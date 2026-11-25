Die Circle Aktie (Ticker CRCL, NYSE) schloss am Dienstag, 24. November 2026, bei 47,72 Dollar, ein Minus von 7,05 Prozent; nachbörslich lag sie bei 47,52 Dollar (blockchain.news, Daten von stockanalysis.com). Einen konkreten Auslöser nennt diese Quelle nicht. Parallel kam eine Nachricht, die den Stablecoin-Emittenten direkt betrifft: Das US-Justizministerium hat am Montag, 23. November, Klage auf Einziehung von mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC erhoben, die aus dem Binance-Hack vom 29. Oktober stammen. Das berührt den Bitcoin-Markt, Binances BNB und alle Krypto-Aktien, die vom Vertrauen in Stablecoins leben.
Circle Aktie: Nach dem Binance-Hack soll Circle 1,1 Milliarden USDC ersetzen, Aktie minus 7 Prozent auf 47,72 Dollar – wie teuer wird die Stablecoin-Pflicht?
Die US-Justiz will rund 1,1 Milliarden Dollar in USDC aus dem Binance-Hack einziehen. Circle soll nach einer Einziehungsanordnung neues USDC ausgeben. Die Circle Aktie (CRCL) schloss am 24. November bei 47,72 Dollar, minus 7,05 Prozent.
Der Antrag
Was will das DOJ bei Circle und USDC erreichen?
Laut Bitcoin Magazine liegt die Zivilklage beim Bundesgericht in Washington, D.C. und zielt auf USDC auf 36 Adressen in 18 Blockchains. Circle hat die Adressen am 29. Oktober gesperrt, kann die Token aber laut Klageschrift nicht einfach abziehen. Deshalb soll Circle nach einer Einziehungsanordnung neues USDC („Substitute USDC“) in gleicher Höhe an die USA liefern. Eine Einziehungsanordnung gibt es noch nicht; das DOJ nennt keinen Entscheidungstermin (CoinGabbar).
Interessant für die Circle Aktie: Nach Bankless, wiedergegeben von Yahoo Finance, hatte Circle in einem separaten Fall in Wisconsin (rund 381.000 Dollar) die Neuausgabe verweigert. Wie sich Circle bei der großen Summe verhält, ist offen; Circle hat laut Decrypt dem DOJ „wertvolle Hilfe“ geleistet.
Wie kam es zum Binance-Hack, und welche Rolle spielt BNB?
Der Hack vom 29. Oktober gilt als Rekorddiebstahl. Nach Bitcoin Magazine floss die erste Welle von rund 780 Millionen Dollar in USDC um 16:41 Uhr New Yorker Zeit ab. Das FBI schreibt den Angriff der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu, Nordkorea bestreitet das (Decrypt). Binance hat 6,34 Milliarden Dollar aus eigenen Mitteln zur Deckung von Kundenverlusten bereitgestellt und erklärte am 24. November auf X, eng mit dem DOJ zu kooperieren (crypto.news). Ein Gericht in Abu Dhabi hat eine Sperre über 6,5 Milliarden Dollar erlassen und will am 1. Dezember über Vermögensübergaben entscheiden (Yahoo/Bankless).
Der Preis der Binance-Münze BNB fiel laut CoinGabbar (CoinGecko-Werte) vom 9. November (690,56 Dollar) auf den 20. November (539,63 Dollar) um rund 22 Prozent; am 21. November lag er bei 548,39 Dollar.
|Datum
|Ereignis
|29.10.
|Hack, erste Abflüsse rund 780 Mio. USD in USDC
|12.11.
|Einstweilige Verfügung über mehr als 1,2 Mrd. USD
|18.11.
|Anordnung des Gerichts in Abu Dhabi
|23.11.
|DOJ-Klage auf Einziehung von über 1,1 Mrd. USD
|1.12.
|Abu Dhabi: Entscheidung über Vermögensübergaben geplant
Die Gesamtsumme wird je nach Quelle mit rund 6 bis 6,4 Milliarden Dollar angegeben.
Quelle: Bitcoin Magazine, Decrypt, crypto.news, CoinGabbar (23./24.11.2026)
Was bedeutet die Stablecoin-Pflicht für die Circle Aktie?
Zwei Lesarten gibt es, beide sind Einschätzung der Redaktion: Einerseits könnte die Pflicht, Ersatz-USDC auszugeben, Kosten oder Reserveaufwand bedeuten, falls die gesperrten Token als verloren gelten. Andererseits zeigt die schnelle Sperre am 29. Oktober, dass sich USDC kontrollieren lässt, was Aufsichtsbehörden gefällt. Hinzu kommt die Frage, wie frei ein von einem Unternehmen gehaltener Dollar-Token tatsächlich ist.
Im Vergleich zur Coinbase Aktie, die an USDC mitverdient, und zu Strategy Aktie, deren Kurs allein am Bitcoin Kurs hängt, ist Circle der reine Stablecoin-Wert. Der Bitcoin Kurs lag am 25. November um 06:50 Uhr MEZ bei 59.105 Dollar (crypto.news).
Was beobachten Anleger bei der Circle Aktie jetzt?
Entscheidung des Gerichts über die Einziehung und die Ersatz-USDC.
Bitcoin Kurs und Stablecoin-Umlauf nach der PCE-Zahl um 14:30 Uhr MEZ.
Gericht in Abu Dhabi am 1. Dezember.
Entwurf südkoreanischer Won-Stablecoins über Banken, der am 24.11. vorgestellt wurde.
Häufige Fragen zur Circle Aktie und zum Binance-Hack
Wie hoch war der Circle-Kurs zuletzt? 47,72 Dollar zum Schluss am 24.11.2026 (stockanalysis.com via blockchain.news).
Muss Circle 1,1 Milliarden USDC ersetzen? Erst nach einer Einziehungsanordnung des Gerichts; diese steht aus.
Wer steckt hinter dem Binance-Hack? Das FBI nennt TraderTraitor, Nordkorea bestreitet.
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