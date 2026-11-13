Es ist das beste Quartal seit mehr als 15 Jahren. Cisco, jahrzehntelang als behäbiger Dividendenwert abgestempelt, wächst plötzlich wie ein Technologie-Aufsteiger: Der Umsatz legte im ersten Geschäftsquartal um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar zu, der bereinigte Gewinn je Aktie um 40 Prozent. Der Konzern hebt die Jahresprognose kräftig an und verdoppelt seine KI-Erwartungen. Und doch: Nachdem die Aktie den regulären Handel am Donnerstag mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 102,01 Dollar beendet hatte, notierte sie nach Vorlage der Cisco Quartalszahlen nachbörslich nur rund 0,3 Prozent tiefer. Die Börse zuckt mit den Schultern – und dafür gibt es Gründe.
Cisco Quartalszahlen: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren, KI-Ziel auf 9 Milliarden Dollar – doch die Aktie tritt auf der Stelle
Die Cisco Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen auf ganzer Linie: 18,5 Milliarden Dollar Umsatz, 24 Prozent Wachstum, eine Rekordmarge und eine deutlich angehobene Jahresprognose. Das KI-Geschäft mit den großen Cloud-Konzernen soll sich mehr als verdoppeln. Trotzdem bewegt sich die Aktie nachbörslich kaum. Warum der Netzwerkriese trotz Rekordzahlen an der Börse nicht abhebt – und was Anleger über Margen, Speicherkosten und Bewertung wissen sollten.
CSCOCSCO
Cisco Quartalszahlen
Rekord auf Rekord: alle Zielwerte übertroffen
Gemessen an den Erwartungen der Analysten lassen die Cisco Zahlen wenig Raum für Kritik.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 24. Oktober endete, steigerte Cisco den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 18,1 Milliarden Dollar gerechnet, Cisco selbst höchstens 18,2 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 40 Prozent auf 1,40 Dollar, erwartet waren 1,33 Dollar. Nach den strengeren Bilanzregeln GAAP stieg der Gewinn je Aktie sogar um 58 Prozent auf 1,14 Dollar, der Nettogewinn auf 4,6 Milliarden Dollar. Umsatz, bereinigte operative Marge und Gewinn je Aktie lagen damit sämtlich über dem oberen Ende der eigenen Prognose.
In Q1, we delivered the strongest revenue and non-GAAP earnings per share growth rates for Cisco in over 15 years.
Übersetzt: Im ersten Quartal habe Cisco die stärksten Wachstumsraten bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie seit mehr als 15 Jahren erzielt.
Getragen wird das Wachstum vom Kerngeschäft. Der Produktumsatz stieg um 32 Prozent, die Netzwerksparte – Switches, Router und optische Verbindungstechnik – sogar um 43 Prozent. Das Plus ist breit verteilt: In Amerika wuchs Cisco um 28 Prozent, in Europa, Nahost und Afrika um 18 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum um 21 Prozent.
Cisco Umsatzwachstum im ersten Quartal nach Bereichen
Prozent
Quelle: Cisco, Quartalsbericht vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum zum Vorjahr
|Networking
|43
|Produkte gesamt
|32
|Amerika
|28
|Asien-Pazifik, Japan, China
|21
|Europa, Nahost, Afrika
|18
|Services
|1
Der KI-Motor
Die Hyperscaler bestellen im großen Stil
Die eigentliche Geschichte hinter den Cisco Quartalszahlen heißt künstliche Intelligenz. Cisco hebt die Erwartung für den KI-Infrastruktur-Umsatz mit den großen Cloud-Konzernen, den sogenannten Hyperscalern, für das laufende Geschäftsjahr von 7,5 auf 9 Milliarden Dollar an – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Grundlage dafür sind Bestellungen: Im Geschäftsjahr 2026 hatte Cisco KI-Aufträge von Hyperscalern über 9,3 Milliarden Dollar verbucht, etwa das Viereinhalbfache des Vorjahres. Geschäfte mit spezialisierten KI-Clouds, den Neoclouds, sind in dem 9-Milliarden-Ziel laut Robbins nicht einmal enthalten.
Bemerkenswert: Der Boom beschränkt sich nicht auf die Cloud-Riesen. Die Produktaufträge insgesamt stiegen um 21 Prozent, nach 13 Prozent im Vorjahr. Selbst ohne Hyperscaler lag das Auftragsplus bei 14 Prozent. Laut Cisco wuchsen die Aufträge in allen Regionen und Kundengruppen zweistellig. Robbins spricht von einem mehrjährigen „Netzwerk-Superzyklus“, in dem Cisco erst am Anfang stehe.
Der Ausblick
Prognose angehoben: 75 Milliarden Dollar Jahresumsatz
Für das Gesamtjahr erwartet Cisco nun einen Umsatz von 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar, nach bisher 72,2 bis 73,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 73 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 5,47 bis 5,53 Dollar erreichen, statt bisher 5,05 bis 5,11 Dollar. Für das laufende zweite Quartal stellt Cisco 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar Umsatz und 1,34 bis 1,36 Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht. Der Konsens lag laut LSEG bei 17,88 Milliarden Dollar und 1,23 Dollar.
Investigativ
Warum die Börse trotzdem nicht jubelt
Wer die Cisco Zahlen genauer liest, findet drei Gründe für die verhaltene Reaktion.
