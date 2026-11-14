Wenn Krisen den Ölpreis treiben, schlägt die Stunde der Ölkonzerne. Chevron hat im dritten Quartal davon profitiert wie selten zuvor: Der bereinigte Gewinn stieg fast auf das Dreifache, die Raffinerien liefen auf Rekordniveau, die Schulden sanken kräftig. Die Chevron-Aktie ist einer der großen Gewinner des Jahres im Dow Jones. Anfang November notierte sie noch bei rund 235 Dollar und damit fast 60 Prozent über dem Jahresanfang. Seitdem hat sie etwas nachgegeben und schloss zuletzt bei 219,89 Dollar. Diese Chevron Aktienanalyse zeigt, woher der Gewinnsprung kommt, wie nachhaltig er ist und was das für die Chevron Aktienprognose bedeutet.
Chevron Aktienanalyse: Gewinn fast verdreifacht, Aktie seit Januar fast 50 Prozent im Plus – wie lange trägt der Ölboom?
Krieg im Nahen Osten, hohe Ölpreise und Rekordmargen in den Raffinerien bescheren Chevron ein Bilderbuchquartal: 10,4 Milliarden Dollar bereinigter Gewinn, Schulden runter, Rekorddurchsatz in den US-Raffinerien. Unsere Chevron Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: Förderung, Raffinerien, Venezuela, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Chevron Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Chevron Corporation
- Sitz
- Houston, Texas
- Ticker
- CVX (NYSE)
- Kurs
- 219,89 Dollar
- Börsenwert
- rund 430 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 13
- Förderung
- rund 4 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag
- Vorstandschef
- Mike Wirth
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Krieg, Blockade, Ölpreis: die Chevron-Aktie im Krisenjahr
Die Chevron Aktie spiegelt 2026 vor allem eines wider: die angespannte Lage im Nahen Osten.
Der Konflikt mit dem Iran und die Sorge um die Straße von Hormus haben den Ölpreis 2026 kräftig steigen lassen, zuletzt kostete die Nordseesorte Brent knapp 96 Dollar je Barrel. Für Chevron bedeutet das höhere Verkaufspreise für Rohöl und vor allem außergewöhnlich hohe Gewinnspannen in den Raffinerien. Hinzu kommt Venezuela: Chevron hat dort seine Fördergebiete erweitert und bezieht die Produktion seit dem dritten Quartal anteilig in die Konzernzahlen ein. Anfang November war die Aktie über alle Kursziele der Analysten hinausgestiegen. Seitdem haben Anleger einen Teil der Gewinne mitgenommen.
Die Quartalszahlen
Fast dreimal so viel Gewinn: Chevron übertrifft die Erwartungen
Für jede Chevron Aktienanalyse lohnt der Blick auf beide Standbeine: die Förderung von Öl und Gas sowie die Verarbeitung in Raffinerien.
Die Erlöse stiegen im dritten Quartal um 36 Prozent auf 67,8 Milliarden Dollar. Der ausgewiesene Gewinn kletterte von 3,5 auf 9,9 Milliarden Dollar, bereinigt um Sondereffekte wie eine Rechtsrückstellung waren es 10,4 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Chevron bereinigt 5,28 Dollar nach 1,85 Dollar im Vorjahr – deutlich mehr als die erwarteten 4,89 Dollar. Der operative Cashflow stieg um 70 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar. Statt die Aktienrückkäufe aufzustocken, nutzte Chevron den Geldregen zum Schuldenabbau: Die Nettoverschuldung sank in nur einem Quartal um 7,8 Milliarden Dollar.
Chevron: Gewinn nach Sparten im dritten Quartal
Mrd. Dollar
- Q3 2025
- Q3 2026
Förderung: Öl- und Gasproduktion (Upstream). Raffinerien: Verarbeitung und Vertrieb (Downstream). Konzernkosten nicht dargestellt.
Quelle: Chevron Corporation, Mitteilung vom 30. Oktober 2026; Offshore Technology
Daten als Tabelle
|Sparte
|Q3 2025
|Q3 2026
|Förderung
|3,3
|5,7
|Raffinerien
|1,1
|4,9
Die Geschäftsbereiche
Raffinerien als Goldgrube: wo Chevron das Geld verdient
Der größte Sprung kam nicht aus der Förderung, sondern aus der Weiterverarbeitung.
Das Raffineriegeschäft steigerte den Gewinn auf mehr als das Vierfache, auf 4,9 Milliarden Dollar, in den USA allein von 0,6 auf 3,6 Milliarden Dollar. Die US-Raffinerien verarbeiteten so viel Rohöl wie nie zuvor und waren zu 98 Prozent ausgelastet. Die Förderung steigerte den Gewinn auf 5,7 Milliarden Dollar, weil Chevron für jedes Barrel deutlich mehr erlöste. Die Fördermenge sank allerdings von rund 4,1 auf 3,98 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, im Ausland um 109.000 Barrel täglich. Gründe sind laut Chevron geringere Anteile in Förderverträgen, die bei hohen Preisen sinken, sowie Störungen durch den Nahost-Konflikt. In den USA lag die Förderung das fünfte Quartal in Folge über zwei Millionen Barrel täglich.
