Chevron Aktienanalyse: Gewinn fast verdreifacht, Aktie seit Januar fast 50 Prozent im Plus – wie lange trägt der Ölboom?

Das Raffineriegeschäft steigerte den Gewinn auf mehr als das Vierfache, auf 4,9 Milliarden Dollar, in den USA allein von 0,6 auf 3,6 Milliarden Dollar. Die US-Raffinerien verarbeiteten so viel Rohöl wie nie zuvor und waren zu 98 Prozent ausgelastet. Die Förderung steigerte den Gewinn auf 5,7 Milliarden Dollar, weil Chevron für jedes Barrel deutlich mehr erlöste. Die Fördermenge sank allerdings von rund 4,1 auf 3,98 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, im Ausland um 109.000 Barrel täglich. Gründe sind laut Chevron geringere Anteile in Förderverträgen, die bei hohen Preisen sinken, sowie Störungen durch den Nahost-Konflikt. In den USA lag die Förderung das fünfte Quartal in Folge über zwei Millionen Barrel täglich.