Auch China steht im neuen US-Zollvorschlag. Das Büro des US-Handelsbeauftragten schlägt für Importe aus China einen Satz von 20 Prozent vor, der je nach Produktkategorie aufgeschlagen oder ersetzt werden soll; Einfuhren im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar bleiben ausgenommen (t-online, 17:04 Uhr). Das bestehende Stillhalteabkommen mit Peking läuft am 10. Januar aus. Zusätzlich nennt der Vorschlag zwölf weitere Partner, darunter Japan, Südkorea, Taiwan und Indien (dpa-AFX/Ariva, 18:27 Uhr). Für Exportwerte und Anleger mit Asien-Bezug beginnt damit ein Kalender mit zwei Terminen: Januar 2027 und dem Auslaufen des Waffenstillstands.
China-Zölle: 20 Prozent im US-Vorschlag, Stillhalteabkommen endet am 10. Januar – wie viel Handelsfrieden bleibt für Asien und Exportwerte?
Der US-Vorschlag sieht für China 20 Prozent vor, für Japan, Südkorea und Taiwan 15 Prozent als Obergrenze. Das Stillhalteabkommen mit Peking läuft am 10. Januar aus. Was die Meldungen sagen, welche Länder betroffen sind und was Anleger bei Exportwerten beobachten.
USA und China
Welche Länder nennt der US-Zollvorschlag?
Neben der EU und China nennt Ariva die Schweiz, Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand und Vietnam. Für Japan, Südkorea und Taiwan gilt laut t-online wie für die EU eine Obergrenze von 15 Prozent; mit Malaysia wurden 19 Prozent vereinbart. Mexiko und Norwegen sind noch in Untersuchung. Brasilien wird gesondert geprüft: Bei Zucker und Flugzeugen soll eine Ausnahme wegfallen, dort wären 10 Prozent Zusatzzoll möglich (Ariva).
|Land/Region
|Satz laut Berichterstattung
|China
|20 %, je Produkt aufgeschlagen oder ersetzt; rund 30 Mrd. USD Importe ausgenommen
|EU
|15 % (bisher meist 10 %)
|Japan, Südkorea, Taiwan
|15 % als Obergrenze
|Malaysia
|19 % vereinbart
|Mexiko, Norwegen
|noch in Untersuchung
|Brasilien
|Zucker und Flugzeuge gesondert geprüft; bis zu 10 % Zusatzzoll bei Flugzeugen möglich
Vorschlag, nicht in Kraft. Die Zahl der Länder variiert je nach Quelle: t-online spricht von der EU und 13 weiteren Handelspartnern.
Quelle: t-online 17:04 Uhr; dpa-AFX/Ariva 18:27 Uhr
Was passiert nach dem 10. Januar mit dem Stillhalteabkommen?
Das Abkommen, das die Zölle zwischen den USA und China einfriert, läuft laut t-online am 10. Januar aus; Ariva schreibt, die Frist sei zuletzt auf diesen Termin verlängert worden. Die genannte Obergrenze von 20 Prozent entspricht laut Ariva früheren Vereinbarungen mit China. Die Nachrichtenagentur Dow Jones berichtet über finanzen.at, die US-Abgaben für China könnten auf 40 Prozent steigen, falls die Verhandlungen scheitern; diese Zahl ist aus einer einzelnen Zusammenfassung übernommen und nicht im Detail belegt. Die US-Seite erwartet laut t-online weitere Abkommen, möglicherweise schon beim G20-Gipfel im Dezember in Miami.
Eine unabhängige Bestätigung der 40-Prozent-Zahl lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Wie reagieren die Märkte auf die China-Zölle?
Die Zollmeldung kam in einen ohnehin schwachen Börsentag. Der S&P 500 stand am Mittwoch um 12:23 Uhr New Yorker Zeit bei 7.079,31 Punkten, ein Minus von 1,7 Prozent; der Nasdaq 100 verlor 3,0 Prozent (Dow Jones Newswires/finanzen.at). Haupttreiber war die Flucht aus KI-Aktien; Nvidia lag bei minus 6,8 Prozent. Der Dollar-Index gab 0,2 Prozent nach, Gold fiel um 1,8 Prozent auf 3.488,10 Dollar. Ein belegter Kausalzusammenhang zwischen der China-Zollmeldung und einzelnen Kursbewegungen liegt nicht vor; die Gewichtung der Treiber ist eine Einschätzung der Redaktion.
Welche Termine sind im US-China-Handelsstreit wichtig?
Dezember 2026: G20-Gipfel in Miami.
10. Januar 2027: Ende des Stillhalteabkommens USA–China.
Januar 2027: frühestmöglicher Start der neuen Zölle, nach öffentlichen Anhörungen.
FAQ: Häufige Fragen zu den China-Zöllen
Wie hoch ist der vorgeschlagene Zoll auf China? 20 Prozent, je nach Produktkategorie aufgeschlagen oder ersetzt; rund 30 Milliarden Dollar Importe sind ausgenommen.
Was ist das Stillhalteabkommen? Eine Vereinbarung, die Zollerhöhungen zwischen den USA und China aussetzt; sie läuft am 10. Januar aus.
Welche weiteren Länder sind betroffen? Unter anderem Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Vietnam und die Schweiz.
Gelten die Zölle schon? Nein, es ist ein Vorschlag; frühester Start ist Januar.
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