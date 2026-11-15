Es ist das Paradox der KI-Börse in einem einzigen Zahlenwerk. Die Cisco Quartalszahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 zeigen das stärkste Wachstum seit mehr als 15 Jahren. Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen, die Jahresprognose steigt kräftig, das KI-Geschäft explodiert. Und doch verliert die Cisco-Aktie am Freitag 6,24 Prozent auf 95,64 Dollar – als größter Verlierer im Dow Jones. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Anleger nach starken Cisco Zahlen verkaufen. Der Grund steckt im Kleingedruckten: Der Netzwerkkonzern verdient mit jedem zusätzlichen Dollar Umsatz weniger.
Cisco-Aktie: Quartalszahlen Q1 2027 mit dem stärksten Wachstum seit 15 Jahren – und trotzdem minus 6 Prozent
Die Cisco Quartalszahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 übertreffen die Erwartungen der Analysten auf ganzer Linie: 18,5 Milliarden Dollar Umsatz, 24 Prozent Wachstum, 1,40 Dollar Gewinn je Aktie und ein KI-Ziel, das auf 9 Milliarden Dollar steigt. Doch die Cisco-Aktie fällt am Tag danach um 6,24 Prozent. Die große Analyse der Cisco Zahlen: Warum die Börse dem KI-Gewinner misstraut, was hinter dem Margen-Paradox steckt und was Anleger jetzt wissen müssen.
CSCOCSCO
Cisco Quartalszahlen Q1 2027
Beat auf allen Ebenen: die Cisco Zahlen im Detail
Gemessen an den Erwartungen der Analysten gibt es an den Cisco Quartalszahlen wenig auszusetzen.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 24. Oktober endete, steigerte Cisco den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar. Die eigene Prognose hatte bei 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar gelegen, Analysten hatten rund 18,1 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 40 Prozent auf 1,40 Dollar – deutlich über dem Konsens von 1,32 bis 1,33 Dollar und über der eigenen Spanne von 1,32 bis 1,34 Dollar. Nach US-GAAP stieg der Nettogewinn um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 1,14 Dollar. Die bereinigte operative Marge erreichte 37,8 Prozent, der operative Cashflow wuchs um 36 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar.
Netzwerk ist der Motor
Das Geschäft mit Switches, Routern und optischer Technik wuchs um 43 Prozent. Hier landen die Milliardenbestellungen der großen Cloudkonzerne für ihre KI-Rechenzentren.
Produkte boomen, Service stagniert
Der Produktumsatz stieg um 32 Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar, das margenstarke Servicegeschäft nur um 1 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.
Breite Nachfrage
Auch ohne die großen Cloudkonzerne stiegen die Produktaufträge um 14 Prozent. Das Wachstum hängt also nicht allein an einer Handvoll Kunden.
Geld für die Aktionäre
Über Dividenden und Rückkäufe gab Cisco im Quartal 3,7 Milliarden Dollar zurück. Die Quartalsdividende beträgt 0,42 Dollar, zahlbar am 20. Januar 2027.
Die stärksten Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn je Aktie seit mehr als 15 Jahren.
Der Ausblick
Prognose angehoben, KI-Ziel auf 9 Milliarden Dollar
Für das Geschäftsjahr bis Juli 2027 erwartet Cisco nun einen Umsatz von 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar nach zuvor 72,2 bis 73,4 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie hebt der Konzern die Spanne auf 5,47 bis 5,53 Dollar an, nach zuvor 5,05 bis 5,11 Dollar. Der wichtigste Satz für die KI-Fantasie: Den Umsatz mit KI-Infrastruktur für die großen Cloudkonzerne erwartet Cisco im laufenden Geschäftsjahr bei 9 Milliarden Dollar statt bisher 7,5 Milliarden Dollar – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Geschäfte mit spezialisierten KI-Cloudanbietern sind darin noch nicht enthalten. Für das zweite Quartal stellt Cisco 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
Das Margen-Paradox
Mehr Umsatz, weniger Marge: warum die Börse verkauft
Die Börse fragt bei KI-Werten nicht mehr nur, wie schnell sie wachsen. Sie fragt, wie viel davon hängen bleibt.
