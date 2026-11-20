Circle verdient den größten Teil seines Geldes mit den Zinsen auf die Reserven, die hinter USDC liegen. Die Reserve Return Rate fiel um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent. Dieser Rückgang überwog laut CoinDesk das Wachstum des durchschnittlichen USDC-Umlaufs von 8 Prozent auf 73,3 Milliarden Dollar. Der Umlauf zum Quartalsende blieb bei 73,9 Milliarden Dollar unverändert; geprägt wurde die Zahl von gleich hohen Ausgaben und Rücknahmen: 104 Milliarden Dollar USDC wurden neu geschaffen, ebenfalls 104 Milliarden wieder eingelöst.

Der Marktanteil von USDC am Stablecoin-Markt sank um 183 Basispunkte auf 27 Prozent. Zugleich legte das Onchain-Volumen um 49 Prozent auf 13,9 Billionen Dollar zu. USDC wird also stärker genutzt, aber nicht stärker gehalten. Für die Circle Aktie ist das heikel: Die Erlöse hängen am Bestand, nicht am Umschlag.