In den USA lag die Förderung im dritten Quartal 2026 das fünfte Quartal in Folge über zwei Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, und unsere Raffinerien erreichten einen Rekorddurchsatz.
Der Ausblick
Wartung im Schlussquartal: Chevron dämpft die Erwartungen
Für das vierte Quartal rechnet Chevron mit Belastungen durch Wartungsarbeiten: Die Förderung dürfte um 175.000 bis 225.000 Barrel pro Tag niedriger ausfallen, im Raffineriegeschäft kostet das 400 bis 500 Millionen Dollar Gewinn. Längerfristig setzt Chevron auf Kostensenkungen nach der Übernahme von Hess, die Ausweitung in Venezuela und neue Geschäftsfelder wie die Stromversorgung von Rechenzentren. Beobachter rechnen allerdings damit, dass sich der Ölpreis 2027 wieder normalisiert – Prognosen gehen von rund 79 Dollar für Brent aus.
Die Bewertung
KGV um 13: günstig – solange der Ölpreis hält
Hochgerechnet dürfte Chevron 2026 rund 17 Dollar je Aktie verdienen. Damit kommt die Chevron-Aktie auf ein KGV von rund 13. Das wirkt günstig, beruht aber auf Ausnahmegewinnen. Gemessen an den Gewinnen der vergangenen zwölf Monate, die noch die schwachen Quartale von Ende 2025 enthalten, ist das KGV deutlich höher. Hinzu kommt eine traditionell attraktive Dividende, die Chevron seit Jahrzehnten Jahr für Jahr erhöht. Für die Chevron Aktienprognose heißt das: Die Bewertung hängt stärker als bei den meisten Dow-Werten vom Ölpreis ab.
Die Analysten
Durchschnittsziel unter dem Kurs: die Aktie ist den Experten enteilt
Die meisten Analysten sehen Chevron positiv: 20 raten zum Kauf, nur einer zum Verkauf. Doch die Aktie ist schneller gestiegen als die Kursziele. Das durchschnittliche Ziel von 27 Analysten liegt laut Benzinga bei rund 210 Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne ist ungewöhnlich weit: Das höchste Ziel liegt bei 268 Dollar, das niedrigste bei 124 Dollar. Darin spiegelt sich die große Unsicherheit über den künftigen Ölpreis wider. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Chevron-Aktie: Spanne der Analystenziele
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 219,89 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Wert
|Dollar
|Höchstes Ziel
|268
|Schlusskurs 13. November
|219,89
|Durchschnitt (27 Analysten)
|210
|Niedrigstes Ziel
|124
Die Szenarien
Chevron Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Ölpreis bleibt hoch
Die Spannungen im Nahen Osten halten an, Brent bleibt über 90 Dollar, und die Raffinerien verdienen weiter prächtig. Dann könnte die Chevron-Aktie an das Hoch von Anfang November um 235 Dollar anknüpfen.
Szenario 2: Langsame Normalisierung
Der Ölpreis gibt schrittweise nach, Chevron baut Schulden ab und profitiert von Venezuela und Hess. Die Aktie pendelt zwischen 195 und 230 Dollar.
Szenario 3: Frieden drückt den Ölpreis
Eine diplomatische Lösung im Nahen Osten lässt den Ölpreis rasch fallen. Dann könnte die Chevron-Aktie Richtung Analystendurchschnitt um 210 Dollar und darunter sinken.
Häufige Fragen zur Chevron Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Chevron?
Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Gewinn auf 10,4 Milliarden Dollar, je Aktie auf 5,28 Dollar nach 1,85 Dollar im Vorjahr. Die Erlöse kletterten um 36 Prozent auf 67,8 Milliarden Dollar.
Warum verdient Chevron so viel?
Wegen hoher Ölpreise infolge des Nahost-Konflikts und außergewöhnlich hoher Gewinnspannen in den Raffinerien, die zudem auf Rekordniveau ausgelastet waren.
Warum sank die Fördermenge?
Weil die Anteile an Förderverträgen bei hohen Preisen sinken und der Nahost-Konflikt die Produktion beeinträchtigte.
Was macht Chevron mit dem Geld?
Vor allem Schulden abbauen: Die Nettoverschuldung sank im Quartal um 7,8 Milliarden Dollar. Die Aktienrückkäufe wurden nicht aufgestockt.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 210 Dollar laut Benzinga, also unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 124 bis 268 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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