Laut Bitcoin Magazine liegt die Zivilklage beim Bundesgericht in Washington, D.C. und zielt auf USDC auf 36 Adressen in 18 Blockchains. Circle hat die Adressen am 29. Oktober gesperrt, kann die Token aber laut Klageschrift nicht einfach abziehen. Deshalb soll Circle nach einer Einziehungsanordnung neues USDC („Substitute USDC“) in gleicher Höhe an die USA liefern. Eine Einziehungsanordnung gibt es noch nicht; das DOJ nennt keinen Entscheidungstermin (CoinGabbar).

Interessant für die Circle Aktie: Nach Bankless, wiedergegeben von Yahoo Finance, hatte Circle in einem separaten Fall in Wisconsin (rund 381.000 Dollar) die Neuausgabe verweigert. Wie sich Circle bei der großen Summe verhält, ist offen; Circle hat laut Decrypt dem DOJ „wertvolle Hilfe“ geleistet.