Die bereinigte Bruttomarge sank binnen eines Jahres von 68,1 auf 65,6 Prozent. Finanzchef Mark Patterson nennt zwei Gründe: Cisco verkauft deutlich mehr Hardware für KI-Rechenzentren, die weniger abwirft als Software und Service. Und Speicherchips sind im KI-Boom massiv teurer geworden. Für das Gesamtjahr erwartet Patterson eine Bruttomarge knapp unter 65 Prozent. Hinzu kommt: Das Wachstum der Produktaufträge verlangsamte sich von 35 auf 21 Prozent. Für eine Aktie, die bis zum Sommer zeitweise um mehr als 60 Prozent gestiegen war, reichte das, um Gewinne mitzunehmen.
Cisco Zahlen: Bereinigte Bruttomarge sinkt Quartal für Quartal
Prozent
- Vorjahr
- Aktuell
Bereinigte Bruttomarge im jeweiligen Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: Cisco; TIKR; 247 Wall St.
Daten als Tabelle
|Quartal
|Vorjahr
|Aktuell
|Q2 GJ 2026
|68,7
|67,5
|Q4 GJ 2026
|68,4
|66,3
|Q1 GJ 2027
|68,1
|65,6
Das große Bild
Der Netzwerk-Riese im Schatten des Nvidia-Bebens
Die Cisco Quartalszahlen kamen in einer der turbulentesten Wochen des Jahres. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung hatte Nvidia den Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang bestätigt, am Freitag lagen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5,1 Prozent. In diesem Umfeld schichteten Anleger aus KI-Hardware in defensive Werte um. Cisco geriet dabei zwischen die Fronten: zu sehr KI-Wert, um von der Flucht in Sicherheit zu profitieren, und mit sinkender Marge zu wenig KI-Gewinner, um die Unsicherheit zu überstrahlen.
Langfristig ist das Bild dennoch bemerkenswert. Vor zwei Jahren galt Cisco als behäbiger Konzern ohne Wachstumsfantasie. Heute wächst der Umsatz mit über 20 Prozent, und jedes neue KI-Rechenzentrum braucht Netzwerktechnik, um Tausende Chips miteinander zu verbinden. Gemessen an der Mitte der neuen Gewinnprognose kommt die Cisco-Aktie nach dem Rückschlag auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17.
Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel von 29 Analysten bei rund 136 Dollar, die Spanne reichte von 123 Dollar bei Barclays bis 150 Dollar bei Evercore ISI und der Bank of America. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Die Cisco-Aktie auf einen Blick
Cisco Systems, Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Handelssymbol: CSCO, Nasdaq) – 95,64 US-Dollar am 13. November 2026, minus 6,24 Prozent
Q1 GJ 2027: Umsatz 18,5 Mrd. Dollar (+24 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 1,40 Dollar (+40 Prozent)
GAAP: Nettogewinn 4,6 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 1,14 Dollar
Bereinigte Bruttomarge: 65,6 Prozent (Vorjahr 68,1 Prozent)
Prognose GJ 2027: Umsatz 74,8 bis 75,8 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 5,47 bis 5,53 Dollar
KI-Umsatz mit Hyperscalern GJ 2027: 9 Mrd. Dollar erwartet
Quartalsdividende: 0,42 Dollar
Nächster Termin: Zahlen zum zweiten Quartal im Februar 2027
Häufige Fragen zu den Cisco Quartalszahlen
Wie fielen die Cisco Quartalszahlen Q1 2027 aus?
Cisco steigerte den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 40 Prozent auf 1,40 Dollar. Beides lag über den Erwartungen der Analysten.
Warum fiel die Cisco-Aktie trotz starker Zahlen?
Die bereinigte Bruttomarge sank auf 65,6 Prozent, und das Auftragswachstum verlangsamte sich. Dazu kamen die Nvidia-Turbulenzen und steigende Anleiherenditen.
Was erwartet Cisco für das Geschäftsjahr 2027?
Cisco rechnet mit 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,47 bis 5,53 Dollar. Der KI-Umsatz mit Hyperscalern soll 9 Milliarden Dollar erreichen.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Cisco-Aktie?
Die Cisco-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CSCO gehandelt. Die ISIN lautet US17275R1023.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.