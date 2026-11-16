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Alibaba-Aktie: Neues KI-Flaggschiff Qwen4-Max – Kampfansage an OpenAI und Anthropic

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Alibaba hat sein bislang leistungsstärkstes KI-Modell Qwen4-Max vorgestellt. Das Modell soll in Coding-Tests mit den Spitzenmodellen aus den USA mithalten – zu einem Bruchteil des Preises. Anders als frühere Qwen-Modelle bleiben die Gewichte aber unter Verschluss.

Grafik mit dem Titel „Alibaba-Aktie: Qwen4-Max fordert OpenAI und Anthropic heraus“ und drei Kennzahlen: 2,4 Billionen Parameter, 1 Million Tokens Kontextfenster, 4,50 Dollar je Million Output-Tokens
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Alibaba legt im globalen KI-Wettrennen nach: Der chinesische Tech-Konzern hat mit Qwen4-Max ein neues Flaggschiff-Modell veröffentlicht, das laut Unternehmensangaben in Coding-Benchmarks auf Augenhöhe mit den besten Modellen von OpenAI und Anthropic liegt. Die Alibaba-Aktie (Hongkong: 9988, ISIN KYG017191142; ADR an der NYSE: BABA) steht damit zum Wochenstart erneut im Zeichen der KI-Strategie des Konzerns.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, schnitt Qwen4-Max in Programmier-Benchmarks nahe der Spitze ab und übertraf dabei nach Angaben von Alibaba unter anderem Anthropics Claude Fable 5.1 sowie das Modell Kimi K3.1 Pro des chinesischen Rivalen Moonshot. Eine wichtige Einschränkung: Alibaba hat das Modell nicht als Open-Weight-Modell freigegeben. Kleinere Modelle der Qwen4-Familie sollen jedoch quelloffen folgen.

Das Modell

Was steckt technisch hinter Qwen4-Max?

Parameter im Backbone (Mixture-of-Experts)
2,4 Bio.
Parameter je Token aktiv
71 Mrd.
Tokens Kontextfenster
1 Mio.
Quelle: Alibaba laut NewsBytes und FourWeekMBA

Qwen4-Max basiert auf einer neuen Qwen4-Architektur. Laut Berichten umfasst das Rückgrat des Modells 2,4 Billionen Parameter, von denen pro Token rund 71 Milliarden aktiviert werden – ein sogenanntes Mixture-of-Experts-Design, das Rechenleistung spart. Das Kontextfenster reicht bis zu einer Million Tokens, das Modell verarbeitet neben Text auch Bilder.

Alibaba positioniert Qwen4-Max ausdrücklich für Programmierung, Cybersicherheit, professionelle Büroarbeit und wissenschaftliche Recherche. Das Modell soll Software-Schwachstellen erkennen und Patches vorschlagen können. Neu ist zudem eine Funktion namens „Live Delivery“, die zunächst eine lauffähige Frühversion eines Projekts liefert und diese dann anhand von Nutzer-Feedback verfeinert.

Preis als Waffe

Wie aggressiv ist Alibabas Preispolitik?

Neben der Leistung setzt Alibaba vor allem auf den Preis. Nach Angaben des Fachportals FourWeekMBA liegt der internationale Listenpreis bei 1,50 US-Dollar je Million Input-Tokens und 4,50 US-Dollar je Million Output-Tokens. Das wäre rund ein Viertel günstiger als beim Vorgänger Qwen3.8-Max und deutlich unter den Listenpreisen der US-Spitzenmodelle. Zudem soll Qwen4-Max laut Alibaba bei typischen Büroaufgaben bis zu 35 Prozent weniger Tokens benötigen als der Vorgänger.

Verfügbar ist das Modell über Alibabas Plattform QwenCloud sowie über Alibaba Cloud Model Studio, unter anderem in Rechenzentrumsregionen in Frankfurt, Singapur, Virginia und Tokio. Damit zielt der Konzern direkt auf Entwicklerkunden in Europa und den USA.

Einordnung

Was bedeutet der Launch für die Alibaba-Aktie?

Für Alibaba ist KI längst zum zentralen Wachstumstreiber geworden. Die Cloud-Sparte soll die Rechenleistung, die Modelle wie Qwen4-Max benötigen, an Unternehmenskunden verkaufen. Jedes leistungsstarke Modell stärkt damit auch das Cloud-Geschäft. Konzernchef Eddie Wu hatte bereits im September angekündigt, dass die Chiptochter T-Head – die jüngst einen Börsengang in Hongkong beantragt hat – Chinas leistungsstärkste KI-Chips im Inland ausrollen soll. Wu peilt zudem bis 2032 weltweit 20 Gigawatt Rechenzentrumskapazität an.

  1. Technologischer Anschluss

    Alibaba unterstreicht mit Qwen4-Max seinen Anspruch, im KI-Rennen mit den US-Konzernen Schritt zu halten.

  2. Preisdruck im Markt

    Die niedrigen Listenpreise erhöhen den Wettbewerbsdruck auf westliche Anbieter – und auf die eigene Marge.

  3. Strategiewechsel bei Open Source

    Das Topmodell bleibt geschlossen. Das kann die Monetarisierung über die eigene Cloud stärken.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Alibaba-Aktie

Was hat Alibaba vorgestellt? Das neue KI-Flaggschiffmodell Qwen4-Max, das laut Alibaba in Coding-Benchmarks mit Spitzenmodellen von OpenAI und Anthropic konkurriert.

Ist Qwen4-Max ein Open-Source-Modell? Nein. Alibaba hat die Gewichte nicht freigegeben. Kleinere Modelle der Qwen4-Familie sollen aber quelloffen erscheinen.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Alibaba-Aktie gehandelt? In Hongkong unter dem Kürzel 9988 (ISIN KYG017191142), in New York als ADR unter BABA, in Deutschland unter anderem unter dem Kürzel 2RR.

Wo ist Qwen4-Max verfügbar? Über QwenCloud und Alibaba Cloud Model Studio, unter anderem in der Region Frankfurt.

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