Beim Netzwerkausrüster Cisco läuft das Geschäft so gut wie seit über 15 Jahren nicht mehr. Doch die Börse sieht das anders: Nach den Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres fiel die Cisco-Aktie am Freitag um 6,24 Prozent auf 95,64 Dollar – mehr als ein Viertel unter dem Hoch des Sommers. Seit Jahresbeginn bleibt immerhin ein Plus von rund einem Viertel. Diese Cisco Aktienanalyse zeigt, warum Anleger trotz Rekordzahlen verkaufen, was für und gegen die Aktie spricht und was das für die Cisco Aktienprognose bedeutet.
Cisco Aktienanalyse: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren, trotzdem Kursrutsch – kostet der KI-Boom die Marge?
24 Prozent mehr Umsatz, 40 Prozent mehr Gewinn je Aktie, eine kräftig angehobene Prognose – und trotzdem fiel die Cisco-Aktie nach den Zahlen um mehr als 6 Prozent. Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr. Unsere Cisco Aktienanalyse erklärt das Margen-Paradox des KI-Booms, prüft Bewertung und Analystenziele und zeigt, was die Cisco Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cisco Systems, Inc.
- Sitz
- San José, Kalifornien
- Ticker
- CSCO (Nasdaq)
- Kurs
- 95,64 Dollar
- Börsenwert
- rund 380 Milliarden Dollar
- KGV GJ 2027 (Prognose)
- rund 17
- Dividendenrendite
- rund 1,8 Prozent
- Vorstandschef
- Chuck Robbins
Stand: 14.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Nachzügler zum KI-Gewinner: die Cisco-Aktie im Jahr 2026
Die Cisco Aktie hat sich 2026 vom Langweiler zum KI-Wert gewandelt – mit allen Höhen und Tiefen.
Lange galt Cisco als behäbiger Konzern ohne Wachstumsfantasie. Das änderte sich mit dem Ausbau der KI-Rechenzentren: Die großen Cloudkonzerne bestellten im vergangenen Geschäftsjahr KI-Netzwerktechnik für 9,3 Milliarden Dollar bei Cisco. Bis zum Sommer stieg die Aktie zeitweise um mehr als 60 Prozent. Doch dreimal in diesem Jahr – im Februar, im August und jetzt im November – fiel sie nach eigentlich starken Zahlen deutlich. Der Grund war jedes Mal derselbe: die sinkende Bruttomarge.
Die Quartalszahlen
Rekord beim Wachstum: Cisco schlägt alle Erwartungen
Für jede Cisco Aktienanalyse lohnt der Blick auf zwei Zahlen: das Wachstum und die Marge.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 24. Oktober endete, steigerte Cisco den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 18,1 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 40 Prozent auf 1,40 Dollar, erwartet waren 1,33 Dollar. Getragen wurde das Wachstum von der Netzwerksparte mit Switches, Routern und optischer Technik, die um 43 Prozent zulegte. Das margenstarke Servicegeschäft wuchs dagegen nur um 1 Prozent.
Cisco: Bereinigte Bruttomarge sinkt Quartal für Quartal
Prozent
- Vorjahr
- Aktuell
Bereinigte Bruttomarge im jeweiligen Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal. Q2 = Februar-Zahlen, Q4 = August-Zahlen, Q1 = November-Zahlen.
Quelle: Cisco; TIKR; 247 Wall St.; Projektartikel aktiencheck.de vom 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Vorjahr
|Aktuell
|Q2 GJ 2026
|68,7
|67,5
|Q4 GJ 2026
|68,4
|66,3
|Q1 GJ 2027
|68,1
|65,6
Das Margen-Paradox
Mehr Umsatz, weniger Marge: warum die Börse verkauft
Die Cisco Aktienprognose hängt an der Frage, wie viel Cisco am KI-Boom tatsächlich verdient.
Die bereinigte Bruttomarge sank binnen eines Jahres von 68,1 auf 65,6 Prozent. Finanzchef Mark Patterson nennt zwei Gründe: Cisco verkauft mehr Hardware für KI-Rechenzentren, die weniger abwirft als Software und Service, und Speicherchips sind deutlich teurer geworden. Für das Gesamtjahr erwartet er eine Bruttomarge knapp unter 65 Prozent. Zudem verlangsamte sich das Wachstum der Produktaufträge von 35 auf 21 Prozent. Positiv: Auch ohne die großen Cloudkonzerne stiegen die Aufträge um 14 Prozent. Die Nachfrage ist also breit gestreut.
