Während Anleger in den USA und Europa über Zinserhöhungen diskutieren, bleibt Chinas Anleihemarkt ein Gegenpol: Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen lag am Morgen des 26. November 2026 bei rund 1,61 Prozent, nach Daten von Trading Economics nur knapp über dem Rekordtief von etwa 1,58 Prozent. Der Abstand zu den US-Zehnjährigen beträgt damit rechnerisch rund 325 Basispunkte – ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Wer chinesische Staatsanleihen betrachtet, schaut auf eine Welt, in der Geld billig bleibt und Wachstum gestützt werden soll.
China-Anleihen: Zehnjährige bei 1,61 Prozent nahe dem Rekordtief, Leitzins seit 18 Monaten unverändert – warum bleibt Pekings Rendite so niedrig?
Die Rendite zehnjähriger chinesischer Staatsanleihen lag am 26. November 2026 bei rund 1,61 Prozent und damit knapp 325 Basispunkte unter den US-Treasuries. Was Zinskurve, Handelsstreit und Notenbank für Anleger bedeuten.
Rendite und Zinskurve
Wie hoch rentieren chinesische Staatsanleihen aktuell?
Laut Trading Economics (Stand 26. November 2026, ohne Uhrzeitangabe) rentieren zweijährige chinesische Staatsanleihen bei 1,22 Prozent, fünfjährige bei 1,41 Prozent, zehnjährige bei 1,61 Prozent, zwanzigjährige bei 2,05 Prozent und dreißigjährige bei 2,08 Prozent. Auf Monatssicht fiel die Rendite der Zehnjährigen um rund 4 Basispunkte, auf Jahressicht um rund 25 Basispunkte. Die Kurve ist flach: Zwischen Zwei- und Dreißigjährigen liegen nur etwa 86 Basispunkte. Zum Vergleich: Bei Bundesanleihen sind es zwischen Zwei- und Dreißigjährigen rund 60 Basispunkte (3,02 und 3,62 Prozent), bei US-Staatsanleihen zwischen Zwei- und Dreißigjährigen rund 60 Basispunkte (4,65 und 5,25 Prozent).
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Abstand zu China
|China
|1,61 %
|–
|Deutschland
|3,22 %
|+161 Bp
|USA
|4,86 %
|+325 Bp
|Japan
|2,65 %
|+104 Bp
Stand: China 26.11.2026 (ohne Uhrzeitangabe), Deutschland 26.11.2026, USA Schluss 25.11.2026; Abstände eigene Berechnung aus gerundeten Werten.
Quelle: Trading Economics
Die niedrige Rendite hat nach Einschätzung der Redaktion vor allem mit Inlandsnachfrage zu tun: Chinesische Banken, Versicherer und Fonds halten einen großen Teil der Staatsanleihen im eigenen Land, Alternativen mit sicherem Ertrag sind knapp. Das drückt die Rendite, solange die Notenbank nicht gegensteuert.
Die Notenbank
Warum senkt die PBoC den Leitzins nicht weiter?
Die People's Bank of China hat die einjährige Loan Prime Rate bei 3,00 Prozent und die fünfjährige bei 3,5 Prozent belassen, den Berichten nach zum 18. Mal in Folge. Die Loan Prime Rate ist der Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte. Dass die Notenbank stillhält, obwohl die Rendite am Rekordtief liegt, lässt zwei Lesarten zu: Entweder sieht Peking keinen akuten Handlungsbedarf, oder die Sorge um die Bankmargen bremst weitere Senkungen. Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Handel und Konjunktur
Wie wirken Zölle und Handelsdaten auf Chinas Anleihen?
Der Handelsstreit mit den USA hält die Stimmung angespannt. Nach Berichten plant Washington höhere Zölle gegen China, die EU und weitere Handelspartner; in einem US-Vorschlag war zuletzt von 20 Prozent auf chinesische Waren die Rede, das Stillhalteabkommen läuft nach Berichten am 10. Januar aus. Das stützt zunächst die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen: Die Rendite der Zehnjährigen fiel am 25. November auf rund 1,60 Prozent, als an den Aktienmärkten Verkaufsdruck herrschte.
Die Konjunkturdaten sind gemischt. Das dritte Quartal fiel laut Trading Economics robust aus, die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze im Oktober dagegen schwächer als erwartet. Der Handel boomt: Im Oktober stiegen die Exporte nach Angaben der Quelle um 35,2 Prozent, die Importe um 41,6 Prozent, der Überschuss seit Jahresbeginn übersteigt eine Billion Dollar. Solche Zahlen sind für sich genommen kein Grund für niedrigere Zinsen, zeigen aber, wie stark Chinas Wirtschaft vom Außenhandel abhängt.
Für Euro-Anleger gilt: Chinesische Staatsanleihen in Yuan tragen zusätzlich Währungsrisiko, der Zugang erfolgt meist über ETFs oder Fonds. Eine Empfehlung ist damit nicht verbunden.
Nächste LPR-Entscheidung
Zeigt, ob die PBoC an der Zinspause festhält.
Handelsstreit
Das Ende des Stillhalteabkommens am 10. Januar bleibt ein Risiko für Stimmung und Renditen.
Konjunkturdaten
Industrieproduktion und Einzelhandel entscheiden, ob Stützungsmaßnahmen nötig werden.
Häufige Fragen zu China-Anleihen
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger chinesischer Staatsanleihen? Nach Trading Economics rund 1,61 Prozent am 26. November 2026.
Warum ist die Rendite chinesischer Anleihen so niedrig? Starke Inlandsnachfrage, schwache Konjunkturdaten und eine Notenbank, die den Leitzins seit Monaten unverändert lässt.
Wie hoch ist der Leitzins in China? Die einjährige Loan Prime Rate liegt bei 3,00 Prozent, die fünfjährige bei 3,5 Prozent.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe, die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs.
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