Erstens die Margen. Die bereinigte Bruttomarge sank binnen eines Jahres von 68,1 auf 65,6 Prozent. Im Produktgeschäft fiel sie um 3,5 Prozentpunkte. Finanzchef Mark Patterson nennt als Gründe den höheren Anteil an Hardware und gestiegene Kosten für Speicherchips, die Cisco nur teilweise über Preiserhöhungen weitergeben kann. Für das Gesamtjahr erwartet er eine Bruttomarge knapp unter 65 Prozent. Dass die operative Marge trotzdem auf ein Rekordniveau stieg, liegt an strenger Kostenkontrolle: Die Betriebsausgaben wuchsen deutlich langsamer als der Umsatz.
Zweitens die Qualität des Wachstums. Das Servicegeschäft mit Wartung und Software-Abonnements, lange als stabiler Gewinnbringer geschätzt, wuchs nur um 1 Prozent. Die wiederkehrenden Jahresumsätze stiegen um 4 Prozent auf 32,7 Milliarden Dollar, der vertraglich gesicherte Auftragsbestand um 8 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar. Das Wachstum hängt damit stärker als früher am zyklischeren Hardwaregeschäft.
Drittens die Erwartungen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 35 Prozent zugelegt, während die Nasdaq nur etwa 9 Prozent gewann. Viel Gutes war also schon eingepreist. Nach eigener Überschlagsrechnung wird die Aktie beim aktuellen Kurs mit etwa dem 18,5-Fachen des für dieses Geschäftsjahr erwarteten bereinigten Gewinns bewertet. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Quartal kaufte Cisco eigene Aktien zu durchschnittlich 112,38 Dollar zurück – rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Für Aktionäre
3,7 Milliarden Dollar zurück an die Anteilseigner
An der Aktionärsfreundlichkeit ändert der Wandel zum Wachstumswert nichts. Im ersten Quartal schüttete Cisco 3,7 Milliarden Dollar aus – 1,7 Milliarden Dollar als Dividende und 2,0 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe, zusammen rund 95 Prozent des freien Cashflows. Für das laufende Quartal erklärte der Konzern erneut eine Dividende von 0,42 Dollar je Aktie, zahlbar am 20. Januar 2027. Auf das Jahr gerechnet entspricht das nach eigener Rechnung einer Dividendenrendite von etwa 1,7 Prozent. Der operative Cashflow stieg um 36 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar, Ende Oktober lagen 15,8 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und Anlagen in der Kasse.
Die Analysten
Hohe Erwartungen schon vor den Zahlen
Einige Häuser hatten vor den Zahlen mehr erwartet als der Durchschnitt. Morgan Stanley rechnete mit einem Umsatz von 18,3 bis 18,4 Milliarden Dollar und einer Anhebung des KI-Ziels auf 8 Milliarden Dollar – beides hat Cisco übertroffen. Die Bank of America bestätigte vor den Zahlen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 150 Dollar. Die DZ Bank sah den fairen Wert im August dagegen bei 124 Dollar und stufte die Aktie mit „Halten“ ein. Neue Einschätzungen nach den Cisco Quartalszahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Die Cisco-Aktie auf einen Blick
Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO, ISIN US17275R1023, WKN 878841) – Schlusskurs 102,01 Dollar (+1,24 Prozent), nachbörslich rund –0,33 Prozent am 12. November 2026
Q1 GJ 2027: Umsatz 18,5 Mrd. Dollar (+24 Prozent), erwartet 18,1 Mrd. Dollar
Bereinigter Gewinn je Aktie: 1,40 Dollar (+40 Prozent), erwartet 1,33 Dollar; GAAP: 1,14 Dollar
Operative Marge: 30,2 Prozent (GAAP), 37,8 Prozent (bereinigt, Rekord)
Bereinigte Bruttomarge: 65,6 Prozent (Vorjahr 68,1 Prozent)
Produktaufträge: +21 Prozent, ohne Hyperscaler +14 Prozent
Prognose Q2: Umsatz 18,0 bis 18,2 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 1,34 bis 1,36 Dollar
Prognose GJ 2027: Umsatz 74,8 bis 75,8 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 5,47 bis 5,53 Dollar
KI-Umsatz mit Hyperscalern GJ 2027: 9 Mrd. Dollar erwartet
Quartalsdividende: 0,42 Dollar
Häufige Fragen zu den Cisco Quartalszahlen
Wie fielen die Cisco Quartalszahlen aus?
Cisco steigerte den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 40 Prozent auf 1,40 Dollar. Analysten hatten 18,1 Milliarden Dollar Umsatz und 1,33 Dollar Gewinn je Aktie erwartet.
Warum reagiert die Cisco-Aktie kaum auf die starken Zahlen?
Die Aktie war bereits um rund 35 Prozent seit Jahresbeginn gestiegen. Zudem sinkt die Bruttomarge wegen des höheren Hardwareanteils und steigender Speicherkosten, und das Servicegeschäft wächst kaum.
Was erwartet Cisco für das Geschäftsjahr 2027?
Cisco rechnet mit einem Umsatz von 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,47 bis 5,53 Dollar. Der KI-Umsatz mit Hyperscalern soll 9 Milliarden Dollar erreichen.
Wie hoch ist die Dividende von Cisco?
Cisco zahlt eine Quartalsdividende von 0,42 Dollar je Aktie. Die nächste Zahlung erfolgt am 20. Januar 2027.
Welches US-Handelssymbol und welche ISIN hat die Cisco-Aktie?
Die Cisco-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CSCO gehandelt. Die ISIN lautet US17275R1023, die WKN 878841.
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