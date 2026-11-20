Nach den bei CoinDesk veröffentlichten Quartalsdaten lag der Gesamtumsatz inklusive Reserveerträgen bei 865 Millionen Dollar (+17 Prozent). Der Umsatz abzüglich Vertriebskosten stieg auf 453 Millionen Dollar (+55 Prozent), das bereinigte EBITDA auf 317 Millionen Dollar (+85 Prozent), der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften auf 226 Millionen Dollar (+5 Prozent). Ohne den Erlös aus dem ARC-Token-Presale von 182 Millionen Dollar läge der Umsatz nach der Berechnung von CoinDesk um 8 Prozent unter dem Vorjahr, das bereinigte EBITDA um 21 Prozent.

Das Wachstum bei USDC selbst bremst: Im Durchschnitt liefen 73,3 Milliarden Dollar um (+8 Prozent), zum Quartalsende 73,9 Milliarden (praktisch unverändert zum Vorjahr). Der Marktanteil fiel auf 27 Prozent, ein Minus von 183 Basispunkten, die Reserve-Rendite sank um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent. Das USDC-Volumen auf der Blockchain stieg dagegen um 49 Prozent auf 13,9 Billionen Dollar.