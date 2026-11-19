Was ist die Cipher Digital Aktie? Die Aktie des früheren Bitcoin-Miners Cipher Mining (Ticker CIFR), der zunehmend Rechenzentrumsfläche an KI-Anbieter vermietet.

Wie hoch war der Umsatz? 26,7 Millionen Dollar im dritten Quartal 2026, davon 5,85 Millionen aus HPC-Leasing.

Wer mietet in Barber Lake? Laut 10-Q Fluidstack USA II, bei 300 Megawatt und rund 9,1 Milliarden Dollar Gesamtumsatz.

Warum belastet Texas die Aktie? Alle Standorte liegen dort, und die künftige Gouverneurin will laut TIKR neue Rechenzentren pausieren.