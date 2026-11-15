Cisco-Aktie: Quartalszahlen Q1 2027 mit dem stärksten Wachstum seit 15 Jahren – und trotzdem minus 6 Prozent

Die Cisco Quartalszahlen kamen in einer der turbulentesten Wochen des Jahres. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung hatte Nvidia den Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang bestätigt, am Freitag lagen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5,1 Prozent. In diesem Umfeld schichteten Anleger aus KI-Hardware in defensive Werte um. Cisco geriet dabei zwischen die Fronten: zu sehr KI-Wert, um von der Flucht in Sicherheit zu profitieren, und mit sinkender Marge zu wenig KI-Gewinner, um die Unsicherheit zu überstrahlen.

Langfristig ist das Bild dennoch bemerkenswert. Vor zwei Jahren galt Cisco als behäbiger Konzern ohne Wachstumsfantasie. Heute wächst der Umsatz mit über 20 Prozent, und jedes neue KI-Rechenzentrum braucht Netzwerktechnik, um Tausende Chips miteinander zu verbinden. Gemessen an der Mitte der neuen Gewinnprognose kommt die Cisco-Aktie nach dem Rückschlag auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17.