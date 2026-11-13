Cisco Quartalszahlen: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren, KI-Ziel auf 9 Milliarden Dollar – doch die Aktie tritt auf der Stelle

Umsatz im ersten Quartal, 24 Prozent mehr als im Vorjahr, erwartet 18,1 Mrd. Dollar 18,5 Mrd. $

Bereinigter Gewinn je Aktie, 40 Prozent mehr als im Vorjahr, erwartet 1,33 Dollar 1,40 $

Erwarteter KI-Umsatz mit Hyperscalern im Geschäftsjahr 2027, bisher 7,5 Mrd. Dollar 9 Mrd. $