Chris Hohn Depot: 50 Milliarden Dollar in zwölf Aktien - Jetzt kauft der Brite Kies und Schotter

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:37 3 Min.

Kaum ein Starinvestor setzt so konzentriert wie Sir Chris Hohn. Sein Hedgefonds TCI hält nur zwölf US-Aktien, vier davon machen drei Viertel des Depots aus. Im dritten Quartal blieb er trotz Kursrückgang bei GE Aerospace eisern und stockte zwei unscheinbare Baustoffkonzerne auf. Was hinter der Strategie des erfolgreichsten Hedgefonds-Managers Europas steckt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert

Zwölf Aktien, 49,6 Milliarden Dollar. Das ist das gemeldete US-Depot von Sir Chris Hohn, dem Gründer des Londoner Hedgefonds TCI. Die vier größten Positionen stehen für 76 Prozent des Werts (eigene Rechnung), die zehn größten für fast 99 Prozent. Hohn kauft nur Unternehmen, an denen Wettbewerber kaum vorbeikommen, und hält sie über Jahre. Im dritten Quartal hat er wenig verändert. Die wenigen Käufe verraten aber, wo er die nächsten Burgen sieht: in Steinbrüchen. Depotanteil von GE Aerospace 29,8% Aktien im gesamten Depot 12 Aufstockung bei Martin Marietta +37% gemeldeter Depotwert 49,6 Mrd. $ Quelle : TCI Fund Management, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Der Kern Triebwerke, Kreditkarten und Ratingagenturen Größte Position ist die GE Aerospace Aktie mit 14,8 Milliarden Dollar und knapp 30 Prozent des Depots. Der Triebwerkshersteller verlor im Quartal rund 16 Prozent, Hohn rührte seine Position nicht an. Dahinter folgen die Visa Aktie mit 10,9 Milliarden Dollar und 22 Prozent, die Ratingagentur Moody's mit 13 Prozent und der Konkurrent S&P Global mit 11 Prozent. Dazu kommen die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Kansas City und Alphabet. Alle diese Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie arbeiten in Märkten mit wenigen Anbietern und können ihre Preise regelmäßig erhöhen. Die Käufe Warum Kies ein Burggraben ist Aufgestockt hat Hohn nur drei Positionen, zwei davon kräftig. Bei Martin Marietta erhöhte er um 37 Prozent, bei Vulcan Materials um gut 13 Prozent. Beide hatte er erst ein Quartal zuvor gekauft, zusammen sind die Positionen jetzt 1,54 Milliarden Dollar wert. Die beiden Konzerne sind die größten US-Anbieter von Schotter, Sand und Kies. Das klingt banal, ist aber ein Geschäft mit eingebautem Schutz: Kies ist schwer und billig, der Transport über weite Strecken lohnt sich nicht. Wer den Steinbruch in der Nähe einer wachsenden Stadt besitzt, hat kaum Konkurrenz. Neue Genehmigungen sind selten. Was die Meldung zeigt Extrem konzentriertes Depot mit zwölf Aktien

GE Aerospace trotz Kursrückgang unverändert

Baustoffkonzerne deutlich aufgestockt

Keine einzige Position verkauft Was Anleger bedenken sollten Fast 30 Prozent in einer einzigen Aktie

Europäische Beteiligungen fehlen in der Meldung

Stand vom 30. September

Hohe Bewertungen bei vielen Qualitätsaktien Einordnung der Redaktion: Hohns Depot ist das Gegenteil des hektischen KI-Handels. Er kauft Monopole und Oligopole, wartet und greift als aktiver Aktionär ein, wenn ihm die Führung nicht passt. Das Risiko liegt in der Konzentration: Läuft es bei der GE Aerospace Aktie oder der Visa Aktie schlecht, trifft es den ganzen Fonds. Die Wette auf Kies und Schotter zeigt, dass Hohn auch in einem teuren Markt noch Geschäfte findet, die seinem Muster entsprechen. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Chris Hohn Was ist die größte Position von Chris Hohn?

GE Aerospace mit 29,8 Prozent des gemeldeten US-Depots, vor Visa mit 22 Prozent und Moody's mit 13,1 Prozent. Was hat Chris Hohn im dritten Quartal 2026 gekauft?

Er stockte Martin Marietta um 37 Prozent und Vulcan Materials um gut 13 Prozent auf. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

GE Aerospace Aktie: ISIN US3696043013, WKN A3CSML, Handelssymbol GCP (Deutschland), US-Handelssymbol GE (NYSE).

Visa Aktie: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64 (Deutschland), US-Handelssymbol V (NYSE).

Moody's Aktie: ISIN US6153691059, WKN 915246, Handelssymbol DUT (Deutschland), US-Handelssymbol MCO (NYSE).

Martin Marietta Aktie: ISIN US5732841060, US-Handelssymbol MLM (NYSE). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.