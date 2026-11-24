Die Circle Aktie (Ticker CRCL, ISIN US1725731079) hat am Montag, 23. November, bei 51,34 Dollar geschlossen, ein Plus von 3,83 Dollar oder 8,06 Prozent (NYSE, Kursstand 16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ). Die Tagesspanne reichte von 50,65 bis 54,90 Dollar, das 52-Wochen-Tief liegt bei 47,32 Dollar. Der Sprung des USDC-Emittenten ist Teil einer breiten Erholung: Der Bitcoin Kurs erholte sich nach dem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar, und die Nasdaq legte am Montag um 6,5 Prozent zu. Ein firmenspezifischer Grund ist laut StocksToTrade nicht bekannt.
Circle Aktie: Plus 8 Prozent auf 51,34 Dollar, Fed-Erhöhung am 9. Dezember im Blick – Wie viel Zins steckt im USDC-Geschäft?
Die Circle Aktie (CRCL) sprang am Montag um 8,1 Prozent auf 51,34 Dollar und liegt damit knapp über dem 52-Wochen-Tief. Der USDC-Emittent verdient vor allem am Zins auf die Reserven, während der Stablecoin-Markt schrumpft. Was bedeutet die erwartete Fed-Erhöhung für Circle?
Der Auslöser
Warum springt die Circle Aktie, obwohl der Stablecoin-Markt schrumpft?
Der Montagssprung folgt einer Woche mit herben Verlusten. Er sagt mehr über die Marktstimmung als über das Geschäft von Circle.
Circle gab nach dem Kursrutsch der Vorwoche einen Teil der Verluste zurück. Vorbörslich notierte die Aktie laut StocksToTrade bei 51,03 Dollar, rund 7 Prozent über dem Freitagsschluss von 47,51 Dollar. Die Seite ordnet ein: Mehr Nachfrage nach der Aktie bedeute nicht automatisch höhere Erträge. Der Handel lief mit 11,5 Millionen Aktien etwas unter dem Durchschnitt von 12,3 Millionen.
Zugleich bleibt das Umfeld schwierig. Der Stablecoin-Markt ist laut DefiLlama (via KuCoin, 24.11.) mit rund 280,5 Milliarden Dollar in sieben Tagen um 1,56 Prozent geschrumpft. Die Aktie notiert laut StocksToTrade rund 58 Prozent unter dem Niveau von 110 Dollar vor einem halben Jahr, das Jahreshoch liegt bei 140 Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 23.11.
|51,34 USD
|52-Wochen-Spanne
|47,32 bis 140,00 USD
|Umsatz Q3
|864,9 Mio. USD
|Nettogewinn Q3
|226,0 Mio. USD
|Barmittel
|1,70 Mrd. USD
|Umsatz Q3 gegenüber Vorjahr
|+17 %
|Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr
|+85 %
Kurs: Schlusskurs 23.11.2026; Geschäftszahlen: dritte Quartal, Stand 30.09.2026.
Quelle: StocksToTrade (23.11.2026), Motley Fool
Das große Bild
Wie verdient Circle am Zins, und was ändert die Fed?
Circle hinterlegt den Stablecoin USDC mit eigenem Bargeld und US-Staatsanleihen. Laut Motley Fool stammt der Großteil des Umsatzes aus den Zinserträgen dieser Reserven. Steigende Zinsen erhöhen daher Umsatz und bereinigtes EBITDA, sinkende Renditen haben im vergangenen Jahr das Wachstum gebremst. Einen Teil der Zinserträge teilt Circle mit Börsen und Apps, die USDC anbieten (StocksToTrade).
Einschätzung der Redaktion: Für die Fed-Sitzung am 9. Dezember erwartet der Markt laut Capital Street FX mit rund 98 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung. Höhere Kurzfristzinsen würden die Rendite auf die Reserven grundsätzlich erhöhen. Ob das die schrumpfende Menge an Stablecoins ausgleicht, geht aus den vorliegenden Daten nicht hervor.
Hinzu kommen Wachstumsfantasien jenseits des Zinses. Motley Fool nennt den Start der eigenen Blockchain Arc sowie Integrationen bei Visa, Mastercard und Shopify. Der Gegenwind kommt laut derselben Quelle von makroökonomischen und regulatorischen Unsicherheiten sowie vom Widerstand traditioneller Banken gegen Stablecoins. Seit dem Q3-Bericht am 4. November, der die Erwartungen übertraf, ist die Aktie um 24 Prozent gefallen.
Der Vergleich
Wie bewerten Analysten die Krypto-Aktien Circle, Coinbase und Strategy?
Der Konsens der Analysten erwartet laut Motley Fool für 2026 ein Umsatzplus von 9 Prozent und ein EBITDA-Plus von 23 Prozent, für 2027 ein Umsatzplus von 24 Prozent und ein EBITDA-Plus von 10 Prozent. Der Unternehmenswert von rund 13 Milliarden Dollar entspricht etwa dem 17-Fachen des EBITDA des Folgejahres. Das sind Schätzungen, keine Kursziele von aktiencheck.de. Im Gegensatz zu Krypto-Aktien wie der Coinbase Aktie oder der Strategy Aktie, die direkt vom Bitcoin Kurs und vom Handelsvolumen abhängen, hängt Circle stärker an Zins und USDC-Umlauf, bleibt aber über die Krypto-Stimmung indirekt am Markt.
Was jetzt zählt
Welche Termine bewegen die Circle Aktie als Nächstes?
Mittwoch, 25. November, stehen die US-Inflationsdaten PCE für Oktober an, am 9. Dezember folgt die Fed-Sitzung. Beide Termine prägen die Zinserwartungen und damit das Ertragsmodell von Circle. Zudem lohnt der Blick auf die Entwicklung des gesamten Stablecoin-Markts: Schrumpft er weiter, wächst auch die Frage nach der Nachfrage nach USDC.
Häufige Fragen
FAQ zur Circle Aktie
Wie hoch ist die Circle Aktie? Die Circle Aktie schloss am Montag, 23. November, bei 51,34 Dollar an der NYSE (Kursstand 16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ), ein Plus von 8,06 Prozent.
Warum ist die Circle Aktie gestiegen? Laut StocksToTrade stieg sie mit der breiten Markterholung; einen unternehmensspezifischen Grund nennt die Quelle nicht.
Wie verdient Circle Geld? Circle verdient hauptsächlich am Zins auf die Reserven hinter dem Stablecoin USDC, die in Bargeld und US-Staatsanleihen angelegt sind.
Wie hängt die Circle Aktie mit dem Bitcoin Kurs zusammen? Nicht direkt über die Erträge, aber über die Krypto-Stimmung und die Nachfrage nach Stablecoins, die Krypto-Aktien insgesamt mitbewegt.
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