Die Circle Aktie (Ticker CRCL, ISIN US1725731079) hat die Woche am Freitag, 20. November, bei 47,51 Dollar beendet – ein Minus von 23,6 Prozent in fünf Handelstagen und nur noch Haaresbreite über dem 52-Wochen-Tief von 47,32 Dollar. Am Freitag allein verlor der USDC-Emittent laut CoinDesk 8,4 Prozent. Auslöser war der Krypto-Ausverkauf: Der Bitcoin Kurs fiel am Wochenende bis auf rund 55.100 Dollar, und der gesamte Stablecoin-Markt ist laut DefiLlama in 30 Tagen um 6,15 Prozent auf rund 284 Milliarden Dollar geschrumpft. Für ein Geschäftsmodell, das vom Wachstum dieser Dollar-Token lebt, ist das ein Warnsignal – doch die Regulierung bietet auch Argumente für die Gegenseite.