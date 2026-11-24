Starke Zahlen schützen nicht vor schwachen Tagen. Die Cisco Aktie notiert vorbörslich bei 96,34 Dollar, ein Minus von 0,46 Dollar oder 0,48 Prozent. Das reicht am Dienstagmorgen für Platz fünf der Verliererliste im Dow Jones. Der Abschlag ist klein, die Geschichte dahinter größer.
Cisco Aktie: 24 Prozent Wachstum, zwei Kaufempfehlungen – und trotzdem vorbörslich im Minus
Die Cisco Aktie fällt vorbörslich um 0,48 Prozent auf 96,34 Dollar und steht in der Verliererliste des Dow Jones. Der Netzwerkausrüster wächst so stark wie seit Jahren nicht, DZ Bank und HSBC raten zum Kauf. Doch der Markt schaut auf die Margen und auf Nvidia.
Die Zahlen
Das stärkste Wachstum seit Jahren
Am 12. November meldete Cisco für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar, 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 40 Prozent auf 1,40 Dollar. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern nun 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar Umsatz und 5,47 bis 5,53 Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht. Mit KI-Infrastruktur für die großen Cloudkonzerne will Cisco 2027 rund neun Milliarden Dollar umsetzen.
Die Bremse
Margen, Insider und der Schatten von Nvidia
Nach den Zahlen fiel die Aktie, weil Anleger nach der Entwicklung der Margen fragten. Seitdem haben die DZ Bank mit einem Ziel von 125 Dollar und HSBC die Aktie zum Kauf empfohlen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Rechtschefin Deborah Stahlkopf verkaufte am 16. November Aktien für rund 7,9 Millionen Dollar. Am Dienstag kommt der Gegenwind aus dem Sektor: Nvidia verliert vorbörslich fast vier Prozent, und KI-nahe Werte geben mit nach. Vom Hoch bei rund 130 Dollar aus dem Juni ist Cisco weiter rund ein Viertel entfernt.
Einordnung der Redaktion: Die Cisco Aktie ist der seltene Fall eines alten Technologiewerts, der wieder wächst. Ein halbes Prozent Minus in der Vorbörse sagt darüber wenig. Aufschlussreicher ist, dass die Aktie trotz angehobener Prognose nicht vom Fleck kommt. Solange die Margenfrage offen ist, bleibt der Kurs anfällig für Tage wie diesen.
FAQ
Häufige Fragen zur Cisco Aktie
Warum fällt die Cisco Aktie heute vorbörslich?
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. KI-nahe Werte geben am Dienstag nach, angeführt von Nvidia.
Was sagen Analysten zur Cisco Aktie?
Die DZ Bank hat auf Kaufen hochgestuft und nennt 125 Dollar, auch HSBC empfiehlt die Aktie zum Kauf.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Cisco Aktie?
ISIN US17275R1023, WKN 878841. US-Handelssymbol: CSCO (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: CIS.
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