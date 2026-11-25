Jahrelang war Citigroup das Sorgenkind unter den amerikanischen Großbanken: zu kompliziert, zu teuer, zu wenig rentabel. Vorstandschefin Jane Fraser hat den Konzern umgebaut, und das dritte Quartal 2026 liefert ihr Argumente. Die Erträge erreichten den höchsten Wert in einem dritten Quartal seit zehn Jahren. Trotzdem stellten Beobachter nach der Zahlenvorlage eine unbequeme Frage. Die Citigroup Aktie hängt an einer Kennzahl, die im Jahresverlauf nicht gestiegen, sondern gesunken ist.
Citigroup Aktie: Bestes drittes Quartal seit zehn Jahren – warum bleibt die Bank bei ihrem wichtigsten Ziel so vorsichtig?
Citigroup übertrifft die Erwartungen und meldet die höchsten Erträge in einem dritten Quartal seit einem Jahrzehnt. Doch die Eigenkapitalrendite ist im Jahresverlauf gesunken. Was das für die Citigroup Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung wachsen um 15 Prozent
Die Erträge stiegen um knapp 8 Prozent auf 23,85 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag bei 5,2 Milliarden Dollar oder 2,85 Dollar je Aktie, nach 3,8 Milliarden und 1,86 Dollar im Vorjahr. Der Vergleich ist allerdings verzerrt, weil das Vorjahresquartal durch eine Abschreibung auf die mexikanische Tochter Banamex belastet war.
Stärkste Sparten waren das Dienstleistungsgeschäft rund um den Zahlungsverkehr für Unternehmen mit 6,6 Milliarden Dollar und die Vermögensverwaltung mit 3,3 Milliarden Dollar, beide mit einem Plus von 15 Prozent. Handel und Investmentbanking wuchsen jeweils um 6 Prozent. Auf der Stelle trat das US-Kreditkartengeschäft: unveränderte Erträge von 4,7 Milliarden Dollar, der Gewinn dort sank um 8 Prozent.
Die offene Frage
Die Rendite sinkt im Jahresverlauf
Die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag im dritten Quartal bei 11,5 Prozent. Im ersten Quartal waren es 13,1 Prozent, im zweiten 13,0 Prozent. Das Management erklärte, es werde sein Ziel für 2026 von 10 bis 11 Prozent übertreffen und im Gesamtjahr über 11 Prozent landen. Nach neun Monaten steht die Kennzahl aber bereits bei 12,6 Prozent. Manche Beobachter schlossen daraus, die Prognose deute auf ein schwächeres Schlussquartal hin, auch weil die Bank Investitionen und Abfindungen vorgezogen hat.
Mittelfristig peilt Citigroup 11 bis 13 Prozent an, langfristig 14 bis 15 Prozent. Zum Vergleich: Wettbewerber wie JPMorgan liegen deutlich darüber. Beim Umbau kommt der Konzern voran. Der Anteil an Banamex ist nach dem Verkauf weiterer Aktien auf 51 Prozent gesunken.
Citigroup ist nicht mehr das Problemkind der Wall Street, aber noch kein Musterschüler. Die Citigroup Aktie lebt von der Lücke dazwischen und davon, dass sie sich weiter schließt.
Häufige Fragen zur Citigroup Aktie
Wie hat Citigroup im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Die Erträge stiegen um 8 Prozent auf 23,85 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 2,85 Dollar.
Welche Renditeziele hat Citigroup?
Für 2026 will die Bank ihr Ziel von 10 bis 11 Prozent übertreffen. Mittelfristig sind 11 bis 13 Prozent geplant, langfristig 14 bis 15 Prozent.
Was passiert mit Banamex?
Citigroup hat weitere Anteile an der mexikanischen Tochter verkauft und hält noch 51 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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