Im ersten Quartal haben wir die stärksten Wachstumsraten bei Umsatz und bereinigtem Gewinn je Aktie seit mehr als 15 Jahren erzielt.
Der Ausblick
Prognose kräftig angehoben: KI-Ziel steigt auf 9 Milliarden Dollar
Cisco hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr bis Juli 2027 auf 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar an, zuvor waren 72,2 bis 73,4 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet der Konzern 5,47 bis 5,53 Dollar. Den KI-Umsatz mit den großen Cloudkonzernen sieht Cisco nun bei 9 Milliarden Dollar statt 7,5 Milliarden Dollar – Geschäfte mit spezialisierten KI-Cloudanbietern sind darin noch nicht enthalten. Die nächsten Zahlen folgen im Februar 2027.
Die Bewertung
KGV um 17: nach dem Rückschlag günstiger
Gemessen an der Mitte der neuen Gewinnprognose kommt die Cisco-Aktie auf ein KGV von rund 17. Für einen Konzern, der so schnell wächst wie seit 15 Jahren nicht, ist das moderat. Die Quartalsdividende von 0,42 Dollar entspricht einer Rendite von rund 1,8 Prozent. Im abgelaufenen Quartal gab Cisco 3,7 Milliarden Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück, die Rückkäufe erfolgten im Schnitt zu 112,38 Dollar. Für die Cisco Aktienprognose heißt das: Die Bewertung ist wieder vernünftig, sofern sich die Marge stabilisiert.
Die Analysten
Kursziele deutlich über dem Kurs: was die Experten bisher sagen
Vor den aktuellen Zahlen sahen die meisten Analysten deutlich mehr Potenzial. Am optimistischsten waren Evercore ISI und die Bank of America mit je 150 Dollar, Truist mit 140 Dollar, Citigroup mit 139 Dollar und UBS mit 138 Dollar. Barclays blieb mit 123 Dollar neutral. Das durchschnittliche Kursziel von 29 Analysten lag im Oktober bei rund 136 Dollar. Neue Einschätzungen nach den Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Cisco-Aktie: Kursziele vor den Q1-Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 95,64 Dollar (Nasdaq-Schluss). Ziele vor den Zahlen vom 12. November. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR, Beinsure (S&P Global), TheStreet, 247 Wall St.; Stand August bis Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Evercore ISI
|150
|Bank of America
|150
|Truist
|140
|Citigroup
|139
|UBS
|138
|Durchschnitt (29 Analysten)
|136,16
|Barclays
|123
|Schlusskurs 13. November
|95,64
Die Szenarien
Cisco Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Marge stabilisiert sich
Die Speicherpreise beruhigen sich, Cisco kann Preise erhöhen, die KI-Nachfrage bleibt hoch. Dann könnte die Cisco-Aktie einen Großteil des Rückschlags aufholen und Richtung 115 bis 130 Dollar steigen.
Szenario 2: Wachstum ja, Marge nein
Der Umsatz wächst weiter kräftig, die Marge bleibt knapp unter 65 Prozent. Die Aktie pendelt zwischen 90 und 110 Dollar.
Szenario 3: Die KI-Bestellungen kühlen ab
Die Cloudkonzerne bremsen ihre Investitionen, das Auftragswachstum fällt weiter. Dann könnte die Aktie unter 90 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur Cisco Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Cisco?
Der Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 40 Prozent auf 1,40 Dollar.
Warum fiel die Cisco-Aktie trotz Rekordzahlen?
Wegen der sinkenden Bruttomarge von 65,6 Prozent und des langsameren Auftragswachstums. Zudem war die Aktie vor den Zahlen stark gestiegen.
Warum sinkt die Marge?
Cisco verkauft mehr Hardware für KI-Rechenzentren, die weniger abwirft als Software und Service. Außerdem sind Speicherchips teurer geworden.
Wie viel Dividende zahlt Cisco?
0,42 Dollar je Quartal, beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 1,8 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Vor den Zahlen im Schnitt rund 136 Dollar, die Spanne der genannten Ziele reichte von 123 bis 150 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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