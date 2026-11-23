Bessent fordert nach dem ariva-Bericht Aufklärung über Chipverkäufe nach China. Konkret geht es um die Frage, wer im Unternehmen für die Einhaltung der US-Exportregeln zuständig war. Hintergrund sind Berichte des Wall Street Journal, wonach ein chinesischer Geschäftsmann ein Netz von Firmen betrieben haben soll, das verbotene Nvidia-Chips nach China schmuggelte. Das Netz soll mit dem Rechenzentrumsbetreiber Megaspeed in Singapur verbunden sein. Nvidia setzte Megaspeed laut Bericht im Juni 2025 auf eine interne Sperrliste. Es handelt sich um Medienberichte; Nvidia-Stellungnahmen liegen in den gelesenen Quellen nicht vor.

Präsident Donald Trump hatte am späten Sonntag, 22. November, auf Truth Social erklärt, er hoffe, dass der Verwaltungsrat von Nvidia Jensen Huang wieder einstelle. Huang war Mitte November zurückgetreten; Finanzchefin Colette Kress führte das Unternehmen kommissarisch. Laut der Marketscreener-Schlagzeile vom Montag (AWP, 16:11 Uhr) ist Huang inzwischen als Nvidia-Chef zurückgekehrt.