Wie hoch ist der vorgeschlagene Zoll auf China? 20 Prozent, je nach Produktkategorie aufgeschlagen oder ersetzt; rund 30 Milliarden Dollar Importe sind ausgenommen.

Was ist das Stillhalteabkommen? Eine Vereinbarung, die Zollerhöhungen zwischen den USA und China aussetzt; sie läuft am 10. Januar aus.

Welche weiteren Länder sind betroffen? Unter anderem Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Vietnam und die Schweiz.

Gelten die Zölle schon? Nein, es ist ein Vorschlag; frühester Start ist Januar.