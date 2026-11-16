Alibaba-Aktie: Neues KI-Flaggschiff Qwen4-Max – Kampfansage an OpenAI und Anthropic

Alibaba legt im globalen KI-Wettrennen nach: Der chinesische Tech-Konzern hat mit Qwen4-Max ein neues Flaggschiff-Modell veröffentlicht, das laut Unternehmensangaben in Coding-Benchmarks auf Augenhöhe mit den besten Modellen von OpenAI und Anthropic liegt. Die Alibaba-Aktie (Hongkong: 9988, ISIN KYG017191142; ADR an der NYSE: BABA) steht damit zum Wochenstart erneut im Zeichen der KI-Strategie des Konzerns.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, schnitt Qwen4-Max in Programmier-Benchmarks nahe der Spitze ab und übertraf dabei nach Angaben von Alibaba unter anderem Anthropics Claude Fable 5.1 sowie das Modell Kimi K3.1 Pro des chinesischen Rivalen Moonshot. Eine wichtige Einschränkung: Alibaba hat das Modell nicht als Open-Weight-Modell freigegeben. Kleinere Modelle der Qwen4-Familie sollen jedoch quelloffen folgen.