Chubb-Aktie: Rekordgewinn – und trotzdem steht der Kurs schon über dem Ziel

Im dritten Quartal erzielte Chubb einen operativen Kerngewinn von 2,98 Milliarden US-Dollar oder 7,66 US-Dollar je Aktie, ein Rekordwert. Die Erwartungen der Analysten lagen deutlich darunter.

Der Nettogewinn stieg um 1,5 Prozent auf 2,84 Milliarden US-Dollar.