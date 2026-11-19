Die Cipher Digital Aktie (Ticker CIFR, Nasdaq, bis zur Umbenennung Cipher Mining) steht beispielhaft für den Umbau der Krypto-Aktien: weg vom Bitcoin-Mining, hin zur Vermietung von Strom und Rechenzentrumsfläche an KI-Konzerne. Im dritten Quartal 2026 flossen laut Unternehmen erstmals Mieteinnahmen aus dem HPC-Geschäft, doch der Umsatz von 26,7 Millionen Dollar lag unter den Erwartungen. Der Bitcoin Kurs, am Donnerstag um 22:03 Uhr MEZ bei 61.828 Dollar (Yahoo Finance), belastet dabei das alte Mining-Geschäft, während die Texas-Politik das neue bedroht.
Cipher Digital Aktie: Umsatz verfehlt bei 26,7 Millionen Dollar, Mietvertrag über 9,1 Milliarden in Barber Lake, Texas-Risiko – wie sicher ist der Weg vom Bitcoin-Miner zum KI-Vermieter?
Die Cipher Digital Aktie (CIFR, früher Cipher Mining) schloss zuletzt bei 6,86 Dollar. Im dritten Quartal brachte das HPC-Geschäft erstmals Miete, doch der Umsatz verfehlte die Erwartungen, und alle Standorte liegen in Texas. Was Anleger zur Wende vom Bitcoin-Mining zur KI-Vermietung wissen müssen.
Quartalszahlen
Was zeigen die Zahlen der Cipher Digital Aktie?
Laut dem Q3-Update vom 2. November setzte Cipher 26,7 Millionen Dollar um: 20,85 Millionen aus dem Bitcoin-Mining und 5,85 Millionen aus HPC-Leasing am Standort Black Pearl. Die Konsensschätzung lag nach Angaben von 24/7 Wall St. bei 37,5 Millionen Dollar, der Umsatz verfehlte sie also deutlich. Der Nettogewinn von 31,6 Millionen Dollar geht auf einen nicht zahlungswirksamen Warrant-Gewinn von 127,2 Millionen Dollar zurück, das bereinigte EBITDA lag bei minus 10,0 Millionen Dollar. Die Barmittel beliefen sich auf 656 Millionen Dollar, dazu kommen rund 2,2 Milliarden Dollar gebundene Mittel.
Wie groß ist der Mietvertrag in Barber Lake?
Der Wachstumsanker ist Barber Lake: 300 Megawatt, 20 Jahre Laufzeit plus zehn Jahre Option und rund 9,1 Milliarden Dollar Gesamtumsatz, davon etwa 5,2 Milliarden Dollar zusätzlich. Mieter ist laut Quartalsbericht (10-Q) Fluidstack USA II. Die ersten beiden Hallen sollen im vierten Quartal 2026 starten, Halle 3 bis 5 im ersten Quartal 2027. In Black Pearl sind 300 Megawatt mit 5,5 Milliarden Dollar Basislaufzeit vereinbart, im August wurden dort 18 Megawatt geliefert.
|Standort
|Leistung
|Stand
|Barber Lake
|300 MW
|20 Jahre, rund 9,1 Mrd. USD; Hallen 1 und 2 ab Q4 2026
|Black Pearl
|300 MW
|5,5 Mrd. USD Basislaufzeit; 18 MW im August geliefert
|Horizon
|70 MW
|Energiezuschaltung 2029
Angaben des Unternehmens laut Q3-Update und 10-Q vom 2.11.2026.
Quelle: Cipher Digital, GlobeNewswire, SEC-Filing
Warum ist Texas das größte Risiko für Cipher Digital?
Alle Cipher-Standorte liegen in Texas. Nach der Wahl am 3. November will die neue Gouverneurin Gina Hinojosa laut TIKR den Bau neuer Rechenzentren pausieren, was Krypto-Aktien mit Texas-Standorten unter Druck setzte. Die Cipher Digital Aktie schloss am 13. November bei 6,86 Dollar, 4,06 Prozent im Minus (FinanceFeeds); am 16. November stand im vorbörslichen Handel 6,48 Dollar. Ein Kurs vom 19. November lag nicht vor. Wie weit die Pläne der Gouverneurin tatsächlich reichen und ob sie bereits laufende Projekte treffen, ist in den gesichteten Quellen nicht belegt.
Was beobachten Anleger der Cipher Digital Aktie jetzt?
Entscheidend sind der Start der Hallen 1 und 2 in Barber Lake im vierten Quartal, die Signale aus Texas und die Entwicklung des Bitcoin Kurs, der die Reste des Mining-Geschäfts trägt. Für Anleger, die Krypto-Aktien wie die MARA Aktie, die Core Scientific Aktie oder die CleanSpark Aktie vergleichen, gilt dasselbe Muster: Der Wandel zum KI-Vermieter braucht Kapital, Strom und politische Sicherheit.
Häufige Fragen zur Cipher Digital Aktie
Was ist die Cipher Digital Aktie? Die Aktie des früheren Bitcoin-Miners Cipher Mining (Ticker CIFR), der zunehmend Rechenzentrumsfläche an KI-Anbieter vermietet.
Wie hoch war der Umsatz? 26,7 Millionen Dollar im dritten Quartal 2026, davon 5,85 Millionen aus HPC-Leasing.
Wer mietet in Barber Lake? Laut 10-Q Fluidstack USA II, bei 300 Megawatt und rund 9,1 Milliarden Dollar Gesamtumsatz.
Warum belastet Texas die Aktie? Alle Standorte liegen dort, und die künftige Gouverneurin will laut TIKR neue Rechenzentren pausieren.
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