Die Circle Aktie (NYSE: CRCL, ISIN: US1725731079) hat seit den Quartalszahlen vom 4. November 2026 rund 24 Prozent verloren und liegt laut Motley Fool vom 16. November etwa 80 Prozent unter dem Allzeithoch; an dem Tag verlor sie bis 15:55 Uhr New Yorker Zeit weitere 6,8 Prozent. Der Emittent des Stablecoins USDC zeigt im dritten Quartal ein Umsatzplus von 17 Prozent auf 865 Millionen Dollar, doch das Bild trügt: Ein Token-Presale mit 182 Millionen Dollar hebt die Zahlen. Während der Bitcoin Kurs bei rund 61.900 Dollar liegt und Krypto-Aktien wie Coinbase unter Druck stehen, zeigt Circle, wie abhängig auch das Stablecoin-Geschäft vom Zinsumfeld und vom Marktanteil ist.
Circle Aktie: 73 Milliarden Dollar USDC im Umlauf, Umsatz ohne Token-Einmaleffekt im Minus, Aktie 80 Prozent unter dem Rekord - Wie viel Stablecoin-Hoffnung steckt noch im Kurs?
Die Circle Aktie liegt rund 80 Prozent unter ihrem Rekord und seit den Quartalszahlen vom 4. November 24 Prozent im Minus. Hinter dem Umsatzplus von 17 Prozent steckt ein Einmaleffekt von 182 Millionen Dollar, die Reserve-Rendite sinkt. Was die Zahlen für den Stablecoin-Emittenten und den Kryptomarkt bedeuten.
Die Zahlen
Was zeigen die Circle-Quartalszahlen – und was bleibt ohne Einmaleffekt?
Nach den bei CoinDesk veröffentlichten Quartalsdaten lag der Gesamtumsatz inklusive Reserveerträgen bei 865 Millionen Dollar (+17 Prozent). Der Umsatz abzüglich Vertriebskosten stieg auf 453 Millionen Dollar (+55 Prozent), das bereinigte EBITDA auf 317 Millionen Dollar (+85 Prozent), der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften auf 226 Millionen Dollar (+5 Prozent). Ohne den Erlös aus dem ARC-Token-Presale von 182 Millionen Dollar läge der Umsatz nach der Berechnung von CoinDesk um 8 Prozent unter dem Vorjahr, das bereinigte EBITDA um 21 Prozent.
Das Wachstum bei USDC selbst bremst: Im Durchschnitt liefen 73,3 Milliarden Dollar um (+8 Prozent), zum Quartalsende 73,9 Milliarden (praktisch unverändert zum Vorjahr). Der Marktanteil fiel auf 27 Prozent, ein Minus von 183 Basispunkten, die Reserve-Rendite sank um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent. Das USDC-Volumen auf der Blockchain stieg dagegen um 49 Prozent auf 13,9 Billionen Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung zum Vorjahr
|Gesamtumsatz
|865 Mio. US-Dollar
|+17 %
|Umsatz abzüglich Vertriebskosten
|453 Mio. US-Dollar
|+55 %
|Bereinigtes EBITDA
|317 Mio. US-Dollar
|+85 %
|Nettoergebnis (fortgeführt)
|226 Mio. US-Dollar
|+5 %
|USDC im Umlauf (Quartalsende)
|73,9 Mrd. US-Dollar
|+0 %
|Reserve-Rendite
|3,5 %
|-61 Basispunkte
|Marktanteil
|27 %
|-183 Basispunkte
Zahlen laut KI-erstellter CoinDesk-Seite, nicht redaktionell geprüft.
Quelle: CoinDesk, Circle Q3 2026 (04.11.2026)
Warum fällt die Circle Aktie trotz Gewinnplus?
Der Markt schaut auf die Qualität der Zahlen. Das Unternehmen verdient an den Zinsen der USDC-Reserven; sinkt die Rendite oder wächst der Umlauf nicht, schrumpft die Basis. Dazu kommen ein Stellenabbau von rund 5 Prozent mit 9,1 Millionen Dollar Restrukturierungsaufwand und ein Wechsel auf dem CFO-Posten, der im September angekündigt wurde. Motley Fool beziffert den Unternehmenswert auf 13 Milliarden Dollar, das 17-Fache des für 2027 erwarteten bereinigten EBITDA. Die Wachstumsraten schwanken stark: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 66 Prozent, im zweiten Quartal 2026 nur noch um 7 Prozent.
Wie hängt Circle am Kryptomarkt und an Bitcoin?
Stablecoins sind das Zahlungsmittel des Kryptomarkts. Fallende Kurse, Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und ein Angstindex von 10 dämpfen Handelsvolumen und Neuprägungen. Dass Circle im Quartal 104 Milliarden Dollar prägte und ebenso viel einlöste, zeigt eine hohe Aktivität, aber keinen Netto-Zuwachs. Positiv: Das Unternehmen hielt seine Jahresprognose unverändert und nannte den Start des Arc-Mainnets am 16. September 2026 sowie eine Beteiligung von Binance in Höhe von 100 Millionen Dollar.
FAQ: Antworten zur Circle Aktie
Wie viel USDC ist im Umlauf?
Zum Quartalsende liefen laut CoinDesk 73,9 Milliarden Dollar USDC um, im Durchschnitt des Quartals 73,3 Milliarden.
Warum ist die Circle Aktie so stark gefallen?
Sie liegt laut Motley Fool rund 80 Prozent unter dem Rekord. Gründe sind ein schwacher Kryptomarkt, sinkende Reserve-Rendite und ein sinkender Marktanteil; einen einzelnen Auslöser gibt es nicht.
Gibt es eine Circle Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien sind vergleichbar?
Zum Umfeld zählen Coinbase, Bullish, Robinhood und Bitcoin-Treasuries wie Strategy. Jedes Unternehmen hat ein anderes Geschäftsmodell.
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