Nach den Zahlen fiel die Aktie, weil Anleger nach der Entwicklung der Margen fragten. Seitdem haben die DZ Bank mit einem Ziel von 125 Dollar und HSBC die Aktie zum Kauf empfohlen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Rechtschefin Deborah Stahlkopf verkaufte am 16. November Aktien für rund 7,9 Millionen Dollar. Am Dienstag kommt der Gegenwind aus dem Sektor: Nvidia verliert vorbörslich fast vier Prozent, und KI-nahe Werte geben mit nach. Vom Hoch bei rund 130 Dollar aus dem Juni ist Cisco weiter rund ein Viertel entfernt.