Rekord im Kerngeschäft, aber kaum Luft im Kurs: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel für die Chubb-Aktie von 360 auf 380 US-Dollar an und bleibt bei „Hold“. Der Kurs von 382,32 US-Dollar laut Ratingübersicht liegt bereits leicht über dem neuen Ziel.
Chubb-Aktie: Rekordgewinn – und trotzdem steht der Kurs schon über dem Ziel
Chubb hat im dritten Quartal einen Rekord beim operativen Kerngewinn erzielt. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel an, bleibt für die Chubb-Aktie aber bei „Hold“ – der Kurs liegt bereits leicht darüber.
Steckbrief
- Unternehmen
- Chubb Limited
- Handelssymbol
- CB (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 380 US-Dollar (zuvor 360 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Chubb-Aktie
Starke Zahlen – aber der Markt wird härter
Bob Huang bleibt neutral. Chubb verdient glänzend, doch der Wettbewerb im Industriegeschäft nimmt zu.
Im dritten Quartal erzielte Chubb einen operativen Kerngewinn von 2,98 Milliarden US-Dollar oder 7,66 US-Dollar je Aktie, ein Rekordwert. Die Erwartungen der Analysten lagen deutlich darunter.
Der Nettogewinn stieg um 1,5 Prozent auf 2,84 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Rekord-Kerngewinn
Der Kerngewinn je Aktie von 7,66 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 6,53 US-Dollar um rund 17 Prozent.
Langsames Prämienplus
Die gebuchten Nettoprämien stiegen nur um 1,9 Prozent auf 15,1 Milliarden US-Dollar.
Weniger Versicherungsgewinn
Das versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung sank um 8,8 Prozent.
Asien wächst
Das internationale Lebensversicherungsgeschäft legte währungsbereinigt um 10,9 Prozent zu.
Preisdruck im Industriegeschäft
Vorstandschef Evan Greenberg sprach von einem zunehmend kompetitiven Markt, vor allem in den USA und London. Im nordamerikanischen Firmenkundengeschäft stagnierten die Prämien das dritte Quartal in Folge oder gingen zurück.
Das begrenzt das Wachstum des weltgrößten börsennotierten Sachversicherers.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 380 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Chubb Limited (CB): Halten, Kursziel 380,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.