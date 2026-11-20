Die Circle Aktie (Ticker CRCL, NYSE) hat im dritten Quartal 2026 auf den ersten Blick geliefert: Gesamterlöse und Reserveerträge von 865 Millionen Dollar, ein Plus von 17 Prozent, und ein Nettogewinn von 226 Millionen Dollar. Der zweite Blick ist unbequemer. 182 Millionen Dollar des Umsatzes stammen aus dem Presale des neuen ARC-Tokens, die Reserveerträge aus den USDC-Beständen sanken um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, und der USDC-Umlauf liegt am Quartalsende mit 73,9 Milliarden Dollar auf Vorjahresniveau. Für Anleger in Krypto-Aktien wie der Coinbase Aktie, die laut ihrem Q3-Bericht 307 Millionen Dollar Stablecoin-Erlöse verbucht, ist Circle damit ein Gradmesser: Wächst das Geschäft mit dem Dollar-Stablecoin USDC auch dann, wenn der Bitcoin Kurs schwächelt und die Zinsen sinken könnten? Hinweis: Eine ISIN lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht geprüft vor.
Circle Aktie: 865 Millionen Dollar Umsatz, doch ohne ARC-Presale ein Minus von 8 Prozent – wie viel Zinsrisiko steckt in der USDC-Maschine?
Die Circle Aktie (Ticker CRCL) verdient im dritten Quartal 226 Millionen Dollar, doch der Umsatz stützt sich auf 182 Millionen aus dem ARC-Token-Presale, der USDC-Umlauf stagniert bei 73,9 Milliarden Dollar. Was die Zahlen für Stablecoins, Bitcoin und die Coinbase Aktie bedeuten.
Die Zahlen
Wie gut war das dritte Quartal der Circle Aktie wirklich?
Laut der Quartalsmitteilung vom 4. November 2026 stieg das bereinigte EBITDA um 85 Prozent auf 317 Millionen Dollar, die Marge lag bei 70 Prozent. Die Vertriebs- und Transaktionskosten sanken um 8 Prozent auf 412 Millionen Dollar, der Betriebsaufwand stieg um 16 Prozent auf 245 Millionen Dollar. Die Aktie CRCL selbst steht deutlich unter Druck: Laut Yahoo Finance schloss sie am 13. November 2026 bei 62,20 Dollar (minus 2,54 Prozent), die 52-Wochen-Spanne reicht von 49,90 bis 140,00 Dollar. Am 16. November 2026 verlor sie laut Motley Fool bis 15:55 Uhr New Yorker Zeit weitere 6,8 Prozent. Seit den Zahlen ist die Aktie nach Angaben des Autors um 24 Prozent gefallen und liegt fast 80 Prozent unter ihrem Rekordhoch.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Gesamterlöse und Reserveerträge
|865 Mio. USD
|+17 %
|Gesamterlöse ohne ARC-Presale (CoinDesk)
|683 Mio. USD
|-8 %
|Reserveerträge
|658 Mio. USD
|-8 %
|Sonstige Erlöse, davon ARC-Presale
|207 Mio. USD, davon 182 Mio. USD
|+627 %
|Bereinigtes EBITDA
|317 Mio. USD
|+85 %
|Bereinigtes EBITDA ohne ARC-Presale (CoinDesk)
|135 Mio. USD
|-21 %
Vergleich jeweils zum dritten Quartal 2025. Die CoinDesk-Rechnung ohne ARC-Presale ist eine eigene Berechnung von CoinDesk, kein Unternehmenswert.
Quelle: Circle (Quartalsmitteilung 4.11.2026), CoinDesk (Earnings-Daten Q3 2026)
Das Zinsrisiko
Warum bremst der Zins die Circle Aktie, obwohl der Gewinn steigt?
