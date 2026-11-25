Die Ciena-Aktie (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Handelssymbol: CIEN an der NYSE, deutsches Kürzel: CIE1) verliert am Mittwoch rund 8,5 Prozent auf etwa 219,00 US-Dollar. Damit ist die Ciena Aktie einer der größten S&P 500 Verlierer zum Handelsstart. Am Dienstag war sie bereits um 9,6 Prozent gefallen. Das kleine Plus seit Jahresbeginn, das danach noch übrig war, ist damit aufgezehrt.
Ciena-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 8 Prozent – der Netzwerkausrüster gibt sein Jahresplus ab
Die Ciena-Aktie fällt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 8,5 Prozent auf 219,00 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Nach fast 10 Prozent Minus am Dienstag rutscht der Spezialist für optische Netze auf Jahressicht ins Minus.
CIENCIEN
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Die Gründe für den Kursverlust
Netze für die KI, Zweifel an der KI
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Chip- und Hardwarewerte verloren am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent. Ciena liefert die optischen Netze, die Rechenzentren verbinden, und hängt damit an denselben Budgets.
Optikwerte unter Druck
Die gesamte Gruppe der Anbieter optischer Verbindungstechnik fällt heute um 8 bis 10 Prozent. In den vergangenen Wochen haben Anleger genau diese Titel besonders stark verkauft.
Inflation und Zinsen
Die Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den Erwartungen. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ist zu rund 98 Prozent eingepreist.
Neue Zollpläne
Washington schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor.
Einordnung
Vom Gewinner zum Nachzügler
Ciena baut Systeme, mit denen Daten per Licht über große Entfernungen übertragen werden. Der Ausbau von KI-Rechenzentren hat die Nachfrage beflügelt, weil die Anlagen untereinander und mit den Netzen der Telekomkonzerne verbunden werden müssen. An der Börse dreht sich die Geschichte gerade um. Seit Anfang Oktober haben Anleger Speicher-, Server- und Optikwerte verkauft und Geld in defensive Branchen umgeschichtet.
Häufige Fragen zur Ciena-Aktie
Warum ist die Ciena-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der KI-Hardware geht in den zweiten Tag. Inflation, Zinsangst und Zollpläne verstärken den Druck. Von Ciena selbst gibt es keine Meldung.
Wie stark fällt die Ciena Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 8,5 Prozent auf etwa 219,00 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Ciena-Aktie?
Die ISIN lautet US1717793095, die WKN A0LDA7. An der NYSE wird die Aktie unter CIEN gehandelt, in Deutschland unter CIE1.
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