Cisco Aktie: Plus 6,8 Prozent – der günstige KI-Profiteur im Dow holt auf

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:56 2 Min.

Die Cisco Aktie schließt am Montag 6,80 Prozent höher bei 96,80 Dollar und ist drittgrößter Gewinner im Dow Jones. Der Netzwerkausrüster hat seine KI-Prognose erst vor elf Tagen angehoben. Jetzt honoriert der Markt das.

Bild: Denny Müller / Unsplash

Fünf Prozent waren es am Nachmittag, fast sieben am Ende. Die Cisco Aktie beendet den Montag bei 96,80 Dollar, 6,80 Prozent über dem Freitagsschluss von 90,64 Dollar. Im Dow Jones reicht das für Platz drei hinter Nvidia und Caterpillar. Für einen Konzern, der lange als behäbiger Dividendenwert galt, ist das ein bemerkenswerter Tag. Schlusskurs der Cisco Aktie 96,80 USD Tagesgewinn, Platz 3 im Dow Jones +6,80 % erwarteter KI-Umsatz im Geschäftsjahr 9 Mrd. USD Kursziel der HSBC 133 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:52 Uhr MEZ; Cisco; HSBC Das Geschäft Nvidia rechnet, Cisco verbindet In einem KI-Rechenzentrum müssen Tausende Prozessoren miteinander sprechen. Die Technik dafür, Switches, Router und Glasfaserkomponenten, liefert Cisco. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erreichte der Umsatz den Rekordwert von 18,5 Milliarden Dollar, die Netzwerksparte wuchs um 43 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern 9 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Technik für die großen Cloudkonzerne. Im August hatte das Ziel noch bei 7,5 Milliarden gelegen. Die Bewertung Warum die Cisco Aktie als Nachzügler gilt Im Ausverkauf wurde die Cisco Aktie mit abgestraft, obwohl die Zahlen dafür keinen Anlass gaben. Bewertet war sie zuletzt mit rund dem 17-Fachen des erwarteten Jahresgewinns, deutlich niedriger als viele andere KI-Werte. Die HSBC hat das Papier am 17. November auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 133 Dollar angehoben. Das liegt rund 37 Prozent über dem heutigen Schlusskurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Cisco Aktie spricht KI-Prognose auf 9 Milliarden Dollar angehoben

Netzwerkgeschäft plus 43 Prozent

Moderate Bewertung

Tagesgewinn bis zum Schluss ausgebaut Was Anleger bedenken sollten KI macht erst rund 12 Prozent des Umsatzes aus

Wenige Großkunden im KI-Geschäft

Harte Konkurrenz durch Arista

KI-Aufträge laut Analystenschätzung zuletzt leicht rückläufig Einordnung der Redaktion: Die Cisco Aktie ist die konservative Art, auf den KI-Ausbau zu setzen. Fast neun Zehntel des Umsatzes stammen aus dem klassischen Geschäft mit Firmennetzen und Sicherheit. Das dämpft Abstürze und bremst Höhenflüge. Dass sie heute stärker steigt als Alphabet oder Amazon, zeigt, wie viel Nachholbedarf sich aufgestaut hatte. FAQ Häufige Fragen zur Cisco Aktie Wie hat die Cisco Aktie heute geschlossen?

Bei 96,80 Dollar, 6,80 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Wie viel Umsatz macht Cisco mit künstlicher Intelligenz?

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Cisco 9 Milliarden Dollar mit KI-Technik für große Cloudkonzerne. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Cisco Aktie?

ISIN US17275R1023, WKN 878841. Handelssymbol an der Nasdaq: CSCO. Handelssymbol an deutschen Börsen: CIS.

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