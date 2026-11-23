Die Circle Aktie (Ticker CRCL, ISIN US1725731079) hat die Woche am Freitag, 20. November, bei 47,51 Dollar beendet – ein Minus von 23,6 Prozent in fünf Handelstagen und nur noch Haaresbreite über dem 52-Wochen-Tief von 47,32 Dollar. Am Freitag allein verlor der USDC-Emittent laut CoinDesk 8,4 Prozent. Auslöser war der Krypto-Ausverkauf: Der Bitcoin Kurs fiel am Wochenende bis auf rund 55.100 Dollar, und der gesamte Stablecoin-Markt ist laut DefiLlama in 30 Tagen um 6,15 Prozent auf rund 284 Milliarden Dollar geschrumpft. Für ein Geschäftsmodell, das vom Wachstum dieser Dollar-Token lebt, ist das ein Warnsignal – doch die Regulierung bietet auch Argumente für die Gegenseite.
Circle Aktie: 47,51 Dollar nach 24 Prozent Wochenminus, Stablecoin-Markt schrumpft, GENIUS-Regeln ab Januar – Wie viel Regulierungsrückenwind ist noch im Kurs?
Die Circle Aktie (CRCL) schloss am Freitag bei 47,51 Dollar, ein Wochenminus von 23,6 Prozent und knapp über dem 52-Wochen-Tief. Zugleich schrumpft der Stablecoin-Markt, während GENIUS Act und MiCA im Januar 2027 neue Regeln setzen. Was steckt im Kurs des USDC-Emittenten?
Der Auslöser
Warum fällt die Circle Aktie, obwohl Circle Gewinn schreibt?
Circle ist anders als viele Krypto-Werte profitabel. Trotzdem hat der Kurs in einem Jahr fast zwei Drittel seines Höchststands verloren.
Nach Angaben von The Motley Fool (18.11.) setzte Circle in den zwölf Monaten bis 30. September knapp 3 Milliarden Dollar um und erzielte einen Nettogewinn von 462,9 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 12 Milliarden Dollar, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 5,4 und das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 53,2. Zum Vergleich: Die Strategy Aktie, die als Bitcoin-Treasury-Wert gilt, kommt laut derselben Quelle auf ein erwartetes KGV von 6,5, schreibt aber einen Nettoverlust von rund 13,7 Milliarden Dollar. Der Markt zahlt für Circles Ertragskraft also eine Wachstumsprämie, die bei schwächerer Krypto-Stimmung erodiert.
|Kennzahl
|Circle (CRCL)
|Strategy (MSTR)
|Kurs Freitag
|47,51 USD
|77,80 USD
|Wochenveränderung
|–23,6 %
|–30,3 %
|Marktkapitalisierung
|rund 12 Mrd. USD
|rund 33 Mrd. USD
|Erwartetes KGV
|53,2
|6,5
|52-Wochen-Spanne
|47,32 bis 140,00 USD
|77,69 bis 198,40 USD
Kurse Freitag, 20.11.; Kennzahlen laut Motley Fool vom 18.11.2026.
Quelle: Motley Fool (RJ Fulton, 18.11.2026), ceoeconomy (21.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet der schrumpfende Stablecoin-Markt für die Circle Aktie?
Circle verdient am Zins auf die Reserven, die hinter dem Stablecoin USDC liegen. Je größer der Umlauf, desto größer der Ertrag. Dass der Gesamtmarkt für Stablecoins laut DefiLlama binnen 30 Tagen um 6,15 Prozent auf rund 284 Milliarden Dollar gefallen ist, trifft das Kerngeschäft. Zugleich zeigt CoinGabbar den Stablecoin-Markt am 23. November mit rund 280 Milliarden Dollar bei einem Plus von 0,2 Prozent in 24 Stunden – eine Stabilisierung, aber auf niedrigerem Niveau.
Einschätzung der Redaktion: Steigende Leitzinsen, wie sie die Fed für den 9. Dezember mit einem 25-Basispunkte-Schritt erwarten lässt, erhöhen grundsätzlich die Reserveerträge von Stablecoin-Emittenten. Das ist die Gegenseite zur Mengenschwäche. Ob der Zinseffekt die schrumpfende Nachfrage ausgleicht, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht beantworten.
Auch andere Krypto-Aktien stehen unter Druck: Die Coinbase Aktie (COIN) verlor in der Woche 20,1 Prozent auf 101,97 Dollar, Robinhood fiel laut ceoeconomy um 20,2 Prozent. Die Krypto-Aktien bewegen sich derzeit im Gleichschritt nach unten, was die Frage nach firmenspezifischen Argumenten erschwert.
Die Regulierung
Welche Termine können die Circle Aktie bewegen?
Zwei Fristen zum Jahresbeginn prägen die Debatte. Laut ceoeconomy müssen MiCA-regulierte Firmen in der EU bis zum 8. Januar 2027 nicht konforme Stablecoin-Positionen abbauen; in den USA treten GENIUS Act und die OCC-Regeln am 18. Januar 2027 in Kraft. Die Finalisierung der OCC-Regeln im Oktober hatte die Aktie damals laut 24/7 Wall St. um rund 6 Prozent steigen lassen. Regulatorische Klarheit gilt als Chance für Emittenten mit Lizenz, kann aber auch Wettbewerber stärken.
Häufige Fragen
FAQ zur Circle Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Circle Aktie? Die Circle Aktie schloss am Freitag, 20. November, an der NYSE bei 47,51 Dollar (Handelsschluss 22:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr New Yorker Zeit). Die US-Börse ist am Montagmorgen noch geschlossen.
Warum ist die Circle Aktie so stark gefallen? Der Krypto-Ausverkauf, ETF-Abflüsse und der schrumpfende Stablecoin-Markt belasten. Hinzu kommt die hohe Bewertung gegenüber vielen Peers.
Wie hängt Circle mit Bitcoin zusammen? Circle verdient an USDC-Reserven, nicht direkt am Bitcoin Kurs. Doch der Krypto-Handel treibt die Stablecoin-Nachfrage, deshalb folgt die Aktie dem Markt.
Welche Termine sind wichtig? MiCA-Frist am 8. Januar 2027, GENIUS-Act-Start am 18. Januar 2027, Fed-Entscheid am 9. Dezember.
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