Circle verdient den größten Teil seines Geldes mit den Zinsen auf die Reserven, die hinter USDC liegen. Die Reserve Return Rate fiel um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent. Dieser Rückgang überwog laut CoinDesk das Wachstum des durchschnittlichen USDC-Umlaufs von 8 Prozent auf 73,3 Milliarden Dollar. Der Umlauf zum Quartalsende blieb bei 73,9 Milliarden Dollar unverändert; geprägt wurde die Zahl von gleich hohen Ausgaben und Rücknahmen: 104 Milliarden Dollar USDC wurden neu geschaffen, ebenfalls 104 Milliarden wieder eingelöst.
Der Marktanteil von USDC am Stablecoin-Markt sank um 183 Basispunkte auf 27 Prozent. Zugleich legte das Onchain-Volumen um 49 Prozent auf 13,9 Billionen Dollar zu. USDC wird also stärker genutzt, aber nicht stärker gehalten. Für die Circle Aktie ist das heikel: Die Erlöse hängen am Bestand, nicht am Umschlag.
ARC und Kosten
Was bedeutet der ARC-Token für die Circle Aktie?
Der ARC-Presale brachte 182 Millionen Dollar und macht fast ein Fünftel des Quartalsumsatzes aus. Das Unternehmen plant ein Genesis-Mint von 10 Milliarden Token und für 2027 den Wechsel zu Proof of Stake. Wie nachhaltig solche Erlöse sind, ist offen: Sonstige Erlöse für das Gesamtjahr 2026 stellt Circle mit 310 bis 330 Millionen Dollar in Aussicht, einschließlich des Presales. Laut CoinDesk kündigte Circle außerdem einen Stellenabbau von rund 5 Prozent an und verbuchte 9,1 Millionen Dollar Restrukturierungsaufwand. Ein Wechsel im Finanzvorstand wurde im September angekündigt.
Das Umfeld
Was heißt das für Bitcoin, Coinbase und andere Krypto-Aktien?
Circle hängt nicht direkt am Bitcoin Kurs, wohl aber an der Stimmung im Kryptomarkt und an der Dollar-Zinskurve. Der Markt wird derzeit von Sorgen vor einer Zinserhöhung der Fed im Dezember belastet, der Bitcoin Kurs lag am Donnerstagabend um 22:03 Uhr MEZ bei 61.828 Dollar (Yahoo Finance). Höhere Zinsen erhöhen eigentlich die Reserveerträge von Circle, wie Motley Fool anmerkt; niedrigere Reserve-Renditen und höhere Vertriebskosten haben das Wachstum des Umlaufs aber bisher aufgezehrt. Für die Coinbase Aktie, die an USDC-Erlösen beteiligt ist, und für Strategy und MARA ist die Frage ähnlich: Trägt das zweite Standbein, wenn das Kerngeschäft mit Bitcoin schwächelt?
Anleger beobachten drei Dinge: die Entwicklung des USDC-Umlaufs in den nächsten Monatsberichten, die Zinssignale der Fed am 9. Dezember und die Entwicklung des Marktanteils gegenüber den größten Wettbewerbern bei Stablecoins.
Häufige Fragen zur Circle Aktie
Wie hoch war der Umsatz der Circle Aktie im dritten Quartal 2026? Die Gesamterlöse und Reserveerträge lagen bei 865 Millionen Dollar, ein Plus von 17 Prozent. Ohne den ARC-Presale waren es laut CoinDesk 683 Millionen Dollar, ein Minus von 8 Prozent.
Wie viel USDC ist im Umlauf? Zum Quartalsende 73,9 Milliarden Dollar, im Quartalsdurchschnitt 73,3 Milliarden Dollar.
Wie hat sich die Circle Aktie seit den Zahlen entwickelt? Laut Motley Fool ist sie seit den Zahlen vom 4. November um 24 Prozent gefallen; am 13. November schloss sie bei 62,20 Dollar (Yahoo Finance).
Welche Rolle spielt Circle für die Coinbase Aktie? Coinbase verbuchte im dritten Quartal 307 Millionen Dollar Stablecoin-Erlöse, die an USDC hängen.
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