Cisco Aktienanalyse: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren, trotzdem Kursrutsch – kostet der KI-Boom die Marge?

Cisco-Aktie: Kursziele vor den Q1-Zahlen

Kurs am 13. November 2026: 95,64 Dollar (Nasdaq-Schluss). Ziele vor den Zahlen vom 12. November. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Quelle : TIKR, Beinsure (S&P Global), TheStreet, 247 Wall St.; Stand August bis Oktober 2026