Holdinggesellschaft und die wichtigste operative Bank seien nicht betroffen gewesen. Zudem habe Citi Abhilfemaßnahmen abgeschlossen und der Tochter Kapital zugeführt, um deren Puffer sofort wieder aufzufüllen.
Warum ist die Meldung für die Citigroup-Aktie wichtig?
Die Citigroup steht seit 2020 unter Auflagen der US-Notenbank Fed und der Bankenaufsicht OCC, nachdem Mängel bei Risikomanagement und Datenqualität festgestellt worden waren. 2024 verhängten die Behörden laut Reuters Strafen von 400 Millionen und 136 Millionen Dollar. Im Sommer habe die Bank vorgehabt, noch in diesem Jahr Unterlagen zur Aufhebung der Beschränkungen einzureichen. Reuters wertet die neue Enthüllung deshalb als Rückschlag für Konzernchefin Jane Fraser. Analysten argumentieren zugleich generell, ein Ende der Auflagen würde die Citigroup-Aktie stützen.
Was bedeutet das für Anleger?
Die Zahl von 35 Milliarden Dollar wirkt groß, macht aber nach Reuters-Rechnung nur etwa 2,7 Prozent der gesamten risikogewichteten Aktiva aus. Entscheidend dürfte sein, wie die Aufseher den Vorgang bewerten und ob er den Zeitplan für das Ende der Auflagen verschiebt. Das ist eine offene Frage, keine Prognose. Anleger der Citigroup-Aktie können in den kommenden Wochen auf Stellungnahmen der Bank und der Behörden achten.
FAQ: Citigroup-Aktie und der Buchungsfehler
Wie viel wurde unterschätzt? Laut Reuters rund 35 Milliarden Dollar risikogewichtete Aktiva bei einer europäischen Handelseinheit.
Wie lautet das Kürzel der Citigroup-Aktie? Die Aktie notiert an der NYSE unter C, die ISIN lautet US1729674242.
War die Tochter unterkapitalisiert? Nach Citi-Angaben hielt sie die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen stets ein; Kapital wurde zur Wiederauffüllung der Puffer zugeführt.
Wann wurde der Fehler entdeckt? Citi sagt, es habe das Problem im Sommer erkannt und gelöst; ein genaues Datum nennt Reuters nicht.
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