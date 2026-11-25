Die Ciena-Aktie (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Handelssymbol: CIEN an der NYSE, deutsches Kürzel: CIE1) verliert am Mittwoch rund 8,5 Prozent auf etwa 219,00 US-Dollar. Damit ist die Ciena Aktie einer der größten S&P 500 Verlierer zum Handelsstart. Am Dienstag war sie bereits um 9,6 Prozent gefallen. Das kleine Plus seit Jahresbeginn, das danach noch übrig war, ist damit aufgezehrt.