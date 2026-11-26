Der Handelsstreit mit den USA hält die Stimmung angespannt. Nach Berichten plant Washington höhere Zölle gegen China, die EU und weitere Handelspartner; in einem US-Vorschlag war zuletzt von 20 Prozent auf chinesische Waren die Rede, das Stillhalteabkommen läuft nach Berichten am 10. Januar aus. Das stützt zunächst die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen: Die Rendite der Zehnjährigen fiel am 25. November auf rund 1,60 Prozent, als an den Aktienmärkten Verkaufsdruck herrschte.

Die Konjunkturdaten sind gemischt. Das dritte Quartal fiel laut Trading Economics robust aus, die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze im Oktober dagegen schwächer als erwartet. Der Handel boomt: Im Oktober stiegen die Exporte nach Angaben der Quelle um 35,2 Prozent, die Importe um 41,6 Prozent, der Überschuss seit Jahresbeginn übersteigt eine Billion Dollar. Solche Zahlen sind für sich genommen kein Grund für niedrigere Zinsen, zeigen aber, wie stark Chinas Wirtschaft vom Außenhandel abhängt.