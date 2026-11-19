Chinas Börsen haben am Donnerstagmorgen ein zweigeteiltes Bild gezeigt. Der Hang Seng verlor 1,9 Prozent, die Tencent Aktie fiel in Hongkong um 6,4 Prozent, die Alibaba Aktie um 5,34 Prozent, Baidu um 5,41 Prozent und Meituan um 4,06 Prozent. Der Chiphersteller SMIC legte dagegen in Hongkong um 6,1 Prozent und in Shanghai um 5,01 Prozent zu (Investing.com, 19.11., 05:35 Uhr; Zeitzone nicht angegeben). Der Handelsplatz sendet damit ein gemischtes Signal in einer Woche, in der Washington und Peking beim APEC-Gipfel in Shenzhen verhandeln. Wer profitiert, wenn Chip-Streit und KI-Ausgaben weiter den Takt vorgeben?
China-Tech: Tencent minus 6,4 Prozent, Alibaba minus 5,3 Prozent, SMIC plus 6,1 Prozent – wer gewinnt, wenn der Streit um Chips und KI weitergeht?
Am Donnerstagmorgen fällt der Hang Seng um 1,9 Prozent: Tencent, Alibaba, Baidu und Meituan verlieren deutlich, der Chiphersteller SMIC steigt dagegen um gut 6 Prozent. Was hinter der Spaltung der chinesischen Tech-Werte steckt und was Anleger bei der Alibaba Aktie jetzt beobachten.
Die Verlierer
Warum fallen Tencent Aktie, Alibaba Aktie und Baidu?
Bei Tencent gibt es einen klaren Anlass: Der Konzern legte am 18. November seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 207,3 Milliarden Yuan und verfehlte damit den Konsens von rund 210,2 Milliarden knapp; der bereinigte Nettogewinn sank um 6 Prozent auf 66,5 Milliarden Yuan (Berichte von Gelonghui und TokenPost, 18.11., über die Tencent-Meldung; aktiencheck.de berichtete). Werbung wuchs um 19 Prozent, Cloud um 35 Prozent, die KI-Ausgaben drücken den Betriebsgewinn.
Bei Alibaba, Baidu, Kuaishou (minus 5,49 Prozent) und Meituan nennt der Bericht keinen eigenen Anlass; er verweist insgesamt auf die KI-Sorgen am Markt. Für Alibaba kommt ein Termin hinzu: Das Unternehmen soll laut Medienberichten am Donnerstag vor dem US-Börsenstart Zahlen zum September-Quartal vorlegen; ein genauer Termin ist vor der Freigabe zu prüfen. Auch die KI-Neulinge MiniMax (minus 8,6 Prozent) und Z.AI (minus 7,2 Prozent) gaben deutlich nach. JD.com stieg dagegen um 1,08 Prozent.
|Wert
|Veränderung
|Hang Seng
|-1,9 %
|Tencent
|-6,4 %
|Kuaishou
|-5,49 %
|Baidu
|-5,41 %
|Alibaba
|-5,34 %
|Meituan
|-4,06 %
|JD.com
|+1,08 %
|SMIC (Hongkong)
|+6,1 %
|SMIC (Shanghai)
|+5,01 %
|Naura (Shanghai)
|+2,06 %
|CXMT (Shanghai)
|+1,79 %
|Cambricon (Shanghai)
|-1,81 %
Angaben aus dem Artikeltext von Investing.com (19.11., 05:35 Uhr). Hongkong-Notierungen, sofern nicht anders angegeben. Kursleisten der Seite weichen teils ab und wurden nicht verwendet.
Quelle: Investing.com
Die Gewinner
Warum steigt SMIC, während der Rest fällt?
SMIC ist Chinas größter Auftragsfertiger für Chips; auch Naura (plus 2,06 Prozent), CXMT (plus 1,79 Prozent) und andere Halbleiterwerte in Shanghai legten zu. Der Bericht nennt keinen Grund für diese Bewegung. Zeitlich fällt sie mit den von Investing.com erwähnten neuen Beschränkungen beim Chip-Zugang für China zusammen, über die Bloomberg am 17. November berichtete. Anleger könnten heimische Chip-Anbieter höher gewichten, wenn der Zugang zu US-Hochleistungschips enger wird; das ist eine Einschätzung der Redaktion, die sich aus der Quelle nicht belegen lässt.
Zum politischen Rahmen: Chinas Staatschef Xi Jinping warb beim APEC-Gipfel in Shenzhen laut dpa (19.11.) für mehr Zusammenarbeit, unter anderem beim Abbau von Handelshemmnissen, bei KI und beim Datenaustausch. Im Tagesverlauf sind bilaterale Treffen von Trump, Putin und Xi geplant, danach ein Dreiergipfel. Konkrete Zahlen zu Zöllen oder Chipregeln nennt diese Meldung nicht.
Das große Bild
Was bedeutet die Spaltung für Anleger in Hongkong und Europa?
Für Anleger zeigt der Tag, dass chinesische Tech-Aktien kein einheitlicher Block sind: Plattformkonzerne tragen hohe KI-Investitionen und sind von Quartalszahlen abhängig, Chiphersteller hängen stärker an der Frage, wie sich die Lieferketten verschieben. In Europa sind vor allem Anleger betroffen, die über ADRs, ETFs auf den Hang Seng oder Prosus (Tencent-Beteiligung) in China investiert sind; auch Chip-Ausrüster mit China-Geschäft und Autohersteller mit Lieferketten nach China achten auf die Signale aus Shenzhen. Konkrete Folgen für einzelne DAX-Werte lassen sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt bei chinesischen Tech-Werten?
FAQ
Häufige Fragen zu China-Tech-Aktien
Wie stark fiel der Hang Seng am 19. November? Um 1,9 Prozent laut Investing.com, andere Quellen nennen einen etwas anderen Wert.
Warum fällt die Tencent Aktie? Nach den Quartalszahlen vom 18. November: Umsatz 207,3 Milliarden Yuan, leicht unter Konsens, bereinigter Gewinn minus 6 Prozent.
Warum steigt SMIC? Der Bericht nennt keinen Grund; zeitlich fällt der Anstieg mit Berichten über neue Chip-Beschränkungen zusammen.
Wann legt Alibaba Zahlen vor? Medienberichten zufolge am 19. November vor US-Börsenstart; den Termin sollten Anleger bei Alibaba selbst prüfen.
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