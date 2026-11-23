Cisco Aktie: Plus 5 Prozent - Der vergessene KI-Gewinner ist zurück unter den Top 3 im Dow

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:25 3 Min.

Die Cisco Aktie springt am Montag um 5 Prozent auf 95,20 Dollar und ist der drittstärkste Wert im Dow Jones. Der Netzwerkausrüster hat vor elf Tagen ein Rekordquartal gemeldet und seine KI-Prognose auf 9 Milliarden Dollar angehoben, wurde im Ausverkauf aber mit abgestraft. Mit der Nvidia-Rally kehren die Käufer zurück. Die Analyse.

Bild: Denny Müller / Unsplash

Jahrelang galt Cisco als langweiliger Dividendenwert. Am Montag gehört die Cisco Aktie (ISIN: US17275R1023, FSE: CIS, NASDAQ: CSCO) zu den Stars der Wall Street. Um 16:06 Uhr deutscher Zeit steht sie bei 95,20 Dollar, 5,03 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Im Dow Jones sind nur Nvidia und Caterpillar stärker. Am Freitag hatte die Aktie bei 90,64 Dollar geschlossen und lag damit fast 30 Prozent unter ihrem höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate. Cisco Aktie, 16:06 Uhr MEZ 95,20 $ Plus gegenüber Freitag +5,03% erwarteter KI-Umsatz im Geschäftsjahr 9 Mrd. $ Kursziel der HSBC 133 $ Quelle : comdirect/Société Générale, Cisco, HSBC; Stand 23. November 2026 Das Geschäft Ohne Cisco fließen keine KI-Daten Nvidia baut die Rechenchips, Cisco verbindet sie. In jedem KI-Rechenzentrum müssen Tausende Prozessoren Daten austauschen, und dafür braucht es Switches, Router und Glasfasertechnik. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres steigerte Cisco den Umsatz auf den Rekordwert von 18,5 Milliarden Dollar. Die Netzwerksparte wuchs um 43 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern jetzt 9 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Technik für die großen Cloudkonzerne. Im August hatte das Ziel noch bei 7,5 Milliarden gelegen, im Vorjahr waren es rund 4 Milliarden. Die Analysten HSBC sieht 40 Prozent Luft Die britische Großbank HSBC hat die Cisco Aktie am 17. November von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 133 Dollar angehoben. Das liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Bewertet ist die Aktie mit etwa dem 17-Fachen des erwarteten Jahresgewinns, deutlich niedriger als viele andere KI-Werte. Es gibt aber auch einen Dämpfer: In der Telefonkonferenz schätzte ein Analyst, dass die KI-Aufträge der Cloudkonzerne gegenüber dem Vorquartal leicht gesunken sind. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Cisco Aktie spricht Rekordumsatz und 43 Prozent Wachstum im Netzwerkgeschäft

KI-Prognose auf 9 Milliarden Dollar angehoben

Niedrigere Bewertung als viele KI-Aktien

Hochstufung durch HSBC Was Anleger bedenken sollten KI macht erst rund 12 Prozent des Umsatzes aus

Wenige Großkunden bestimmen das KI-Geschäft

Harte Konkurrenz durch Arista

Erholung hängt an der Stimmung im Tech-Sektor Einordnung der Redaktion: Die Cisco Aktie ist ein Sonderfall unter den KI-Gewinnern. Das Unternehmen verdient am Ausbau der Rechenzentren, hängt aber zu fast neun Zehnteln an seinem klassischen Geschäft mit Firmennetzen und Sicherheit. Das macht die Aktie weniger anfällig, wenn die KI-Euphorie nachlässt, und begrenzt zugleich den Schwung, wenn sie zurückkehrt. Dass Cisco heute trotzdem zu den drei stärksten Dow-Werten zählt, zeigt, wie stark die Aktie im Ausverkauf unter die Räder gekommen war. Die Zahlen vom 12. November hatten dafür keinen Anlass gegeben. FAQ Häufige Fragen zur Cisco Aktie Warum steigt die Cisco Aktie heute?

Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze erholen sich die KI-Werte. Cisco liefert die Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren. Wie viel Umsatz macht Cisco mit künstlicher Intelligenz?

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Cisco 9 Milliarden Dollar mit KI-Technik für große Cloudkonzerne, nach rund 4 Milliarden im Vorjahr. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Cisco Aktie?

ISIN US17275R1023, WKN 878841, Handelssymbol CIS (Deutschland), US-Handelssymbol CSCO (Nasdaq).

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