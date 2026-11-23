Die Politik nimmt Nvidia ins Visier: US-Finanzminister Scott Bessent verlangte laut ariva (23.11.2026, 09:54 Uhr) im US-Sender CBS Antworten des Chipkonzerns zu Verkäufen nach China und will wissen, wer für die Einhaltung der Exportregeln verantwortlich war. Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Nasdaq: NVDA) war am Freitag um rund 14 Prozent auf 125,53 Dollar gefallen, nachdem Reuters berichtet hatte, die US-Börsenaufsicht SEC prüfe mögliche Probleme in der Bilanzierung. Am Montag erholte sich der Titel kräftig; die Marketscreener-Kurstabelle (Artikel von 16:11 Uhr) zeigt Nvidia bei 170,09 Dollar, ein Plus von 35,5 Prozent.
Chip-Exportkontrollen: Bessent verlangt Antworten von Nvidia zu China-Geschäften – wie groß ist das politische Risiko für die Nvidia Aktie?
US-Finanzminister Scott Bessent will wissen, wer bei Nvidia für die Einhaltung der Exportregeln zuständig war. Parallel prüft die SEC laut Reuters die Bilanzierung. Was das für Chipaktien und den Nasdaq 100 bedeutet.
Exportkontrollen
Was will Finanzminister Bessent von Nvidia wissen?
Bessent fordert nach dem ariva-Bericht Aufklärung über Chipverkäufe nach China. Konkret geht es um die Frage, wer im Unternehmen für die Einhaltung der US-Exportregeln zuständig war. Hintergrund sind Berichte des Wall Street Journal, wonach ein chinesischer Geschäftsmann ein Netz von Firmen betrieben haben soll, das verbotene Nvidia-Chips nach China schmuggelte. Das Netz soll mit dem Rechenzentrumsbetreiber Megaspeed in Singapur verbunden sein. Nvidia setzte Megaspeed laut Bericht im Juni 2025 auf eine interne Sperrliste. Es handelt sich um Medienberichte; Nvidia-Stellungnahmen liegen in den gelesenen Quellen nicht vor.
Präsident Donald Trump hatte am späten Sonntag, 22. November, auf Truth Social erklärt, er hoffe, dass der Verwaltungsrat von Nvidia Jensen Huang wieder einstelle. Huang war Mitte November zurückgetreten; Finanzchefin Colette Kress führte das Unternehmen kommissarisch. Laut der Marketscreener-Schlagzeile vom Montag (AWP, 16:11 Uhr) ist Huang inzwischen als Nvidia-Chef zurückgekehrt.
Die Exportkontrollen bleiben damit ein politisches Risiko, das parallel zur Erholung der Aktie läuft: Der Markt reagierte am Montag auf die Personalie, die Fragen der Regierung zu China-Verkäufen sind offen.
|Datum
|Ereignis
|Mitte November
|Huang tritt zurück; Finanzchefin Kress führt kommissarisch
|Fr., 20.11.
|Nvidia-Aktie -14 % auf 125,53 $ nach Reuters-Bericht zur SEC-Prüfung
|So., 22.11. (spät)
|Trump hofft auf Rückkehr Huangs; Bessent fordert Auskunft zu China-Verkäufen
|Mo., 23.11.
|Erholung; laut Marketscreener-Schlagzeile Huang zurück als CEO
Kurszeitpunkte laut Quellen nicht eindeutig.
Quelle: ariva, 23.11.2026, 09:54 Uhr; Marketscreener/AWP, 23.11.2026, 16:11 Uhr
Das große Bild
Was bedeutet das für Chipaktien und den Nasdaq 100?
Nvidia ist einer der gewichtigsten Titel im Nasdaq 100 und im S&P 500. Der Halbleiterindex im S&P 500 hatte in der Vorwoche fast so stark verloren wie im Corona-Schock im März 2020, die Nvidia Aktie verzeichnete laut dpa-AFX ihre schlechteste Woche seit 2008. Der Nasdaq 100 fiel am Freitag um rund 5,6 Prozent auf 25.028,98 Punkte. Am Montag erholten sich Chipaktien wie Micron, Sandisk, Super Micro und Dell kräftig (Marketscreener-Tabelle, 16:11 Uhr).
Exportkontrollen betreffen die gesamte Branche: Jede strengere Auslegung der Regeln kann Umsatz mit chinesischen Kunden, Compliance-Kosten und Lieferketten beeinflussen. Dies ist eine Einschätzung der Redaktion; die gelesenen Quellen nennen keine konkreten Folgen für andere Hersteller.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Nvidia und den Exportkontrollen jetzt beobachten?
Ob Nvidia öffentlich zu Bessents Fragen und den WSJ-Berichten Stellung nimmt.
Ob die SEC die Prüfung bestätigt oder Details veröffentlicht.
Wie sich Chipaktien und der Nasdaq 100 nach der Erholung am Montag halten: Marktbeobachter wie IG sehen im Verkaufsdruck bislang kein Signal für eine Bodenbildung.
Die US-PCE-Inflationsdaten am Mittwoch, 25.11., 14:30 Uhr MEZ, und den US-Feiertag Thanksgiving am Donnerstag.
Häufige Fragen zu Nvidia und den Exportkontrollen
Was will Bessent von Nvidia? Er verlangt laut ariva Antworten zu Chipverkäufen nach China und will wissen, wer für die Einhaltung der Exportregeln zuständig war.
Warum fiel die Nvidia Aktie am Freitag? Um rund 14 Prozent auf 125,53 Dollar, nachdem Reuters über eine SEC-Prüfung der Bilanzierung berichtet hatte.
Ist Jensen Huang zurück bei Nvidia? Laut der Marketscreener-Schlagzeile vom Montag ja; die Details wurden hier nicht aus dem Originaltext geprüft.
Sind andere Chipaktien betroffen? Die Branche erholte sich am Montag insgesamt. Mögliche Folgen strengerer Exportkontrollen sind eine Einschätzung der Redaktion.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.