Die Erträge stiegen um knapp 8 Prozent auf 23,85 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag bei 5,2 Milliarden Dollar oder 2,85 Dollar je Aktie, nach 3,8 Milliarden und 1,86 Dollar im Vorjahr. Der Vergleich ist allerdings verzerrt, weil das Vorjahresquartal durch eine Abschreibung auf die mexikanische Tochter Banamex belastet war.

Stärkste Sparten waren das Dienstleistungsgeschäft rund um den Zahlungsverkehr für Unternehmen mit 6,6 Milliarden Dollar und die Vermögensverwaltung mit 3,3 Milliarden Dollar, beide mit einem Plus von 15 Prozent. Handel und Investmentbanking wuchsen jeweils um 6 Prozent. Auf der Stelle trat das US-Kreditkartengeschäft: unveränderte Erträge von 4,7 Milliarden Dollar, der Gewinn dort sank um 8 Prozent.