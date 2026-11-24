Der Konsens der Analysten erwartet laut Motley Fool für 2026 ein Umsatzplus von 9 Prozent und ein EBITDA-Plus von 23 Prozent, für 2027 ein Umsatzplus von 24 Prozent und ein EBITDA-Plus von 10 Prozent. Der Unternehmenswert von rund 13 Milliarden Dollar entspricht etwa dem 17-Fachen des EBITDA des Folgejahres. Das sind Schätzungen, keine Kursziele von aktiencheck.de. Im Gegensatz zu Krypto-Aktien wie der Coinbase Aktie oder der Strategy Aktie, die direkt vom Bitcoin Kurs und vom Handelsvolumen abhängen, hängt Circle stärker an Zins und USDC-Umlauf, bleibt aber über die Krypto-Stimmung indirekt am Markt.