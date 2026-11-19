Bei Tencent gibt es einen klaren Anlass: Der Konzern legte am 18. November seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 207,3 Milliarden Yuan und verfehlte damit den Konsens von rund 210,2 Milliarden knapp; der bereinigte Nettogewinn sank um 6 Prozent auf 66,5 Milliarden Yuan (Berichte von Gelonghui und TokenPost, 18.11., über die Tencent-Meldung; aktiencheck.de berichtete). Werbung wuchs um 19 Prozent, Cloud um 35 Prozent, die KI-Ausgaben drücken den Betriebsgewinn.

Bei Alibaba, Baidu, Kuaishou (minus 5,49 Prozent) und Meituan nennt der Bericht keinen eigenen Anlass; er verweist insgesamt auf die KI-Sorgen am Markt. Für Alibaba kommt ein Termin hinzu: Das Unternehmen soll laut Medienberichten am Donnerstag vor dem US-Börsenstart Zahlen zum September-Quartal vorlegen; ein genauer Termin ist vor der Freigabe zu prüfen. Auch die KI-Neulinge MiniMax (minus 8,6 Prozent) und Z.AI (minus 7,2 Prozent) gaben deutlich nach. JD.com stieg dagegen um 1,08 Prozent.