Die Rendite der zehnjährigen chinesischen Staatsanleihe liegt am Freitagmorgen bei rund 1,59 Prozent. Laut Trading Economics (Abruf gegen 8:30 Uhr MEZ) ist es der dritte Rückgang in Folge; auf Jahressicht ist die Rendite um etwa 0,24 Prozentpunkte gefallen. Am 6. November hatte sie nach Caixin-Angaben mit 1,565 Prozent ein Rekordtief erreicht. Während Asiens Börsen unter dem KI-Ausverkauf leiden, fällt die Zinsentscheidung der Notenbank aus: Die Loan Prime Rate (LPR), der Referenzzins für Bankkredite in China, bleibt laut Xinhua bei 3,0 Prozent (ein Jahr) und 3,5 Prozent (fünf Jahre).

Zur Einordnung: Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Sie unterscheidet sich vom Kupon, dem festen Zins der Anleihe. Steigt der Kurs einer Anleihe, sinkt ihre Rendite. Eine Rendite von 1,59 Prozent bedeutet: Der Markt zahlt viel für wenig Zins.